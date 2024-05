Izrael musí jednat: Ponechat Hamás v Rafáhu prostě nepřipadá v úvahu

8. 5. 2024

Neexistuje žádná schůdná alternativa k plánované izraelské operaci v Rafáhu. Likvidace Hamásu bude brutální operací s těžkými oběťmi a nevyhnutelnými vedlejšími škodami, ale je to také nezbytný krok na cestě k lepšímu světu. Izrael si zaslouží naši podporu, píší Michael Connor, Michael Fiel a Richard Mills. Neexistuje žádná schůdná alternativa k plánované izraelské operaci v Rafáhu. Likvidace Hamásu bude brutální operací s těžkými oběťmi a nevyhnutelnými vedlejšími škodami, ale je to také nezbytný krok na cestě k lepšímu světu. Izrael si zaslouží naši podporu,

Pozornost se soustředí na Írán, po jeho masivním útoku bezpilotními letouny a raketami proti Izraeli 13. dubna a následném omezeném izraelském útoku uvnitř Íránu. Jedním z důvodů, proč mohla být reakce Izraele omezená, je skutečnost, že stále má blíže k domovu hrozbu, se kterou se musí vypořádat: Hamás.

Šest měsíců po barbarském útoku má Izrael teroristickou skupinu zahnanou do kouta v Rafáhu a připravuje pozemní vpád do města. Spojené státy však naléhají na Izrael, aby svou operaci v Rafáhu odvolal. Ale abychom zabránili dalšímu 7. říjnu, zlikvidovali íránského proxy přímo na hranicích a osvobodili Gazany, kteří žili pod botou Hamásu po dvě desetiletí, je izraelská pozemní operace naprosto zásadní.

Během měsíců intenzivních bojů, které začaly na severu Pásma a probíjely se na jih, IDF zničila 18 z 24 praporů Hamásu, z nichž každý se skládal z asi 1 500 bojovníků. Nyní je zbývající síla Hamásu – 4 prapory – pravděpodobně včetně většiny nejvyššího vedení Hamásu a rukojmích, které unesli, ukryta v Rafáhu. Izrael naplánoval pozemní operaci k vyčištění této poslední bašty teroristů.

Spojené státy vyjádřily výhrady k tomuto plánu nikoli ze strategických, ale humanitárních důvodů. Představitelé Bidenovy administrativy dříve podporovali izraelský cíl eliminovat Hamás jako vojenskou sílu, ale vyjádřili obavy z potenciálních humanitárních nákladů pozemního manévru v Rafáhu. Prezident Biden nedávno vyzval k "okamžitému příměří".

Vzhledem k tomu, že civilisté z Gazy prchali z jiných částí pásma před operacemi IDF, více než milion z nich se shromáždil v Rafáhu. Američtí představitelé se domnívají, že dokud tito civilisté zůstávají v Rafáhu, ofenzíva do města nemůže být bezpečně provedena. Zdá se však, že jsou také přesvědčeni, že civilisté nemají kam jinam jít, a proto docházejí k závěru, že žádná operace do Rafáhu není možná a Izrael by měl hledat alternativní prostředky k likvidaci Hamásu. Ačkoliv američtí a izraelští představitelé diskutovali o možných alternativách, nikdo veřejně neřekl, jaké by to mohly být.

Je to pravděpodobně proto, že neexistuje žádná strategicky rozumná alternativa pro demontáž Hamásu kromě pozemního vpádu do Rafáhu. A během posledních pěti měsíců bojů v Gaze IDF prokázala, že je schopna provést takovou operaci efektivně, legálně a s náležitou péčí o to, aby se civilisté vyhnuli nebezpečí.

Nechat Hamás v Rafáhu prostě nepřipadá v úvahu. Americká námořní pěchota v roce 2004 zvažovala a odmítla obléhání Fallúdže a místo toho se rozhodla vstoupit do města, přestože věděla, že civilní oběti budou značné, protože si uvědomovala, že povstalecké jednotky by se jinak udržely. Spojené státy také nezastavily svůj boj proti ISIS poté, co zatlačily teroristickou skupinu zpět do Rakky, ani neupustily od honu na Usámu bin Ládina, jakmile byl Taliban svržen. Izrael by se také neměl zastavit, když je blízko eliminaci svého protivníka.

