Severokorejské zbraně zabíjejí Ukrajince. Důsledky jsou však mnohem širší

8. 5. 2024

2. ledna se mladá ukrajinská zbrojní inspektorka Chrystyna Kimačuková dozvěděla, že do budovy ve městě Charkov narazila neobvykle vypadající raketa. Začala obvolávat své kontakty v ukrajinské armádě a zoufale se snažila dostat se k nálezu. Během týdne nechala rozdrcené trosky rozprostřít před sebou na bezpečném místě v hlavním městě Kyjevě, píše Jean Mackenzie. 2. ledna se mladá ukrajinská zbrojní inspektorka Chrystyna Kimačuková dozvěděla, že do budovy ve městě Charkov narazila neobvykle vypadající raketa. Začala obvolávat své kontakty v ukrajinské armádě a zoufale se snažila dostat se k nálezu. Během týdne nechala rozdrcené trosky rozprostřít před sebou na bezpečném místě v hlavním městě Kyjevě,

Začala je rozebírat a fotit každý kousek, včetně šroubků a počítačových čipů menších než její nehty. Téměř okamžitě poznala, že to není ruská raketa, ale její výzvou bylo to dokázat.

Ve změti kovu a drátů si Kimačuková všimla drobného znaku z korejské abecedy. Pak narazila na výmluvnější detail. Na částech pláště bylo vyraženo číslo 112. To odpovídá roku 2023 v severokorejském kalendáři. Uvědomila si, že se dívá na první nezvratný důkaz o tom, že severokorejské zbraně byly použity k útoku na její zemi.

"Slyšeli jsme, že dodali nějaké zbraně do Ruska, ale já jsem to viděla, mohla jsem se toho dotknout, prozkoumat to způsobem, který předtím nikdo nedokázal. Bylo to velmi vzrušující," řekla mi po telefonu z Kyjeva.

Od té doby ukrajinská armáda tvrdí, že Rusko vypálilo na její území desítky severokorejských raket. Zabily nejméně 24 lidí a více než 70 zranily.

Navzdory všem nedávným řečem o tom, že se Kim Čong-un chystá rozpoutat jadernou válku, je nyní bezprostřednější hrozbou schopnost Severní Koreje rozdmýchávat stávající války a živit globální nestabilitu.

Paní Kimačuková pracuje pro organizaci Conflict Armament Research (CAR), která se zabývá získáváním zbraní používaných ve válce, aby zjistila, jak byly vyrobeny. Ale až poté, co dokončila fotografování trosek rakety a její tým analyzoval stovky jejích součástí, přišlo to nejúžasnější odhalení.

Překypovala nejnovějšími zahraničními technologiemi. Většina elektronických součástek byla v posledních několika letech vyrobena v USA a Evropě. Ještě v březnu 2023 byl dokonce vyroben americký počítačový čip. To znamenalo, že si Severní Korea nezákonně obstarala životně důležité součásti zbraní, propašovala je do země, sestavila raketu a tajně ji poslala do Ruska, kde byla poté přepravena na frontu a odpálena – to vše během několika měsíců.

"Bylo to největší překvapení, že navzdory tomu, že je Severní Korea již téměř dvě desetiletí pod přísnými sankcemi, se jí stále daří dostat do rukou vše, co potřebuje k výrobě svých zbraní, a to s mimořádnou rychlostí," řekl Damien Spleeters, zástupce ředitele organizace CAR.

Joseph Byrne, odborník na Severní Koreu z obranného think-tanku Royal United Services Institute (RUSI), byl v Londýně stejně ohromen.

"Nikdy jsem si nemyslel, že uvidím, jak jsou severokorejské balistické rakety používány k zabíjení lidí na evropské půdě," řekl. On a jeho tým v RUSI sledovali dodávky severokorejských zbraní do Ruska od té doby, co se Kim v září loňského roku setkal se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem v Rusku, aby uzavřeli podezřelý obchod se zbraněmi.

