Tajná historie a nejistá budoucnost organizace Studenti za spravedlnost v Palestině

3. 5. 2024

čas čtení 31 minut

Demonstranti na náměstí Sproul Plaza, v centru kampusu Kalifornské univerzity v Berkeley, nesli transparenty s nápisy "Palestina je v našich srdcích" a "Milosrdenství mučedníkům". Jedna osoba držela izraelskou vlajku s hákovým křížem uprostřed, píše Arno Rosenfeld. Demonstranti na náměstí Sproul Plaza, v centru kampusu Kalifornské univerzity v Berkeley, nesli transparenty s nápisy "Palestina je v našich srdcích" a "Milosrdenství mučedníkům". Jedna osoba držela izraelskou vlajku s hákovým křížem uprostřed,

Plivali na skupinu židovských demonstrantů, organizovanou Hillelem, kteří zpívali "HaTikvah", izraelskou národní hymnu.

"Jsme tvoje noční můra, Izraeli," řekl davu jeden z demonstrantů. "Hamás je vaše noční můra!"

Psal se rok 1995, ne 2023. A místo toho, aby protest vedli, měli Studenti za spravedlnost v Palestině malý stolek stranou, kde osamělý student řekl místním židovským novinám, že organizátoři shromáždění, Asociace muslimských studentů, představují "určitý extrém".

"Věříme v mír spojený se spravedlností," dodal nejmenovaný student. "Jsme proti ilegálním osadám, ne proti mírovému procesu."

Během posledních tří desetiletí se Studenti za spravedlnost v Palestině vyvinuli z umírněného hlasu v Berkeley v rozrůstající se síť, která testuje hranice studentského aktivismu, přičemž od teroristického útoku na Izrael ze 7. října nejméně čtyři z jejích přibližně 250 poboček byly pozastaveny.

Národní vedení skupiny zpočátku oslavovalo útoky jako "historické vítězství palestinského odporu", i když v následujících 10 týdnech se soustředilo na mobilizaci studentů, aby se postavili proti izraelskému útoku na pásmo Gazy a za truchlení nad tisíci zabitých Palestinců.

Oponenti tvrdí, že akce skupiny na akademické půdě a hlasitý odpor proti existenci židovského státu v Izraeli vytvořily nepřátelské klima pro Židy. Vůdci skupiny, z nichž někteří jsou Židé, odmítají obvinění, že její postoje a rétorika jsou ze své podstaty antisemitské.

Navzdory tomu, že se klub stal jak místem hrdosti zastánců palestinské věci, tak hromosvodem kritiky ze strany obránců Izraele, o jeho historii a fungování se toho veřejně moc neví.

Rozhovory se 14 současnými a bývalými vrcholnými vůdci a dalšími osobami blízkými organizaci Studenti za spravedlnost v Palestině vyprávějí příběh sítě, která byla založena, aby prosazovala práva Palestinců jako rozumný hlas během opojných dnů mírového procesu v Oslu, ale stala se ostřejší, protože Izraelci a samotní Palestinci zaujali extrémnější postoje. Zatímco současná válka mezi Izraelem a Gazou zvýšila profil sítě a současní vůdci říkají, že je "silnější než kdy jindy", někteří bývalí organizátoři vyjádřili obavy ohledně směřování hnutí.

Zakladatel původní pobočky SJP v Berkeley například ve svém prvním rozhovoru o této skupině po více než dvou desetiletích řekl, že s obavami sledoval, jak SJP koketuje s podporou Hamásu.

"Lidé se na to prostě podívají a řeknou: 'Právě teď existuje odpor a my ho chceme podpořit,'" řekl zakladatel Usáma Kásim, který nyní provozuje anglicky psané knihkupectví v Jordánsku. "Pokud chcete být obhájcem spravedlnosti, musíte zaujmout velmi morální postoj."

Ale Kásim, který není v kontaktu se současným vedením sítě, řekl, že to není jeho hlavní starost. Místo toho sdílí obavy dalších příznivců hnutí, kteří věří, že "očerňování" aktivistů z kampusu ze strany některých politiků a dobře financovaných proizraelských skupin, které je chtějí umlčet, bude přetrvávat "bez ohledu na to, jaké postoje" skupina zaujme.

