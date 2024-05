Za co bychom měli být panu Tulejovi vděčni

3. 5. 2024 / Boris Cvek

Když jsem si četl odborné komentáře k pracím pana ex-rektora a docenta Tuleji, vědeckého esa TOP09, který právě rezignoval na kandidaturu na ministra vědy a výzkumu, uvědomil jsem si, jak mu musíme být vlastně všichni vděční. Konečně někdo veřejnosti ukázal, že lze za vědu vydávat prázdný balast a dělat na tom kariéru.





Také nám konečně někdo ukázal, jak vládnoucím stranám, a zejména TOP09, ve skutečnosti na vědě a výzkumu záleží. Veřejnost to zatím v tak dokonalém provedení, myslím, neměla možnost dosud nikde a nikdy vidět. Samozřejmě Česká republika musí financovat vědu a inovace, o tom se dá politicky tlachat stále dokola. Pan Tuleja by v tom byl nepochybně velmi dobrý ministr.

Výborně by mu padla role v závěrečné scéně filmu Bílá paní, kde vedení města předstírá, že přes řeku vede nově postavený most, který tam ale ve skutečnosti není. Tuleja by mohl skvěle sehrát roli vůdce davu, který jásá nad novým mostem, přičemž lidé za ním plavou ve vodě tam, kde most měl stát.

Nyní je otázka, co bude dále. Vytáhne TOP09 další trumf?

