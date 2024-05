USA označily hiphopového umělce Macklemora za teroristickou organizaci

8. 5. 2024

čas čtení 4 minuty

(Satirický komentář Laury K.)



Na obranu izraelské genocidy byla jeho hudba zakázána





Kvůli obavám, že jeho hudba radikalizuje mládež, přistoupila americká vláda k nezbytnému kroku - zakázala hiphopového umělce Macklemorea a označila ho za teroristickou organizaci. Každý Američan, který si v posledních 12 měsících koupil Macklemorovu desku, má být vyloučen z univerzity a zařazen na seznam osob, které nesmí létat. Přehrávání jakékoli Macklemorovy desky bude považováno za zločin z nenávisti a bude mít za následek příjezd policie na koleje, aby z vás vymlátila duši. To je jediné, co si zasloužíte za to, že se vaši spolužáci necítí bezpečně.

Macklemore se dopustil nejstrašnějšího zvěrstva od 7. října, kdy vydal rapovou píseň s názvem „Hind's Hall“. (Hind byla šestiletá dívka, kterou zavraždila střelba z izraelských tanků. Studenti po ní pojmenovali univerzitní aulu.) V klipu Macklemore rapuje nad záběry největších úspěchů Izraele v Gaze, ale místo aby oslavoval zničení Gazy a kolektivní trestání národa, kritizuje je. V civilizovaných společnostech není pro takové nenávistné projevy místo.







YouTube naštěstí učinila rozumný krok a video věkově omezila a snížil jeho viditelnost, protože YouTube je platforma pro svobodu projevu a tento typ projevu nechceme, aby byl svobodný. Mluvčí YouTube uvedl: „Kdyby Macklemore napsal píseň s názvem ‚K žádné genocidě nedochází‘, bylo by to v pořádku, ale on genocidu nepopírá, nýbrž ji přiznává, a to nás postavilo do nemožné situace. Kdybychom neudělali, co nám bylo řečeno, byli bychom zakázáni rychleji, než řeknete 'TikTok je čínská komunistická aplikace'.“



Objevily se obavy, že by Macklemore mohl vytvořit nebezpečný precedens, kdy by celebrity využívaly své platformy k dosažení sociálních změn, a ne jen k vlastnímu obohacení a posilování své přítomnosti na sociálních sítích. To samozřejmě není americký způsob jednání. Hudba historicky nikdy nebyla o sociální spravedlnosti a nechápu, proč si nějaký hudebník najednou myslí, že je dobrý nápad apelovat na svědomí lidí



Stačí se podívat na jeho texty:



Zničit všechny vysoké školy v Gaze a všechny mešity,



vytlačit všechny do Rafáhu a shazovat bomby,



Krev je na tvých rukou, Bidene,



Vidíme to všechno,



A kurva ne,



Na podzim tě volit nebudu.



Mluvčí americké vlády řekl: „Tohoto člověka jsme nějakou dobu tolerovali, ale když řekl, že nebude volit prezidenta Bidena, byla to poslední kapka. Mladší voliči mohou být prezidentem zklamáni, ale pouze pod podmínkou, že ho označí za menší zlo a budou ho přesto volit. Macklemore překročil nejčervenější z červených linií. Musíme jeho i Susan Sarandonovou tvrdě potrestat.“



Obzvláště znepokojivým aspektem této situace je to, jak se Macklemore pokusil udělat z palestinské ženy mučednici. Hind, pokud jste zapomněli, je šestiletá žena, kterou zabily Izraelské obranné síly. (Pro vaši informaci: Palestinci se stávají dospělými v šesti měsících kvůli problémům s pigmentem, kulturou a/nebo náboženstvím). (Pozn. red. New York Times psal o této zabité holčičce jako o "ženě".)



Hind cestovala se svou rodinou v autě, které bylo zasaženo izraelskou raketou, po čemž zůstala jako jediná naživu. Několik dní volala o pomoc, dokud IDF nedovolily humanitárním pracovníkům, aby se pokusili o záchranu, a poté v sebeobraně vyhodily jejich záchranné vozidlo do povětří, takže Hind zemřela uvězněná v autě, obklopená mrtvolami svých blízkých. Pokud proti tomu něco namítáte, je to proto, že jste antisemita.



Ostudné je, že mladí Američané proti tomu protestovali, protože je radikalizoval Hamás, ačkoli s Hamásem nikdy nepřišli do styku. Jediným logickým závěrem je, že jim TikTok a Macklemore vymyli mozky, a proto bylo třeba přijmout naléhavá opatření. Jistě vás potěší, že Macklemoreova poprava bude odvysílána v neděli v 18:00 (PT) na MTV Live.

0