Pomocí satelitních snímků byli schopni pozorovat čtyři ruské nákladní lodě pendlující tam a zpět mezi Severní Koreou a ruským vojenským přístavem, naložené stovkami kontejnerů najednou.

Celkem bylo podle odhadů RUSI odesláno 7 000 kontejnerů naplněných více než milionem dělostřeleckých granátů a raket Grad – takových, které mohou být vypáleny z nákladních aut ve velkých salvách. Jejich hodnocení jsou podpořena zpravodajskými informacemi z USA, Velké Británie a Jižní Koreje, ačkoli Rusko a Severní Korea obchod popírají.

"Tyto granáty a rakety jsou jedny z nejžádanějších věcí v dnešním světě a umožňují Rusku pokračovat v bombardování ukrajinských měst v době, kdy USA a Evropa váhají ohledně toho, jakými zbraněmi přispět," řekl Byrne.

Nakoupit a odpálit

Ale je to příchod balistických raket na bojiště, který Byrnea a jeho kolegy znepokojuje nejvíce, kvůli tomu, co odhalují o severokorejském zbrojním programu.

Od 80. let Severní Korea prodává své zbraně do zahraničí, převážně do zemí severní Afriky a Blízkého východu, včetně Libye, Sýrie a Íránu. Většinou se jednalo o staré rakety sovětského typu se špatnou pověstí. Existují důkazy, že bojovníci Hamásu pravděpodobně použili některé ze starých raketových granátů Pchjongjangu při útoku loni 7. října.

Raketa odpálená 2. ledna, kterou rozebrala Kimačuková, byla zřejmě nejsofistikovanější raketou krátkého doletu Pchjongjangu, typ Hwasong 11 schopný uletět až 700 km.

Ačkoliv Ukrajinci jejich přesnost bagatelizují, Dr. Jeffrey Lewis, odborník na severokorejské zbraně a nešíření jaderných zbraní z Middlebury Institute of International Studies, říká, že se nezdají být o moc horší než ruské rakety.

Výhodou těchto raket je, že jsou extrémně levné, vysvětlil Dr. Lewis. To znamená, že si jich můžete koupit více a více střílet v naději, že překonáte obranu - což je přesně to, co Rusové, jak se zdá, dělají.

To pak vyvolává otázku, kolik těchto raket mohou Severokorejci vyrobit. Jihokorejská vláda nedávno zjistila, že Severní Korea poslala do Ruska 6 700 kontejnerů munice, tvrdí, že továrny na zbraně v Pchjongjangu pracují na plné obrátky, a doktor Lewis, který tyto továrny studoval prostřednictvím satelitů, odhaduje, že jich mohou chrlit několik stovek ročně.

Spleeters a jeho tým, kteří se stále vzpamatovávají ze svého objevu, se nyní snaží přijít na to, jak je to možné, vzhledem k tomu, že společnosti mají zakázáno prodávat součástky do Severní Koreje.

Mnohé z počítačových čipů, které jsou nedílnou součástí moderních zbraní, které je vedou vzduchem k zamýšleným cílům, jsou stejné čipy, které se používají k napájení našich telefonů, praček a automobilů, vysvětlil Spleeters.

Ty se prodávají po celém světě v ohromujících počtech. Výrobci prodávají distributorům po miliardách, ti je prodávají po milionech, což znamená, že často netuší, kde jejich výrobky končí.

I tak byl Byrne frustrován, když se dozvěděl, kolik komponentů v raketě pocházelo ze Západu. Ukázalo se, že severokorejské nákupní sítě jsou robustnější a efektivnější, než si sám on, který tyto sítě zkoumá, uvědomoval.

Z jeho zkušeností vyplývá, že Severokorejci žijící v zahraničí zakládali falešné společnosti v Hongkongu nebo ve středoasijských zemích, aby nakupovali zboží převážně za ukradenou hotovost. Ty pak posílají výrobky do Severní Koreje, obvykle přes její hranice s Čínou. Pokud je falešná společnost objevena a sankcionována, na jejím místě se rychle objeví jiná.