Mnozí členové sítě začali nosit masky a šátky, aby skryli svou identitu na protestech, a s médii budou mluvit pouze pod podmínkou, že nebudou jmenováni. Obávají se, že jejich osobní údaje budou zveřejněny na internetu a budou obtěžováni nebo zmařeny jejich vyhlídky na zaměstnání, jak se to stalo některým propalestinským studentům na Harvardu, Kolumbijské univerzitě a dalších školách od 7. října.

"Není normální, aby studentský organizátor stál tváří v tvář placenému náklaďáku, který jezdí po kampusu s jeho fotografií," řekl Hatem Bazian, který jako postgraduální student v Berkeley v 90. letech pomáhal podporovat první pobočku SJP a nyní je předsedou organizace Američtí muslimové pro Palestinu.

"Zdola nahoru": Uvnitř sítě

Pět dní po útoku ze 7. října uspořádaly pobočky organizace Studenti za spravedlnost v Palestině po celé zemi "den odporu", mávaly palestinskými vlajkami a v některých případech se střetávaly s proizraelskými protidemonstranty. Následovala série protestů, včetně jedné na začátku listopadu, která vyústila v to, že Kolumbijská univerzita pozastavila svou pobočku SJP s tím, že skupina porušila školní politiku poté, co se stovky studentů zúčastnily "umírání" v centru kampusu.

Brandeis ve stejném týdnu zakázala svou pobočku SJP, protože, jak uvedl rektor univerzity ve svém prohlášení, "otevřeně podporuje Hamás". Univerzitní policie rozehnala demonstraci organizovanou zakázaným klubem a o několik dní později zatkla několik studentů.

Někteří absolventi z SJP pomáhali organizovat masové demonstrace, jako byly ty, které uzavřely mosty a veřejnou dopravu v New Yorku a dalších velkých městech v týdnech po začátku války, ale tyto protesty byly primárně organizovány jinými organizacemi jako Within Our Lifetime a Jewish Voice for Peace. Pobočky SJP zůstávají zaměřeny na akademickou půdu, kde i relativně malý počet studentů může upoutat celonárodní pozornost.

Například pobočka na Univerzitě George Washingtona byla pozastavena poté, co několik členů použilo projektor k promítání propalestinských sloganů na stěnu knihovny kampusu. Rutgersova univerzita pozastavila svou pobočku za to, co administrátoři nazvali "narušováním života v kampusu", a dvě pobočky na veřejných univerzitách na Floridě jsou v limbu, přičemž Americká unie občanských svobod (American Civil Liberties Union) se soudí, aby zablokovala guvernérův pokus o jejich uzavření.

Pobočky skupiny v USA a Kanadě, z nichž ne všechny jsou v daném okamžiku aktivní, jsou volně propojeny koordinačním orgánem zvaným National SJP, který však nemá žádný profesionální personál ani národní ústředí. To spolu s jeho neprůhledným financováním podpořilo tvrzení, že je tajný a napojený na špatné aktéry.

Někteří kritici, včetně floridského guvernéra Rona DeSantise, který se uchází o republikánskou prezidentskou nominaci, naznačili, že SJP poskytuje Hamásu "materiální podporu", což by bylo podle federálních zákonů nezákonné. Gerald Steinberg, prezident nevládní organizace Monitor, která sleduje skupiny kritické vůči Izraeli, spekuloval, že SJP by mohla získat finanční prostředky z Kataru.

"Není to vůbec transparentní, je to velmi skryté, je velmi těžké rozeznat, jaký rámec by tam mohl být," řekl Steinberg.

Ti, kteří se angažují v hnutí, uvedli, že tito kritici nechápou síť a to, jak může mít tak velký dopad bez významné finanční podpory.

Národní SJP se liší například od Hillel International, která má roční rozpočet téměř 58 milionů dolarů na podporu poboček v kampusu a jejíž aktivity často zahrnují studentský aktivismus podporující Izrael. Vůdci SJP v rozhovorech uvedli, že národní skupina získává méně než 100 000 dolarů ročně na financování cesty na studentskou konferenci a setkání národního řídícího výboru, ale že místní pobočky jsou obvykle financovány z poplatků studentské samosprávy ve výši několika tisíc dolarů na každém kampusu.

