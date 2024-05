Počet obětí dešťů na jihu Brazílie stoupl na 57, 69 000 lidí muselo opustit své domovy

6. 5. 2024

Stovky měst ve státě Rio Grande do Sul zasáhly záplavy, tisíce lidí musely opustit domovy a infrastruktura byla zničena.



Počet obětí dešťů v nejjižnějším brazilském státě Rio Grande do Sul vzrostl na 57, uvedly v sobotu odpoledne místní úřady, přičemž desítky lidí stále nebyly nalezeny.



Záplavy zničily silnice a mosty a vyvolaly sesuvy půdy a částečné zhroucení hráze malé vodní elektrárny. Podle úřadů hrozí zřícení i druhé přehrady ve městě Bento Gonçalves.



V Porto Alegre, hlavním městě Rio Grande do Sul, se protrhlo jezero Guaíba a zaplavilo ulice. Mezinárodní letiště v Porto Alegre pozastavilo na neurčito všechny lety.



Podle státního meteorologického úřadu se v následujících 36 hodinách očekávají deště v severních a severovýchodních oblastech státu, ale objem srážek se snižuje a měl by být výrazně nižší než maximum zaznamenané na začátku týdne.



„Hladiny řek by měly zůstat vysoké ještě několik dní,“ uvedl v sobotu guvernér státu Eduardo Leite v živém videu na svých sociálních sítích s tím, že je těžké určit, jak dlouho.



Rio Grande do Sul, které sousedí s Uruguayí a Argentinou, se nachází na geografickém rozhraní tropické a polární atmosféry, které vytvořilo počasí s obdobími intenzivních dešťů a sucha. Místní vědci se domnívají, že tento vzorec se v důsledku klimatické krize zintenzivňuje.





Loni v září zasáhly Rio Grande do Sul silné deště, když extratropický cyklon způsobil záplavy, při nichž zahynulo více než 50 lidí. Stalo se tak po více než dvou letech přetrvávajícího sucha způsobeného jevem La Niña, během něhož se v regionu vyskytovaly jen řídké přeháňky.







Podrobnosti v angličtině ZDE