Izrael musí dobýt Rafáh, aby zničil Hamás, osvobodil izraelská rukojmí a zajistil, že Hamás už nikdy nebude Izrael ohrožovat. Přežití Hamásu by znamenalo vítězství nejen pro tuto teroristickou skupinu, ale i pro jejího íránského sponzora, a tedy i porážku pro Ameriku a její arabské spojence. Mír to nepřinese, ale jen to povzbudí Írán a jeho spojence k prolévání další krve. Palestince v Gaze vystaví pokračujícímu útlaku. Odtud pramení izraelské odhodlání, napříč politickým spektrem, vstoupit do Rafáhu a skoncovat s Hamásem.

K dosažení válečných cílů Izraele by nestačila ani strategie dekapitací zaměřená pouze na vedení Hamásu v Rafáhu. Izraelské obranné síly sice dokázaly zlikvidovat značný počet velitelů brigád Hamásu a dalších operačních vůdců v Gaze a některé vyšší představitele Hamásu mimo Gazu, ale během šesti měsíců války zasáhla v Gaze pouze jednoho vysokého velitele Hamásu a žádného z nejžádanějších nejvyšších vůdců. To je pravděpodobně způsobeno zpravodajskou výzvou – dokonce i pro tak sofistikovanou sílu, jako je IDF – lokalizovat jednotlivce, kteří se skrývají a pohybují se v podzemí, pouze pomocí pevné komunikace.

Provádění dekapitačních úderů je dále komplikováno pravděpodobností, že se vůdci Hamásu obklíčili ve svých podzemních úkrytech izraelskými rukojmími. Tím, že Spojené státy tlačí na Izrael, aby přijal tuto možnost, by donutily svého partnera, aby si vybral mezi porážkou svých protivníků a osvobozením rukojmích, z nichž mnozí jsou také Američané, což je neudržitelná volba a brutální postoj pro administrativu, která tvrdí, že jí záleží na tom, aby se vyhnula civilním škodám.

Navíc, i kdyby Izrael dokázal najít a zneškodnit jen vůdce Hamásu, aniž by spolu s nimi zabil rukojmí, tento přístup by ponechal naživu více než 6 000 teroristů Hamásu. Jak nedávno demonstrovalo znovuvytvoření jednotky více než 1 000 teroristů v nemocnici al-Šífa, bojovníci Hamásu, kteří zůstanou na bojišti, jen tak nesloží zbraně. Reformují se v partyzánskou sílu, budou pokračovat ve využívání civilní infrastruktury a plánovat další útoky. Hrozba pro Izrael, obyvatele Gazy a Spojené státy neskončí, dokud nebude neutralizován Hamás – všichni, nejen jeho vůdci.

Pozemní manévr v Rafáhu tak zůstává nejlepší a jedinou možností pro dosažení strategických cílů, které Izrael a Spojené státy sdílejí. A stejně jako Izrael dokázal účinně vytlačit Hamás z Gazy a Chán Júnisu, zatímco přijal preventivní opatření na ochranu civilistů, může udělat totéž v Rafáhu.

Důvodem, proč je nyní v Rafáhu tolik civilistů, jsou oznámení, která IDF poskytla – prostřednictvím letáků, textových zpráv, telefonátů a příspěvků na sociálních sítích – a vyzvala Gazany, aby se vyhnuli hrozícím operacím. Izraelské obranné síly navíc poskytly ochranu při evakuaci Gazanů před snahami Hamásu zabíjet ty, kteří se pokusili odejít. To, že Izrael veřejně hovoří o svém plánu vtrhnout do Rafáhu – čímž se vzdal jakékoli operační výhody překvapení – a odložil jakoukoli operaci během měsíce ramadánu, je dalším důkazem jeho odhodlání manévrovat proti poslední baště Hamásu tak humánně, jak je to jen možné, v tak složité válce.

Neexistuje žádná schůdná alternativa k plánované izraelské operaci v Rafáhu. Likvidace Hamásu bude brutální operací s těžkými oběťmi a nevyhnutelnými vedlejšími škodami, ale je to také nezbytný krok na cestě k lepšímu světu. Izrael si zaslouží naši podporu.

Zdroj v angličtině: ZDE

