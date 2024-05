Izrael začal bombardovat město Rafáh, plné uprchlíků, navzdory silnému mezinárodnímu tlaku, aby přijal příměří

7. 5. 2024

Palestinci v Gaze jsou zmateni přijetím dohody ze strany Hamásu, po němž následovala skeptická reakce Izraele a bombové útoky



Osud Rafáhu visel v pondělí na vlásku poté, co Hamás prohlásil, že přijal dohodu o příměří výměnou za rukojmí, ale Izrael reagoval skepticky a prohlásil, že bude pokračovat v útocích na nejjižnější město Gazy a provede noční nálety na město Rafáh.



Více než milion Palestinců, kteří se ukrývají v Rafáhu, byl dnešními událostmi zmaten. Izrael vydal dříve v pondělí příkaz k evakuaci části města, což vyvolalo exodus tisíců lidí. Večer se v ulicích oslavovalo, když Hamás oznámil, že přijal příměří, ale pak přišlo zklamání a zmatek, když Izrael začal bombardovat.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že podmínky, na které Hamás přistoupil, zdaleka nesplňují požadavky jeho vlády, ale že vyšle delegaci k dalším jednáním prostřednictvím egyptských a katarských zprostředkovatelů. Izraelský válečný kabinet uvedl, že bude pokračovat v operaci v Rafáhu, aby „vyvinul vojenský tlak na Hamás s cílem dosáhnout propuštění rukojmích a dalších cílů války“.



Jeden z izraelských představitelů uvedl, že není jasné, jaký přesně návrh Hamás přijímá, protože některé podmínky se zřejmě podstatně liší od těch, které Izraeli ukázali zprostředkovatelé a které izraelská vláda odsouhlasila minulý týden.



„[Některé] neuznáváme,“ řekl úředník, který hovořil pod podmínkou anonymity.



Navzdory pozdní hodině se stovky Izraelců shromáždily u hlavního vojenského velitelství v Tel Avivu a volaly po okamžité dohodě. Menší shromáždění byla hlášena v Jeruzalémě a dalších městech po celém Izraeli.



„Oznámení Hamásu musí připravit půdu pro návrat 132 rukojmích, které Hamás posledních sedm měsíců držel v zajetí. Nyní je čas, aby všichni zúčastnění splnili svůj závazek a proměnili tuto příležitost v dohodu o návratu všech rukojmích,“ uvádí se v prohlášení Fóra rodin rukojmích a pohřešovaných.



„Nadále věříme, že dohoda o rukojmích je v nejlepším zájmu izraelského lidu; je v nejlepším zájmu palestinského lidu,“ uvedl mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller. „Přinesla by okamžité příměří, umožnila by zvýšený pohyb humanitární pomoci, a proto se budeme i nadále snažit o její dosažení.“



Generální tajemník OSN António Guterres podle svého mluvčího Stephana Dujarrica vyzval Izrael a Hamás, aby „udělaly další krok potřebný k uskutečnění dohody a zastavení současného utrpení“.



Hlavní rozdíl, který obě strany rozděloval na jednáních v Káhiře minulý týden, se týkal trvalosti příměří. Izrael si chce vyhradit právo obnovit vojenské akce, zejména proti zbytkům vojenského křídla Hamásu v Rafáhu, poté, co příměří vyprší.



Zdálo se, že rozhovory v Káhiře uvázly na mrtvém bodě kvůli naléhání Hamásu, aby se Izrael zavázal, že příměří bude trvalé již na počátku dohody, místo aby o jeho trvání jednal až poté, co příměří vstoupí v platnost.



Podle informací deníku Haaretz verze Hamásu neobsahuje okamžitý požadavek na trvalé příměří, ale mění i další prvky egyptského návrhu dohody, například požadavek na propuštění 33 rukojmích v první fázi. Údajně také odebírá Izraeli právo veta ohledně toho, kteří palestinští vězni budou výměnou propuštěni.





Představitelé Hamásu se nechali slyšet, že plán, který přijali, zahrnuje příměří, obnovu Gazy, návrat vysídlených osob do jejich domovů a dohodu o výměně vězňů a že dohoda bude mít tři fáze, z nichž každá bude trvat 42 dní. Z tohoto popisu nebylo jasné, zda existují podstatné rozdíly oproti návrhu, který minulý týden předložili egyptští zprostředkovatelé.





Izraelský voják řídí tank poblíž hranice s jižní Gazou poté, co bylo několik Izraelců zraněno při minometné palbě zasahující Kerem Šalom.





Izraelský krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir napsal na Twitteru: „Cvičení a hry Hamásu mají jedinou odpověď: okamžitý rozkaz k obsazení Rafáhu! Zvyšování vojenského tlaku a pokračování v úplné porážce Hamásu až do jeho úplné porážky.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

