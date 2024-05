Protesty kvůli Gaze jsou zrcadlovým obrazem trumpismu

3. 5. 2024

Během uplynulých osmačtyřiceti hodin obsadili protestující studenti Hamilton Hall na Kolumbijské univerzitě a poté byli násilně vyvedeni newyorskou policií. Tu budovu jsem dobře znala, když jsem tam v 70. letech studovala. Jako většina staveb v kampusu, i tato měla nádech ošuntělé noblesy, píše Mona Charen. Během uplynulých osmačtyřiceti hodin obsadili protestující studenti Hamilton Hall na Kolumbijské univerzitě a poté byli násilně vyvedeni newyorskou policií. Tu budovu jsem dobře znala, když jsem tam v 70. letech studovala. Jako většina staveb v kampusu, i tato měla nádech ošuntělé noblesy,

Columbia, stejně jako většina vysokých škol, měla v té době tendenci přiklánět se k levici, ale studentské demonstrace vyšly z módy. Kampus se v roce 1968 stal nechvalně známým mimo jiné kvůli obsazeným budovám (včetně Hamilton Hall), spálení výzkumných poznámek jednoho profesora za deset let a čtyřiadvaceti hodinám držení děkana jako rukojmí. Když jsem v roce 1975 přijela, byl klid, ale mezi některými učiteli a studenty bylo stále možné cítit jistou nostalgii po 60. letech – pocit, že studenti, kteří tehdy obrátili kampus vzhůru nohama, byli spravedliví a stateční, zatímco my, jejich nástupci, jsme kariérističtí dříči.

Na tomto pocitu záleží. Současná úroda kolumbijských revolucionářů nevzešla plně zformovaná z Diovy hlavy. Byli vychováváni v vřelém a podpůrném prostředí, které přesahuje univerzitu. Oslavování aktivismu, transgrese a revoluce bylo jako zlomová linie, po většinu času tichá, ale vždy přítomná a schopná vážných škod.

Vezměme si reakci fakulty Kolumbijské univerzity na to, že studenti zřídili tábor uprostřed kampusu, odmítli se rozejít po několika varováních a narušili další aktivity v kampusu. Univerzitní senát se sešel ne proto, aby studenty napomenul, ale aby odsoudil rozhodnutí rektora univerzity povolat policii. Ještě horší bylo, že řada členů fakulty se shromáždila po boku studentů. Shana Redmond, profesorka angličtiny a komparativní literatury, přivítala studenty megafonem a prohlásila: "Zdravíme vás, stojíme při vás a jsme tak hrdí na to, že jsme vašimi profesory."

Tyto protesty v kampusu v Gaze jsou podivnou směsicí Portlandie a Rudých. Kolumbijský "Tábor solidarity s Gazou" představoval drahé stany REI, tělové oleje na prodej, bezlepkový chléb, poradenský stan, umělecký koutek a "Lidovou knihovnu pro osvobozené učení". Atmosféru Portlandie dotvářela během obléhání Hamiltonu studentka, která mluvila jménem protestujících a požadovala, aby těm, kteří budovu okupovali, bylo poskytnuto jídlo a voda. "Myslím, že je to otázka toho, jakou komunitu a jaký druh závazku má Kolumbijská univerzita vůči svým studentům. Chcete, aby studenti umírali na dehydrataci a hlady?"

Nepochybně by i nadále trvali na tom, aby potraviny pocházely z udržitelných zdrojů, kdyby je nevyvlekla policie.

Červená strana účetní knihy je méně zábavná. Demonstranti jsou disciplinovaní až do té míry, že se zdají být robotičtí. Protestující studenti se obvykle rádi vyřádí na novinářích. Tihle ne. Když se novináři pokoušejí udělat rozhovor se studenty, odmítají mluvit a odkazují s otázkami na osamělého mluvčího. Protestující studenti bývají neukáznění. Tihle ne.

Jak informoval The Atlantic, desítky demonstrantů opakují to, co vůdce říká slovo od slova. Když se tři židovští studenti z Kolumbijské univerzity přiblížili k ohradě, vůdce, ozdobený jako mnozí na těchto protestech černobílou kufíjou, oznámil: "Pozor, všichni! Máme sionisty, kteří vstoupili do tábora! Chystáme se vytvořit lidský řetěz tam, kde stojím, aby nepřekročili tento bod a nenarušili naše soukromí."