"Nemáme podporu masového financování," řekla R., postgraduální studentka na univerzitě na východním pobřeží a členka národního řídícího výboru, která hovořila pod podmínkou, že bude identifikována pouze svou iniciálou. "Naše síla přichází zdola nahoru."

National SJP není registrovaná nezisková organizace, takže její finanční informace nejsou veřejné. Přijímá dary odečitatelné z daní prostřednictvím nadace Westchester Peace Action Committee Foundation, charitativní organizace, která slouží jako fiskální sponzor řady propalestinských organizací.

Fiskální sponzorství je uspořádání, ve kterém jedna nezisková organizace přijímá dary a nabízí administrativní služby menší. Podobně je proizraelská skupina Alums for Campus Fairness sponzorována větší organizací StandWithUs.

Kvůli tomuto uspořádání je obtížné rozplést finance SJP. WESPAC, který neodpověděl na opakované dotazy, sponzoruje více než 20 organizací a IRS po něm nepožaduje, aby zveřejnil, kolik z jeho ročního rozpočtu ve výši zhruba 1 milionu dolarů představují peníze získané pro národní SJP.

Řídící výbor se skládá z 20-25 dobrovolníků, kteří poskytují neformální podporu pobočkám po celé zemi a organizují každoroční konferenci. Dva ze současných členů jsou Židé. Členové, kteří jsou směsicí současných studentů a čerstvých absolventů, jejichž totožnost není zveřejněna, zůstávají, dokud se nerozhodnou odstoupit.

Neexistuje žádná formální příslušnost mezi národním vedením a jednotlivými pobočkami, z nichž některé mají jiné názvy, jako například Výbor pro palestinskou solidaritu na Harvardu. National SJP komunikuje s místními skupinami prostřednictvím e-mailového seznamu, zpráv na Instagramu a platformy pro bezpečné zasílání zpráv Signal, aby mohla provádět průzkumy zjišťující potřeby poboček, pomáhat novým pobočkám v začátcích a příležitostně zprostředkovávat spory.

Národní SJP může tlačit na kluby, aby se přizpůsobily jejímu souboru "základních principů": Antisionismus, antiimperialismus, antikolonialismus a antinormalizace, což odkazuje na odpor skupiny vůči spolupráci se sionistickými organizacemi. A skupina je také široce spojena s americkou levicí, včetně podpory hnutí Black Lives Matter a skepticismu vůči kapitalismu. Označuje USA a Kanadu jako "okupovaný Želví ostrov", což odkazuje na domorodý termín.

Národní lídři však tvrdí, že není nic, co by mohli udělat, aby zabránili pobočce, která se těmito zásadami neřídí, aby používala název SJP.

"Čas na mír": Počátky organizace Studenti za spravedlnost v Palestině

Mnozí kritici organizace Studenti za spravedlnost v Palestině vyprávějí zmatený příběh o její historii a různě umisťují její založení do let 1996, 2001 nebo dokonce později. Ale téměř všechny tyto rozsáhlé spisy staví do středu jednoho muže: Hatema Baziana.

Bazian, který nyní přednáší na Kalifornské univerzitě v Berkeley, je aktivní v politice kampusu Bay Area od 80. let a v roce 2006 založil organizaci Američtí muslimové pro Palestinu. V té době byl postgraduálním studentem v Berkeley a někdy se označuje za spoluzakladatele SJP.

V e-mailu Bazian uvedl, že byl v těchto raných dnech "mluvčím a hlasem Palestiny a Palestinců na akademické půdě" a položil SJP "na svá organizační ramena a přivedl je do centra progresivních sítí na akademické půdě i na národní úrovni".

Kásim, palestinsko-jordánský majitel knihkupectví, řekl, že ve skutečnosti založil skupinu v roce 1993, krátce poté, co přijel do Berkeley, aby získal doktorát z průmyslového inženýrství. Následující rok ji spolu se třemi palestinskými studentkami zaregistroval jako oficiální klub.