Tisíce lidí začaly v pondělí po izraelském příkazu k evakuaci části nejjižnějšího města Gazy opouštět Rafáh.Svědci popisovali, jak vyděšené rodiny opouštěly Rafáh pěšky, na oslech, tlačily vozíky nebo balily své věci do přetížených nákladních aut několik hodin poté, co si přečetly letáky, které izraelská armáda shazovala a které vyzývaly obyvatele a vysídlené osoby ve východních čtvrtích k útěku.„Izraelská vojenská ofenzíva povede k dalšímu navrstvení již tak nesnesitelné tragédie pro lidi v Gaze,“ řekl Philippe Lazzarini, vedoucí Unrwa, agentury OSN pro pomoc v regionu. „Ještě více ztíží zvrácení rozšiřování již tak člověkem způsobeného hladomoru.“Joe Biden, americký prezident, hovořil s Netanjahuem v pondělí odpoledne a „zopakoval svůj jasný postoj“ k Rafáhu, uvedl Bílý dům. Američtí představitelé opakovaně uvedli, že Izrael musí předložit adekvátní humanitární plán pro více než milion Palestinců, kteří hledají útočiště v Rafáhu, a že USA změní svou politiku v regionu, pokud Izrael bude pokračovat v ofenzivě bez takového plánu.Oficiální představitelé dali v pondělí jasně najevo, že za současných okolností není žádný takový plán možný, takže americký odpor vůči útoku na Rafáh se pravděpodobně nezmírní. Bude na Bidenovi, aby rozhodl, zda změna politiky USA bude zahrnovat omezení dodávek zbraní. Američtí představitelé odmítli komentovat zprávu zpravodajského webu Axios, že dodávka munice americké výroby, která měla být odeslána minulý týden, byla dočasně pozastavena.Na příkaz k evakuaci Saúdská Arábie reagovala zuřivě a označila izraelskou válku v Gaze za „genocidu“. Rijád před válkou usiloval o dohodu o normalizaci vztahů s Izraelem a dosud se normalizace jako cíle nevzdal.Prohlášení saúdskoarabského ministerstva zahraničí varovalo před „nebezpečím, které představují izraelské okupační síly zaměřené na město Rafáh v rámci systematické krvavé kampaně, jejímž cílem je napadnout všechny oblasti pásma Gazy a vysídlit její obyvatele směrem do neznáma“.Ministerstvo dodalo: „Ministerstvo obnovilo požadavek království, aby mezinárodní společenství okamžitě zasáhlo a zastavilo genocidu prováděnou okupačními silami vůči bezbranným civilistům na okupovaných palestinských územích.“Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že prostřednictvím „oznámení, textových zpráv, telefonátů a mediálního vysílání v arabštině“ odvysílaly instrukce, podle nichž se má přibližně 100 000 obyvatel východní části Rafáhu vydat do „rozšířené humanitární zóny“ na pobřeží a v okolí těžce poškozeného města Chán Júnis.„Jedná se o evakuační plán, který má dostat lidi z nebezpečí,“ uvedl mluvčí izraelské armády. „Jedná se o omezený rozsah, nikoli o rozsáhlou evakuaci Rafáhu.“Bidenova administrativa souhlasí s OSN a humanitárními organizacemi, že vzhledem k rozsáhlému ničení Gazy po sedmi měsících izraelského bombardování neexistuje pro lidi v Rafáhu bezpečná oblast, kam by mohli uniknout.Izraelci sice tvrdí, že část Rafáhu, na kterou se vztahuje příkaz k evakuaci, je omezená a počet jejích obyvatel se odhaduje na 100 000, američtí představitelé se však domnívají, že jakákoli vojenská operace v této čtvrti by měla dominový efekt a vyděsila by mnoho dalších lidí v celém Rafáhu, kteří by se dali na útěk.Rafáh poskytuje útočiště více než milionu lidí, kteří byli během války vysídleni z jiných částí Gazy, a je klíčovou logistickou základnou pro humanitární operace na celém území. Husté stanové tábory obklopují město a přeplnily již také al-Mawasi, pobřežní zónu asi 3 km severovýchodně, kam Izrael nařídil lidem evakuaci. Chán Júnis je humanitárními pracovníky považován za „zcela neobyvatelný“.Klíčový přechod pro humanitární pomoc do Gazy uzavřen po raketovém útoku, při kterém byli zabiti izraelští vojáci.K izraelskému rozhodnutí mohla vést raketová palba, kterou Hamás v neděli vypálil z Rafáhu na vojenskou základnu poblíž kontrolního stanoviště Kerem Šalom a při níž zahynuli čtyři vojáci. Američtí představitelé rovněž uvedli, že napadené kontrolní stanoviště bylo hlavním přechodem pro dodávky humanitární pomoci do Gazy.Izraelští představitelé opakovaně uvedli, že „rozhodující vítězství“ vyžaduje zničení značných bojových sil Hamásu, které podle nich sídlí v Rafáhu, a zajetí nebo zabití nejvyšších představitelů Hamásu, o nichž se předpokládá, že se ukrývají v tunelech pod městem, případně s desítkami rukojmích.Humanitární pracovníci a vysídlené osoby, které již v al-Mawasi žijí, popisují akutní přelidnění, nedostatek potravin, omezené množství sladké vody a téměř úplnou absenci hygienických zařízení. Izraelské síly v posledních měsících nejméně dvakrát bombardovaly cíle v al-Mawasi.Představitelé humanitárních organizací již dlouho varují před rozsáhlým narušením úsilí o odvrácení hladomoru v Gaze v případě velké izraelské ofenzívy na jihu. Jakýkoli útok na Rafáh by vedl ke „zhroucení pomoci“, uvedla v pondělí Norská rada pro uprchlíky.Netanjahu je pod domácím tlakem, aby učinil ústupky a dosáhl propuštění rukojmích v Gaze, ale zatím se zdá, že upřednostňuje požadavky krajně pravicových stran, které pohrozily, že stáhnou klíčovou podporu jeho koalici, pokud bude dohoda o příměří podepsána nyní.