Podle jaké logiky veřejný protest na otevřeném prostranství uprostřed kampusu vyžaduje soukromí? A podle jakého měřítka jsou tři židovští studenti souzeni jako sionisté? Mohou být, ale být Židem se úplně nepřekrývá se sionistickými názory, jak si organizátoři jistě uvědomují, protože někteří z jejich kolegů protestujících slavili Pesach v táboře. Jeden ze zakázaných studentů měl na sobě přívěsek s Davidovou hvězdou a uvažoval, jestli to mohla být věc, která způsobila, že se proti nim vůdce ozval. Člověk by si myslel, že je to problematické pro kampus, který žárlivě chrání tolik jiných identit.

Tato taktika odhaluje znepokojivé autoritářské myšlení, které je v rozporu s americkými principy a člověk by si myslel, že je naprosto neslučitelné s posláním univerzity. Na UCLA se demonstranti pokusili zablokovat přístup do Royce Quad, Royce Hall a Powellovy knihovny. Studenti byli požádáni, aby se identifikovali náramky na zápěstí, které prohlašovaly, že jsou "antisionisté", než jim bylo dovoleno projít barikádou. Jeden student zveřejnil video, ve kterém se ptá protestujících: "Takže mě nepustíte dovnitř, protože jsem Žid?" Protestující odpoví: "Ehm, ne... máme tu pár židovských studentů... Jste sionista?" Student potvrzuje, že je. "No ano, sionisty dovnitř nepustíme."

I když ponecháme stranou aroganci studentů, kteří si představují, že mohou beztrestně porušovat univerzitní časová, místní a způsobová omezení svých protestů (a ručně donášeného jídla a pití), je tu znepokojivý zmatek ohledně práv jednotlivce. Malé osvěžení: Je chybou vytvářet si domněnky o lidech na základě skupinové identity. Každý člověk má být podle našeho systému zákonů a tradic posuzován pouze jako jednotlivec. To je důvod, proč bylo v roce 2016 tak urážlivé, když Donald Trump zpochybnil integritu soudce v jeho případu podvodu na Trumpově univerzitě tím, že řekl: "Je to Mexičan." Většina protestujících studentů by pravděpodobně neměla problém identifikovat to jako rasistické. Přesto nevidí, že vytváření domněnek o víře židovských studentů – nemluvě o blokování židovských nebo "sionistických" studentských hnutí – je stejně urážlivé.

Většina židovských studentů jsou pravděpodobně sionisté, ale o to nejde. Demonstranti nemají ponětí, co si kdo může myslet, a v žádném případě jim do toho nic není. Jak se opovažují zavírat veřejná místa před těmi, kdo se zabývají špatným myšlením?

Představte si tábor na konzervativní křesťanské vysoké škole, kde studenti okupují katedru nebo knihovnu, aby protestovali proti modelu svého státu, který potvrzuje pohlaví trans dětí. Představme si, že by protestující spojili ruce a zakázali vstup studentům, kteří vypadali jako gayové. Vidíte problém? Kdo ví, co si kdokoli, ať už gay nebo heterosexuál, myslí o genderovém zacházení s nezletilými, ale myšlenka blokovat nebo vyčleňovat kohokoli pro jeho domnělé názory je pobuřující.

Univerzitní administrátoři a vyučující by neměli váhat ani nanosekundu s vymáháním svých pravidel vůči těmto studentům, včetně vyloučení. Přesto váhají.

Neméně znepokojivým aspektem těchto studentských protestů je jejich nekritické přijetí extremismu.

Někteří studenti se těchto protestů účastní, protože jsou naštvaní na záběry přicházející z Gazy a chtějí, aby utrpení skončilo. Ale organizátoři a mnozí z těch, kteří je podporují, nejsou proti násilí jako takovému. Staví se proti násilí pouze proti určitým obětem. Nejen, že neprotestovali proti zvěrstvům Hamásu proti Izraelcům ze 7. října, ale někteří je oslavovali. Na shromáždění 8. října 2023 na Times Square sponzorovaném místní pobočkou Demokratických socialistů Ameriky, zatímco Izraelci stále počítali své mrtvé, někteří účastníci shromáždění nesli transparenty s nápisy "Dekolonizace není metafora" a "Jakýmikoli nezbytnými prostředky". Další demonstranti podporující Hamás vylepili na své plakáty obrázky rogal, které teroristé Hamásu použili k infiltraci Izraele. Není známo, zda se kolumbijští studentští vůdci zúčastnili demonstrace na Times Square, ale jeden z vůdců kolumbijských protestů, Khymani James, řekl při disciplinárním slyšení, že "sionisté si nezaslouží žít".