Sankce byly dlouho považovány za nedokonalý nástroj pro boj proti těmto sítím, ale aby měly nějakou naději, že budou fungovat, musí být pravidelně aktualizovány a vymáhány. Rusko i Čína od roku 2017 odmítají uvalit na Severní Koreu nové sankce.

Nákupem zbraní Pchjongjangu nyní Moskva porušuje právě ty sankce, pro které kdysi hlasovala jako člen Rady bezpečnosti OSN. Začátkem tohoto roku pak fakticky rozpustila panel OSN, který monitoroval porušování sankcí, pravděpodobně proto, aby se vyhnula kontrole.

"Jsme svědky toho, jak se sankce OSN proti Severní Koreji v reálném čase hroutí, což Pchjongjangu dává hodně prostoru k nadechnutí," řekl Byrne.

To vše má důsledky, které sahají daleko za hranice války na Ukrajině.

"Skutečnými vítězi jsou zde Severokorejci," řekl Byrne. "Významným způsobem pomohli Rusům, a to jim koupilo tunu pák."

V březnu RUSI zdokumentovala přepravu velkého množství ropy z Ruska do Severní Koreje, zatímco železniční vagóny naplněné rýží a moukou byly spatřeny, jak překračují pozemní hranici země. Tato dohoda, jejíž hodnota se odhaduje na stovky milionů liber, podpoří nejen ekonomiku Pchjongjangu, ale i jeho armádu.

Rusko by také mohlo Severní Koreji dodávat suroviny, aby mohla pokračovat ve výrobě svých raket, nebo dokonce vojenské vybavení, jako jsou stíhačky, a - v nejkrajnějším případě - technickou pomoc ke zdokonalení jaderných zbraní.

Severní Korea navíc poprvé dostává šanci otestovat své nejnovější rakety ve scénáři skutečné války. S těmito cennými daty je bude moci vylepšit.

Pchjongjang: Hlavní dodavatel raket?

Ještě znepokojivější je, že válka poskytuje Severní Koreji výkladní skříň vůči zbytku světa.

Nyní, když Pchjongjang tyto zbraně masově vyrábí, bude je chtít prodat do více zemí, a pokud budou rakety dost dobré pro Rusko, budou dost dobré i pro ostatní, řekl Lewis – zejména proto, že Rusové dávají příklad, že je v pořádku porušovat sankce.

Předpovídá, že do budoucna se Severní Korea stane velkým dodavatelem raket do zemí bloku Čína-Rusko-Írán. V návaznosti na íránský útok na Izrael tento měsíc USA uvedly, že jsou "neuvěřitelně znepokojeny", že by Severní Korea mohla spolupracovat s Íránem na jeho jaderném a balistickém zbrojním programu.

"Vidím spoustu zachmuřených tváří, když mluvíme o tomto problému," řekl Spleeters. "Dobrou zprávou ale je, že teď, když víme, jak jsou závislí na zahraničních technologiích, můžeme s tím něco udělat."

Spleeters je optimistický v tom, že spoluprací s výrobci mohou přerušit severokorejské dodavatelské řetězce. Jeho týmu se již podařilo identifikovat a vypnout nezákonnou síť dříve, než byla schopna dokončit kritický prodej.

Lewis o tom ale není přesvědčen.

"Můžeme to udělat těžší, nepohodlnější, možná zvýšit náklady, ale nic z toho nezabrání Severní Koreji ve výrobě těchto zbraní," řekl a dodal, že Západ nakonec selhal ve svém pokusu zadržovat darebácký stát.

Nyní jsou jeho rakety nejen zdrojem prestiže a politické moci, ale také mu generují obrovské množství peněz, vysvětlil Lewis. Tak proč by se jich Kim Čong-un teď vůbec vzdával?

Zdroj v angličtině: ZDE