Brožura z té doby popisovala cíl klubu jako informování "studentů a lidí o smutné situaci palestinského lidu". Na jaře 1993 spolusponzorovala fórum o "izraelsko-palestinském míru a sociální spravedlnosti" spolu s Berkeley Hillel a skupinou nazvanou Progresivní sionistický klub.

Krátce poté, co izraelští a palestinští lídři podepsali na podzim téhož roku před Bílým domem Dohody z Osla z roku 1993, napsal člen rodícího se klubu jménem Tarek Elyadi názorový článek do The Daily Californian, v němž vyjádřil úlevu nad touto dohodou.

"Jaké jsou alternativní možnosti? Cožpak jsme zapomněli, čeho jsme schopni dosáhnout s hněvivými armádami a pošetilými vůdci?" Elaydi napsal. "Je čas na mír."

Pro palestinský aktivismus v diaspoře to byla sporná doba.

V prvních letech své existence se SJP stávala stále kritičtější k mírovému procesu. Kásim řekl, že byl vždy skeptický k dohodám z Osla a klub jednou uspořádal debatu mezi ním a Elyadim, který napsal úvodník na podporu Osla, o tom, zda si dohoda zaslouží palestinskou podporu. V roce 1996 SJP pořádala shromáždění v Berkeley, kde odsuzovala "izraelský státní terorismus" a americkou "hanebnou spoluvinu".

Kásim také vyprávěl o dlouhých rozhovorech se skupinou židovských studentů, kteří později založili Židovský hlas za mír. I když je tato organizace nyní antisionistická, v té době byla kritická k izraelské politice vůči Palestincům, nikoli k existenci státu.

"Byli jsme považováni za krajně levicové," řekla jedna z těchto studentek, Rachel Eisnerová, která si vzpomněla, jak s Kásimem mluvila o věcech, jako je rozdělení Jeruzaléma jako součásti dvoustátního řešení.

V roce 1999 však podle Kásima skupina z Berkeley – v té době jediná SJP v zemi – nedokázala shromáždit čtyři studenty potřebné k udržení oficiálního statusu klubu, protože otázky jako americké sankce proti Iráku začaly zastiňovat palestinskou věc.

"Šíří se jako požár": Znovuzrození klubu

Palestinský aktivismus se znovu rozhořel na podzim roku 2000, kdy tehdejší lídr izraelské opozice Ariel Šaron vedl pravicovou delegaci na Chrámovou horu v Jeruzalémě. Mnozí popisují incident, který rozhněval Palestince po celém světě, jako jiskru druhé intifády.

V Berkeley se soupeřící komunistické organizace snažily využít krize k náboru studentů. "Jeden člověk říkal: 'Tohle je marxistická záležitost, Palestinci jsou proti kapitálu,'" vzpomíná Will Youmans, student práv, který právě dorazil do kampusu po dokončení bakalářského studia na Michiganské univerzitě. Nebyl přesvědčen.

Kásim byl zase zaneprázdněn svou prací na sekvenování DNA v laboratoři v Berkeley. To léto však po roce nečinnosti znovu aktivoval organizaci Studenti za spravedlnost v Palestině a souhlasil s předáním vedení Youmansovi.

Bazian, který také vede muslimskou vysokou školu svobodných umění v Berkeley, zůstal po celou tu dobu na akademické půdě neustále přítomen. Youmans ho znal především jako vůdce Asociace muslimských studentů, která příležitostně pořádala protesty proti Izraeli, ale nezaměřovala se na politiku. Youmans se domníval, že Bazian by mohl být schopen přilákat více věřících studentů do SJP.

"Všichni jsme byli levičáci," řekl Youmans, který je nyní profesorem mediálních studií na Univerzitě George Washingtona. "Pařili jsme – seděli jsme a pili; pro muslimy to nebylo příliš sociálně inkluzivní."

Skupina se pokusila rozhodit širokou síť: Mezi jejími pěti novými vůdci byli ateista, žid a dva křesťané. Klub také přitahoval marxisty a anarchisty, kteří toužili po zatčení za občanskou neposlušnost. Byla rasově rozmanitá, byli v ní bílí, černí, jihoasijští, východoasijští studenti a další. Jeden student, vzpomíná Youmans, se přidal poté, co ho jeho přítelkyně, silná zastánkyně Izraele, vyhodila za to, že četl Edwarda Saída, palestinského literárního kritika.

