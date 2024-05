Česko, pojeb… podělali jsme tu všecko

7. 5. 2024 / Petr Haraším

Nedá se svítit, pravda musí ven. Strana a vláda vedená nadmíru užitečným idiotem slouží do roztrhání duše a těla temnému pánu koblih a uzenek. Posledním aktem fialové bezmoci byla ona trapná pitomost omalovat politiky hnutí ANO ruskou barvou. Jako ANO je dost zdiskreditováno samo sebou a fakt nepotřebuje, aby ji diskreditovala zdiskreditovaná ODS vedená narcistním principálem Fialou. Nedá se svítit, pravda musí ven. Strana a vláda vedená nadmíru užitečným idiotem slouží do roztrhání duše a těla temnému pánu koblih a uzenek. Posledním aktem fialové bezmoci byla ona trapná pitomost omalovat politiky hnutí ANO ruskou barvou. Jako ANO je dost zdiskreditováno samo sebou a fakt nepotřebuje, aby ji diskreditovala zdiskreditovaná ODS vedená narcistním principálem Fialou.

Fialový premiér věda si ohromného propadu české ekonomiky, platů a životní úrovně za tradiční neoliberální vlády, oděn do bojovného trikotu v prázdném ringu poskakuje, šermuje ,nohama rukama bije imaginárního rivala hlava nehlava. Jediný, koho náš fialový borec muší politické váhy knokautoval tvrdými údery pod pás, byl on sám a jeho strana minulého století pro minulé století.

Ukazovat na volebního rivala, že je jako ruský, za užití ruských praktik nečestného boje, je opravdu bizarní nápad první kategorie ústředního výboru ODS. Navíc sotva za pár dní se po dlouhém čase klidu na práci nechal slyšet skutečný premiér noční vlk ministr Blažek, když veřejně nestydatě hájil tupé kremelské povídání obstarožního proruského Vašíka Klause „O sabace a kóšce“. Opravdu by si paní Livie už měla svého Vašíka více hlídat a důkladněji v kuchyni u Klausů na pár západů pečlivě zamykat. Courá se totiž pak Vašík po mediálních studiích a dělá rodině čest a vlasti ostudu.

Jako majstrštyk své dosavadní politické kariéry vidí premiér Fiala akt registrace domény s uzmutým volebním sloganem hnutí ANO. V médiích se pak nechali slyšet on i strana podobně postižených, že konzervativní pravice zas jednou dokázala, že se od slavných metod let devadesátých století minulého pranic ani za nic nemění.

Pokud to tedy nebyla geniálně vymyšlená past na nebohého premiéra Fialu, tak se ji shodou nepředvídaných náhod stala. Na obranu zájmů jediné pravé prooligarchické politické strany, strany ODS, vyrazili tradiční nezávislí žurnalisté. Dojemné duo Šafr Hovorková vesele juchají nad odvahou Fialy a ODS v třídním boji užít kremelské záludné, nicméně ale léty dobře ověřené postupy. Jeden z povedeného dua fanatických vyznavačů fialové barvy uřkl prezidenta Pavla slovem lhář zde, zatímco druhá z dua fialových hlásných trub kárá prezidenta za snahu zklidnit debatu a za kritiku božské koalice SPOLU zde.

A co tedy Fiala, Stanjura, Blažek a spol s ODS poje…podělali? Proč to ale psát stále dokola? Protože se to musí, a protože praktiky neoliberální pravice se s časem ani s prostorem nemění.

Většině z nás vší vervou vláda záměrně uškodila. O to však s vervou větší menšině vláda záměrně pomohla v již tak dobrém bydlu. Nejbohatším oligarchickým rodinám ministři odpovědné vlády, která nenechá nikoho padnout, nadělili jako Santa, děda Mráz a Ježíšek dohromady SPOLU za tisíce a tisíce let. Fosilním a energo baronům bez rozdílu. Bankám bez rozdílu původu. Provozovatelům bytových lumpáren. Hodným i zlým agrárním baronům. Zahraničním supermarketům v Česku, ale i v sousedních zemích. Zbrojařům dodávajícím té i té straně.

