Židovská studentka Brownovy univerzity v BBC: Chceme, aby byli Palestinci svobodní

3. 5. 2024

čas čtení 4 minuty

Moderátor, BBC Radio 4, pořad Today, čtvrtek 2. května 2024, sedm ráno: Kampusy amerických univerzit jsou ve víru. Na vysokých školách slavných jmen jsou stávky a kauzou, kterou studenti podporují, je kauza Palestinců. Samozřejmě, že některé z jejich aktivit byly v některých případech velmi ohrožující pro židovské studenty. Mluvil jsem s židovskou studentkou Brownovy univerzity Ariellou Rosenzweigovou o protestech a o tom, co by Brown University podle ní měla udělat, aby se studenti vrátili k výuce.



Ariella Rosenzweigová: Chci, aby se Brown zbavil společností a firem, fondů, které vydělávají na usnadňování izraelské okupace palestinských území, izraelského apartheidu a genocidy v Gaze.

Moderátor: Ale myslíte tím všechny izraelské firmy? Myslím tím, zda chcete, aby se univerzita oddělila od Izraele úplně, nebo jen od některých jeho částí?





Ariella Rosenzweigová: Náš současný návrh na odprodej akcií obsahuje 12 konkrétních firem. Máme také soubor standardů ESG, které definují, co konkrétně musí firma dělat, aby byla kvalifikována jako společnost, která napomáhá porušování lidských práv nebo z něj profituje.





Moderátor: A co vám řekla Brownova univerzita?





Ariella Rosenzweigová: Brownova univerzita mi v průběhu tohoto roku řekla mnoho věcí. Loni na podzim jsem byla spolu s dalšími 19 židovskými studenty zatčena. Tehdy Brownova univerzita řekla, že s námi odmítá mluvit. Vaším požadavkem se nebudeme zabývat. Ale nedávno jsme dosáhli malého vítězství, ústupku ze strany univerzity. Donutili jsme je k tomu a oni nyní souhlasili s tím, že budou v říjnu hlasovat o zrušení vazeb na izraelské firmy.







Moderátor: Udělají tedy to, co chcete, a toto hlasování uspořádají. Znamená to, že demonstrace skončily?





Ariella Rosenzweigová: Udělají první krok k tomu, co chceme. Což je uspořádat hlasování a pravdou je, že na Brownově univerzitě jsme za toto hlasování bojovali posledních pět let. Ale to znamená, že nic neskončilo. Nic není u konce, dokud Brown neprodá ty akcie. Nic neskončí, dokud nebude Palestina svobodná.





Moderátor: Když říkáte, že Palestina musí být svobodná, co to znamená?





Ariella Rosenzweigová: Znamenalo by to, že všichni lidé mohou žít svobodně v Palestině, víte, znamenalo by to právo na návrat pro uprchlíky. Znamenalo by to, že na Západním břehu nebudou existovat dva oddělené právní systémy. Znamenalo by to, že obyvatelé Gazy již nebudou v obležení,







Moderátor: Takže vy a ostatní demonstranti volají po právu na návrat, což znamená, že Izrael by už nebyl výhradně židovským státem.





Ariella Rosenzweigová: Ano.





Moderátor: A vy sama to požadujete jako židovka. Uznáváte, že v širším měřítku ve Spojených státech se některé z těchto protestů samy staly protižidovskými a pro některé židovské studenty děsivými?





Ariella Rosenzweigová: Víte, je pro mě těžké mluvit o něčem, co jsem nezažila. Řeknu vám jen toto. Zjistila jsem, že spousta mých židovských vrstevníků ochotně spojuje zkušenost nepohodlí se zkušeností oprávněného strachu. A tak si myslím, že, víte, mnoho mých vrstevníků se vyjádřilo, že se cítí nepříjemně, víte, při sloganech typu Od řeky k moři. A já nevím, jestli se to okamžitě promítá do strachu o bezpečnost. A já vím, že antisemitismus je reálný. A jako židovka ho mám v rodinném dědictví a v rodokmenu. A myslím si, že existuje v mnoha oblastech. Nemyslím si, že je výlučný nebo specifický pro nějaký okamžik svobody Palestinců. A vím, že já i moji palestinští vrstevníci antisemitismus odsuzujeme, když ho vidíme. A také víme, že antisemitismus není antisionismus. A vlastně myšlenka, že sionismus je neodmyslitelnou součástí židovské identity, je antisemitská.





Moderátor: Jak si myslíte, že to dopadne v celých USA? Protože se to opravdu rozjelo, že ano, ty protesty se rozjely a některé byly násilné, ale mnohé byly pokojné. Kde to podle vás skončí a co si myslíte o Joe Bidenovi a jeho reakci na to všechno?





Ariella Rosenzweigová: Ano. Chci říct, že nejdřív bych chtěla odmítnout jakýkoli narativ, že protestující studenti začínají násilím, myslím, že to správci univerzit, kteří zvou do svých kampusů pořádkové síly, vytvářejí násilí. Doufám, že to skončí tím, že všechny univerzity prodají své izraelské akcie. Doufám, že to skončí jen podmíněnou pomocí Izraeli. Doufám, že to skončí sankcemi, a



Moderátor: Ariello Rosenzweigová, děkuji vám za rozhovor.









Zdroj v angličtině (audio, od minut 49) ZDE