Netrvalo dlouho a obnovený klub na sebe upozornil. Dělali kaskadérské kousky, jako například vytvoření falešného izraelského vojenského kontrolního stanoviště uprostřed kampusu, kde obtěžovali studentské herce, kteří se vydávali za Palestince na Západním břehu.

A od jara 2001 Berkeley SJP vyzvala univerzitní administrativu, aby se odklonila od Izraele, což odráželo podobnou taktiku namířenou proti Jižní Africe během apartheidu. Byla to myšlenka, která vzešla ze sanfranciské kanceláře Arabsko-amerického antidiskriminačního výboru, který Kásim pomáhal koncem devadesátých let založit.

"Lstiví a záludní": Některé rané činy otřásají židovskými studenty

Od reaktivace klubu v roce 2000 se v SJP téměř vždy objevovali nějací židovští členové a v kampusu docházelo k vřelým vztahům mezi skupinou a většinovou židovskou komunitou. V roce 2001 se členové připojili k převážně židovské vigilii poté, co byl student, který se účastnil oslavy Simchat Tóra v kampusu, zbit třemi muži, kteří skandovali "Heil Hitler" a hajlovali.

Vztahy s Židy na akademické půdě však byly často napjaté, zejména po 11. září 2001, kdy arabští a muslimští studenti, zejména ti, kteří protestovali proti Izraeli, čelili novému zkoumání a stížnostem, že vytvářejí nepřátelské prostředí pro židovské studenty.

V únoru 2002 uspořádala SJP v Berkeley konferenci o divesticích na právnické fakultě, která se nachází přes ulici od budovy Hillelu. Studenti stáli před oběma budovami a zírali jeden na druhého.

"Když jsem vešla na nádvoří, slyšela jsem, jak někdo říká, že dovnitř pouštějí jen lidi s konferenčními průkazy," řekla tehdy reportérovi židovská studentka Yasmin Sigelová. "Toto je veřejná budova, ne ústředí OOP."

Později téhož roku si SJP připomněla konflikt z roku 1948, ve kterém sionistické polovojenské síly zabily více než 100 Palestinců ve vesnici Dajr Jásin. Překrývala se s tichou vigilií na Jom ha-šoa, den památky Židů zabitých během holokaustu. Proizraelští studenti se vysmívali řečníkům na akci v Dajr Jásin, včetně dítěte přeživšího holokaustu. Mezitím muž z Berkeley, který přišel podpořit SJP, řekl reportérovi, že Židé jsou jako pedofilové.

Rok předtím klub obsadil Wheeler Hall, centrální akademickou budovu v kampusu, což vedlo k zatčení 32 lidí a pozastavení klubu univerzitou. Tato událost znepokojila židovské studenty poté, co se jeden černošský řečník uchýlil k antisemitismu mnohem otevřenějšímu, než je rétorika, která vyvolala hněv na demonstracích v kampusu od 7. října.

"Židé se rodí mazaní a záludní," citoval ho Jewish Bulletin. "Afroamerické vedení v této zemi bylo kooptováno sionistickou peněženkou."

Youmans obviňoval z podobných komentářů členy Nation of Islam spolu s volnomyšlenkářským klimatem v Berkeley. "Myslím si, že dnes by došlo k mnohem silnějšímu odsouzení těchto druhů stereotypních výroků," řekl. "Teď je tu mnohem větší svědomitost."

"Super spontánní": Zrod National SJP

Kontroverze vedla k publicitě. Youmans si udržoval průběžné záznamy: New York Times, CNN, CBS, MSNBC a NPR se ozvaly a původní Studenti za spravedlnost v Palestině začali slýchat o studentech z jiných kampusů, kteří chtěli poradit, jak založit vlastní pobočky.

"SJP rostly jako požár," vzpomíná Youmans. Existovala však jen malá infrastruktura, která by podporovala rostoucí síť – ve skutečnosti neexistovala vůbec žádná síť, řekl, jen rostoucí počet konferencí, které se snažily přilákat studenty z celého státu a země.