V říjnu, ještě předtím, než Izrael vypálil první kulku v odvetě, si jedna studentka z Barnardovy univerzity vzpomněla, že obdržela oznámení od prezidenta lesbické organizace v kampusu, které oznamovalo, že "sionistky" nebyly pozvány na skupinovou akci. Následoval další e-mail, ve kterém stálo, že "bílí Židé jsou a vždy byli utlačovateli všech hnědých lidí".

Tito studenti jsou údajně špičkou v oblasti vysokoškolského vzdělávání, a přesto neprojevují žádné nuance, žádné pochopení pro složitost konfliktu mezi Izraelci a Palestinci a šokující ochotu přiklonit se k linii Hamásu. Slogan "Od řeky k moři" naznačuje, že Izrael přestane existovat. Skandují: "Existuje jen jedno řešení – intifádní revoluce!" Když studenti 30. dubna rozbili okna a obsadili Hamilton Hall, shodili z okna transparent s nápisem "Intifáda". Intifády se vyznačovaly náhodnými útoky proti izraelským civilistům – v autobusech, v pizzeriích, v restauracích. Když židovští studenti slyší "Globalizujte intifádu!", mají pravdu, pokud předpokládají, že Židé všude na světě jsou ohroženi.

Na těchto protestech, které se rozšířily do kampusů po celé zemi, se neozývají žádné výzvy, aby Hamás přijal příměří nebo propustil rukojmí. Neexistují žádné výzvy, aby Húsiové v Jemenu přestali odpalovat rakety na Izrael a na lodě v Rudém moři. Neexistují žádné protesty odsuzující Hizballáh za odpalování raket na sever Izraele (což způsobilo vysídlení 80 000 Izraelců). Ne, jejich výcvik v "bílém útlaku" a "osadnickém kolonialismu" je ujistil, že zaujímají statečný postoj proti režimu apartheidu, který páchá genocidu. To je lež. Izrael má problémy, ale 20 % jeho obyvatel jsou Arabové. Arabští občané sedí v Knesetu a v izraelském Nejvyšším soudu. Falešná jistota snadno přechází v aroganci a odtud do krutosti. Jistota založená na propagandě je nechutná.

Je spravedlivé kritizovat Izrael za to, že nedělá více pro poskytování humanitární pomoci civilistům v Gaze, jak to dělá Bidenova administrativa. Gazané v této válce, kterou Hamás začal, očividně těžce trpí, ale výkřiky o genocidě jsou prostě vyšinuté – i když je Jihoafrická republika opakuje před Mezinárodním soudním dvorem.

Jsou-li studenti naštvaní na to, co se děje palestinskému lidu, kde je jejich hněv vůči Hamásu, který utratil celé jmění za vybudování 1 000 km dlouhé sítě tunelů se zásobami potravin, vody, zdravotnického materiálu, zbraní, munice a velitelských a řídících center? Kde je jejich rozhořčení nad tím, že před 7. říjnem – navzdory přílivu pomoci z Kataru, Turecka, EU, Spojených států a dalších zemí – trpělo 50 % obyvatel Gazy nedostatkem potravin? Kde je vztek na Hamás za to, že odklání tolik mezinárodní pomoci na rakety, tunely a válečné plánování na úkor vlastního lidu? Kde je rozhořčení, že Hamás umisťuje své bojovníky do nemocnic, mešit a škol? Co si kolumbijská organizace "Lesbičky proti genocidě" a další myslí o zacházení Hamásu se ženami? A co zneužívání a vraždění homosexuálů? Vymaže v morálních představách těchto dětí údajně hnědá kůže všechno ostatní? A když už mluvíme o barvě pleti, více než 50 % Izraelců není evropského původu. Komplikuje to morální kalkul?

Studenti na amerických univerzitách by se měli zajímat o autoritářství. Měli by projevit určitou pokoru k tomu, co neznají, a určitou spravedlnost ve způsobu, jakým hodnotí složité konflikty. Měli by si vážit demokratických systémů, svobody, právního státu, lidských práv a lidské důstojnosti. Něco se velmi pokazilo, když uvažují v absolutistických kategoriích – utlačovatel/utlačovaný, oběť/pronásledovatel, bílí/barevní lidé – místo toho, aby uvažovali o stejné hodnotě každého člověka. Davu MAGA se podobají více, než si uvědomují.

