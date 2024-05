Polský soudce požádal o politický azyl - v Bělorusku

7. 5. 2024

Na poněkud komický skandál ohledně polského soudce nás upozornil Tomasz Oryński:

Varšavský správní soudce Tomasz Szmydt požádal Alexandra Lukašenka o politický azyl. Na tiskové konferenci tvrdil, že uprchl před nátlakem polských úřadů.



Tomasz Szmydt byl soudcem vojvodského správního soudu ve Varšavě. Rozhodoval ve druhém oddělení, které se mimo jiné zabývá případy příslušníků uniformovaných a speciálních služeb. Zabýval se také utajovanými informacemi a případy bezpečnostních prověrek opravňujících k přístupu k těmto informacím. Správním soudcem se stal v roce 2012.

V pondělí 6. května 2024 před polednem vystoupil Szmydt na tiskové konferenci v běloruské tiskové agentuře BELTA v Minsku a požádal běloruské úřady o ochranu. Varšavský správní soudce Tomasz Szmydt požádal Alexandra Lukašenka o politický azyl. Na tiskové konferenci tvrdil, že uprchl před nátlakem polských úřadů.V pondělí 6. května 2024 před polednem vystoupil Szmydt na tiskové konferenci v běloruské tiskové agentuře BELTA v Minsku a požádal běloruské úřady o ochranu.



„Rád bych si dovolil oslovit přímo pana prezidenta Alexandra Lukašenka, velmi se omlouvám, že si to dovolím, ale dovolte mi požádat o péči a ochranu prezidenta a Běloruska vůbec,“ - řekl. Zároveň se vzdal funkce soudce. Učinil tak předložením průkazu soudce Zemského správního soudu ve Varšavě. Běloruské úřady prohlásily, že o tom budou polskou stranu informovat.





Tomasz Szmydt ihned po tiskové konferenci zveřejnil na Telegramu svůj rezignační dopis.





Již v Bělorusku začal vyprávět falešné historky o masových vraždách migrantů v Polsku. Po nějaké době byl nalezen mrtvý. Podle oficiálních běloruských informací měl spáchat sebevraždu.





6. května odpoledne státní zastupitelství oznámilo, že bylo zahájeno vyšetřování v souvislosti s informací, že soudce Szmydt požádal v Bělorusku o politický azyl. Vyšetřování je vedeno pro podezření ze špionáže. Současně Agentura vnitřní bezpečnosti zahájila vyšetřování s cílem ověřit, k jakým utajovaným informacím měl Tomasz Szmydt jako soudce přístup.

Sdělení k této záležitosti zveřejnil také varšavský správní soud, u kterého Szmydt působil. Vyplývá z něj, že soudce si od 22. dubna do 10. května vzal dovolenou. V době, kdy bylo komuniké zveřejněno, WSA neobdržel informaci o Szmydtově rezignaci na funkci.

V roce 2022 se Tomasz Szmydt se soudcem gliwického okresního soudu Arkadiuszem Cichockým, který byl s Malou Emi v úzkém kontaktu, rozhodli o loupežné aféře promluvit. Byli prvními soudci z tohoto okruhu, kteří aféru potvrdili a odhalili další důležité podrobnosti.

Státní zastupitelství aféru vyšetřuje od roku 2019. Do dnešního dne však nebyl nikdo obviněn.

Bál se Szmydt, že bude obviněn, a proto utekl do Běloruska? Za odhalení aféry a souhlas s obžalobou mohl doufat v nějakou formu prominutí viny.



Podle informací serveru OKO.press chodil Szmydt do práce u soudu normálně pořád. Povolání měl naplánované až do června letošního roku. Nebyla proti němu vznesena žádná obvinění. A poté, co prozradil podrobnosti o skandálu s útoky na nezávislé soudce, si všichni mysleli, že se obrátil na správnou cestu.









Podrobnosti v polštině ZDE

Ve svém zdůvodnění napsal: „Odstoupení z funkce soudce je výrazem protestu proti nespravedlivé a škodlivé politice, kterou vedou orgány Polské republiky vůči Běloruské republice a Ruské federaci. Tento akt je rovněž vyjádřením protestu proti akcím, jejichž cílem je přivést mou zemi do přímého ozbrojeného konfliktu s Běloruskou republikou a Ruskou federací.“Soudce uvedl, že jeho odjezd z Polska byl diktován „Především politickou situací, tlakem, který na mě byl vyvíjen. Za dva nebo tři měsíce by bylo na odjezd pozdě“. BELTA dodává, že soudce byl v Polsku pronásledován a bylo mu vyhrožováno za to, že si udržuje „nezávislý politický postoj“.Szmydt však zároveň dodal, že jeho rozhodnutí je také „výzvou polským orgánům k normalizaci a úpravě dobrých sousedských vztahů mezi Polskou republikou, Běloruskou republikou a Ruskou federací“.Řekl také: „Vím, jak fungují média na Západě, vím, jak fungují v Polsku. Pravděpodobně ze mě udělají špiona nebo narkomana. Udělají ze mě člověka, který má dluhy, který opustil manželku. Ať to zkusí. Doufám, že tady uvidíte, kdo skutečně jsem.“Szmydt zdůraznil, že Západu se nepodařilo Bělorusko zničit. Řekl: „Nejdříve se tady pokusili zorganizovat majdan, ale nevyšlo to. Byly pokusy zničit Bělorusko po ekonomické stránce různými druhy sankcí. To také nefungovalo.“Zároveň Bělorusko pochválil. „Lidé jsou tu k cizincům velmi přátelští. Když zjistí, že jsem z Polska, nemají s tím žádný problém, chovají se normálně,“ zdůraznil. A dodal: „Chtěl bych pozvat své krajany, lidi z Polska a pobaltských zemí, přijeďte do Běloruska, porovnejte s tím, co píše váš tisk, s tím, jak to tady skutečně vypadá.“Jedná se o standardní vyprávění, které dříve vyslovili jiní Poláci, kteří uprchli do Běloruska a byli zneužiti k propagandě. Szmydt skutečně není první. Emigraci Poláků do Běloruska, zneužívanou běloruskými úřady, zahájil voják Emil Czeczko, který měl v Polsku problémy se zákonem. Sloužil na polsko-běloruské hranici, dezertoval a přešel na běloruskou stranu.Běloruské úřady stále profesionálněji využívají Poláky k budování svého image. Běloruská mediální propagandistická operace zaměřená na polské občany probíhá od roku 2023. Propagandistické Rádio Bělorusko vysílá v polštině a byla rovněž založena organizace, která se vydává za organizaci zabývající se lidskými právy.Vyzývá Poláky, aby v případě problémů ve své zemi přijeli do Běloruska, protože pak se jim dostane ochrany před polskými úřady, které údajně porušují lidská práva. Zároveň je Bělorusko vykreslováno jako země oplývající medem a mlékem, a nikoliv jako stát pod vládou diktátora Alexandra Lukašenka.něTomasz Szmydt se stal nechvalně známým v srpnu 2019, kdy Onet odhalil aféru. Szmydt byl tehdy manželem Emilie Szmydtové alias Malé Emi, která na internetu šířila hejty na nezávislé soudce. Byly to útoky aktivistů tehdy vládnoucí strany Právo a spravedlnost.