A došlo k neshodám, zejména mezi studenty na východním pobřeží, kteří upřednostňovali dvoustátní řešení, a radikálnějšími aktivisty sídlícími v Kalifornii. "Všichni prostě přišli, hádali se a nesouhlasili a vrátili se do svých kampusů," řekl Youmans.

Téměř o deset let později potřebovali vedoucí poboček SJP větší podporu. Dina Omar, která absolvovala Berkeley v roce 2009, uvedla, že během svého působení na akademické půdě viděla růst nepřátelství vůči členům SJP. Jeden článek vykresloval jejího přítele jako fanouška Hamásu, navzdory skutečnosti, že byl hrdým ateistou vychovaným křesťanem.

"Připadalo mi to jako svět vzhůru nohama," řekla Omar v nedávném rozhovoru. "Byla tam záplava dezinformací o tom, kdo jsme."

Omar uvedla, že našla podobně smýšlející aktivisty na čtyřech konferencích, které se konaly v letech 2009 a 2010: Na konferenci o bojkotu, stažení investic a sankcích v kampusu na Hampshire College, na konvenci Američtí muslimové pro Palestinu, která zahrnovala studentskou přednášku, na americkém sociálním fóru a na konferenci v Kataru, kterou organizovala Al Fakhoora, nezisková organizace podporující vzdělávání uprchlíků, včetně palestinských dětí. Začala sbírat e-mailové adresy.

Brzy měla seznam 36 studentů a naplánovali celostátní setkání prostřednictvím série konferenčních hovorů. "Bylo to velmi spontánní - nevím, jak to vysvětlit," řekla Omar, která nyní pracuje na své disertační práci z antropologie na Yaleově univerzitě. "Tak nějak se to samo od sebe přivedlo k uskutečnění."

Skupina se přejmenovala na Národní studenty za spravedlnost v Palestině a vytvořila řídící výbor. Nedošlo k žádnému hlasování a členové se snažili pracovat na základě konsensu, řekla Omar; žertem to popisovali jako "do-s***-okracii" – kdokoli se ujal úkolu, jako je rezervace pokojů nebo výběr prodejce jídla, byl pověřen, aby učinil rozhodnutí.

První národní konference se konala v roce 2011 na Kolumbijské univerzitě, kde byla Omar v té době postgraduální studentkou. Zúčastnilo se jí kolem 400 studentů. Místní pobočky byly povzbuzovány, aby sháněly finanční prostředky na cestovní výdaje, a Omar řekla, že jak Američtí muslimové pro Palestinu, tak Židovský hlas za mír – která založila svou přítomnost v kampusu v roce 2010 a nyní má asi 50 poboček – přispěly k pokrytí letů pro některé své členy.

W., který byl tehdy také na Kolumbijské univerzitě a pomáhal konferenci organizovat, řekl, že členové řídícího výboru se zpočátku soustředili pouze na plánování setkání. Ale velká skupina, která se zúčastnila, měla otázky ohledně toho, jak pořádat akce, jako je Týden izraelského apartheidu, a jak rekrutovat řečníky. Organizátoři si uvědomili, že by bylo užitečné přeměnit řídící výbor na Národní SJP, aby studentům pomáhal s těmito otázkami po celý rok a plánoval budoucí konference.

Několik zájmových skupin se snažilo spojit síť, a zejména její národní vedení, s Americkými muslimy pro Palestinu s tím, že AMP buď financuje National SJP, nebo byla nápomocná při jejím vytvoření. A v jednom rozhovoru Bazian vyprávěl, jak cestoval po zemi před i po vytvoření AMP a povzbuzoval studenty, aby se zapojili do palestinského aktivismu. Ale Omar řekla, že součástí cíle vytvoření národní sítě vedené studenty bylo zachovat stejnou nezávislost, o kterou Kásim původně usiloval, když vytvářel první pobočku SJP v Berkeley.

"Říkali jsme si: 'Tohle není anarchistická, socialistická věc, tohle není muslimská věc,'" vzpomíná. "Myšlenkou bylo omezit některé z těch organizací založených na identitě, které opravdu převládaly na konci 90. let a na začátku nového tisíciletí."