Každý jeden z nich si poctivě odnesl z peněženek našich občanů v době krize ohromné balíky miliard za nadšeného výskotu a hýkání z ODS.

Na druhé straně museli ohromné prachy z občanů ministři vytáhnout a vytáhli je za nadšeného výskotu a hýkání z ODS.

Zaplatili jsme nejvyššími cenami a byli jsme potrestáni obludným poklesem výdajů na nehodné zřetele života v českém ráji.

Došlo tedy na vědu a výzkum, došlo na školství i zdravotnictví, došlo na důchodce, došlo na zdravotně postižené, na těch si vláda a zvlášť premiér Fiala obzvlášť s gustem smlsli. Reálné platy i přes fabulace premiéra i ministra financí dosáhnou dob minulých až někdy koncem desetiletí.

Dluhy, co tady po odpovědné ODS zůstanou, budou splácet další a další generace. Odvaha postavit se po stranické linii OZE a zeleným technologiím v kontrastu neutuchající dotační podpory uhelných baronů a jaderné energetice bude konečná pro jakýkoli průmysl v budoucích Čechách, Moravě i Slezsku.

Pompézní tragikomedie se čtyřmi bloky jádra za bratru minimálně 3 nepoctivé biliony korun dávají tušit boží dělbu tisku zisku. Smějeme se hurónsky Maďarům stran jádra v Paksu, leč je dost pravděpodobné, že všem k smíchu tady jsme a budeme zase jen my.

Postavit za nejdráž, nevadí, tradičně umíme. Postavit nejpomaleji, nevadí, tradičně zvládáme. Mít nejvyšší ceny za elektřinu v EU pro firmy i občany, nevadí, už jsme si to vyzkoušeli, už jsme zvyklí a nic na tom další desetiletí nehodláme měnit. Výstižný text zde.

Zle tragicky nedobře si vede Bek, ještě o kus hůře je na tom hnojař Jurečka, a ještě o kus dál zle bačuje podivný Válek, aby je všechny strčili do pytle Fiala, Stanjura a nechutný nejedlý Blažek.

Hnutí ANO neslouží Rusku, jak se snaží vší silou vůle dokázat neúspěšná koalice SPOLU. Dokonce zatím vždy plně vládě nakloněný prezident dal najevo jakési mírné pohoršení nad touto dětsky naivní trapnou kauzou, leč marnost nad marnost, sklidil posměchu plný měch od kumpánů SPOLU. Koalice dělá vše, aby volič nedbal na neúspěchy vlády, ale aby se plně nechal obludit dezinformacemi různých směrů a hodnot z fialové strany moci.

ODS dnes plně slouží na celý plyn zdejší oligarchii, přičemž pro ni dělá první poslední den za dnem dál a dál až po rozpad státu na oligarchická léna a následný konec demokracie.

Za odvedenou neoliberální dřinu do Česka zavítá (že by v den narozenin výše zmíněného soudruha Vašíka) argentinská motorová pila a psychopat Javier Milei zde. Zda se setká prezident Argentiny s premiérem Fialou, toť otázka vkusu.

Jistě však po jeho inspirativní návštěvě nastane hromadné pravicové uspokojení a nabití sil pro další tvrdý zápas s českou nemakající většinou nárokové mentality. Počínaje výpovědí bez udání důvodů, přes „imitaci důchodové reformy, po zničující privatizace veřejného sektoru ala britský krachující konzervativec. Jsem vážně zvědav, kdo přispěchá na disputace s šíleným Argentincem. Jistojistě si divadlo státního zmaru nenechá ujít veškerá neoliberální domácí pakáž. Slintat je dovoleno až stranicky doporučeno mládežníkům od konzerv, mládežníkům z mladé ODS, dostaví se snad Tea Party i Pravý břeh a nebude doufám chybět ani ostudná trapnost Česko plus.

Od Mieiho si vládní dřevorubci vypůjčí slavnou motorovou pilu a jako šílení vrazi vyvraždí výdajovou stránku státního rozpočtu do posledního sociálně či zdravotně slabého parazita.

Haraším Petr Orlau

Prostě komentář nevidomého