Řekla, že pobočky SJP často zahrnují tolik židovských členů jako praktikujících muslimů, stejně jako palestinských křesťanů; přitahují také ty, kteří nemají žádné vazby na Blízký východ.

"Páni, to byl špatný tah": Otázky ohledně nedávné taktiky

Absence formální struktury podporující SJP znamená, že existuje jen málo mantinelů kolem toho, kdo se na síti podílí a jaké politické postoje prosazuje. Omar si vzpomněla, jak se snažila vypořádat například s členy, kteří ze zásady odmítali lobbovat u volených představitelů, a s dalšími, kteří byli uchváceni kultovní ideologií konspirátora Lyndona LaRouche.

"Narazíte na spoustu bláznů," řekla. "Snažíte se držet střední cestu a snažíte se reprezentovat jakousi pluralitu názorů a snažíte se co nejvíce odstrčit lidi, kteří jdou na dno."

Vzhledem k tomu, že je decentralizovaná, říkají zastánci, to, co někdo udělá na individuálním protestu v kampusu, by nemělo být vyčítáno každému, kdo se účastní akcí Studentů za spravedlnost v Palestině.

A skutečně, pobočky SJP ukázaly řadu pozic po 7. říjnu. Členové Emory a University of Florida truchlili nad smrtí izraelských civilistů. Vedoucí klubu na Univerzitě George Washingtona však naznačil, že nic takového jako izraelský civilista neexistuje, a pobočka Kolumbijské univerzity útok přivítala jako "protiofenzívu proti jejich osadnicko-koloniálnímu utlačovateli".

V den útoku Hamásu rozeslala národní síť pobočkám po celé zemi "sadu nástrojů" oslavující násilí a vyzvala je, aby 12. října uspořádaly "den odporu".

Zatímco Izraelci a mnozí Židé v USA katalogizovali litanie hrůz spáchaných Hamásem, sada nástrojů oslavovala skutečnost, že Palestinci prolomili bariéru mezi Gazou a Izraelem a udeřili na "samotné základy sionistické osadnické společnosti".

"Je to poprvé od roku 1949, kdy byla v Palestině po roce 1948 vybojována rozsáhlá bitva," zněla jedna ze zpráv, které sada nástrojů navrhovala použít. "Sionistická entita vybudovala masivní technologickou bariéru, aby uvěznila Gazu, kterou odpor neutralizoval během několika hodin."

Členové řídícího výboru od té doby vytrvale odmítají diskutovat o souboru nástrojů. Stojí v centru právního sporu na Floridě o to, zda dvě pobočky na veřejných univerzitách ve státě a Národní SJP poskytovaly "materiální podporu" teroristické organizaci, jmenovitě Hamásu. Právníci z Americké unie občanských svobod se postavili na stranu SJP a tvrdili, že politický projev je chráněn ústavou a nelze jej považovat za nezákonnou podporu teroristické skupiny.

Soubor nástrojů však zůstal předmětem sporu: Liga proti hanobení (Anti-Defamation League) jej citovala v dopisech vyzývajících téměř 200 vysokých škol a univerzit, aby prošetřily své pobočky SJP.

Někteří bývalí lídři klubu se obávají, že rétorika obsažená v souboru nástrojů a další nedávné kroky současných členů řídícího výboru usnadňují kritikům tvrdit, že SJP podporuje terorismus.

"Někdy máte lidi, kteří dělají věci super strategickým, chytrým a zásadovým způsobem, a někdy ne," řekl W., který jako postgraduální student na Kolumbijské univerzitě pomohl vytvořit první národní řídící výbor. "Někdy teď dělají věci, kdy si říkám: 'Páni, to byl špatný krok.'"

Omar však uvedla, že v politice sítě za poslední dvě desetiletí nevidí žádný významný posun.

"Nevím o tom, že by byli radikálnější než my," řekla Omar. "Možná viditelnější."

Zviditelnění je pro aktivistické skupiny obecně dobrá věc. Je to způsob, jak rozšířit své poselství k masám a přilákat nové členy. Zvýšená pozornost však také vedla proizraelské a pravicové skupiny k tomu, aby znevažovaly práci SJP a obtěžovaly její členy.

S., židovský člen národního řídícího výboru, který hovořil pod podmínkou, že budou použity pouze jeho první iniciály, řekl, že mu bylo vyhrožováno smrtí a že soukromé informace jeho rodičů byly zveřejněny. "Byly tam děsivé momenty," řekl.

Bazian, který během současného konfliktu vyzval k větší zdvořilosti v kampusu Berkeley, řekl, že celonárodní pozornost proměnila vysokoškolské studenty v politické pěšáky.

"Všichni se snaží zachytit ten okamžik - ne proto, aby vedli studenta v jeho mladém věku, ale aby získali důležitý bod a dostali ho ke slyšení v Kongresu," řekl.

"Silnější než kdy jindy": Studentští vůdci zůstávají vzdorovití

Členové Národní SJP, kteří hovořili s Forwardem, byli frustrováni pozorností, kterou média věnovala jejich minulé rétorice o útoku ze 7. října, a uvedli, že se snaží zaměřit na odhadovaných 20 000 Palestinců zabitých v Gaze od té doby a na stovky tisíc lidí, kteří byli vyhnáni z domovů kvůli izraelskému bombardování a invazi.

"V posledních osmi týdnech jsme svědky totální genocidy ze strany Izraele a to je to, na co jsme se zaměřili," řekl S. "Slyšel jsem lidi říkat: 'Nesouhlasím s vaší rétorikou v této věci, ale stále podporuji vaši věc.'"

Navzdory pozastavení nejméně čtyř poboček několik vůdců uvedlo, že se protestů účastní více lidí. "Jsme silnější než kdy jindy," řekl R., student psychologie v řídícím výboru.

Kásim, původní zakladatel Berkeley, řekl, že chápe oslavy 7. října, přinejmenším pokud jde o útoky na izraelská vojenská stanoviště, ke kterým došlo spolu s masakrem civilistů.

"Bylo na tom něco působivého? O tom, že lidé, kteří byli v obležení, byli schopni zahájit takový útok, pokud jde o vojenské prostředky?" Zeptal se Kásim. "Tato část byla hozena do jednoho pytle se vším, co bylo toho dne spácháno."

Obává se však, že hněv nad stále brutálnějším násilím Izraele proti Palestincům a absencí zjevné alternativy tlačí palestinské hnutí solidarity do pasti podpory Hamásu. A že by to mohlo odradit potenciální podporovatele.

"Jsem si jistý, že existuje mnoho lidí - včetně židovských Američanů - kteří stojí stranou a nemají pocit, že by mohli patřit ani na jednu stranu," řekl Kásim. "Chci, aby strana, kterou reprezentujeme, byla přívětivější."

Někteří současní členové SJP říkají, že se to snadněji řekne, než udělá.

Krátce poté, co byla založena Národní SJP, přijala princip "antinormalizace" a odmítla spolupracovat dokonce i s liberálními sionistickými skupinami, jako je J Street. Podobně Hillel International v roce 2010 zakázala svým pobočkám spolupracovat s antisionistickými skupinami. Canary Mission, online černá listina, která zahrnuje mnoho členů SJP, byla spuštěna před osmi lety.

Současné vedení sítě je přesvědčeno, že neexistuje žádná verze sady nástrojů nebo scénáře, který by aktivisté mohli použít během demonstrací v kampusu, aby otupili odpor. Například prohlášení pobočky Floridské univerzity ze 7. října obsahovalo vyjádření smutku nad "ztrátou nevinných palestinských a izraelských civilních životů", ale DeSantis se to přesto snažil umlčet.

A tak organizátoři očekávají, že výhrůžky smrtí a doxxing – který je někdy odsuzován mainstreamovými proizraelskými skupinami – budou pokračovat bez ohledu na jejich rétoriku. Myslí si, že právní tlak, včetně zavírání poboček, bude pokračovat.

"Budeme napadeni bez ohledu na to, co se děje," řekl R. o rostoucím seznamu odpůrců sítě. "Jádrem toho, na co útočí, je Palestina."

Zdroj v angličtině: ZDE

