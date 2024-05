Duchové Dauhá se vznášejí nad Gazou

8. 5. 2024

čas čtení 5 minut

Během posledního měsíce prezident Biden tlačil na Hamás i Izrael, aby uzavřely druhou dohodu o rukojmích. Premiér Benjamin Netanjahu po tragickém náletu na World Central Kitchen stáhl většinu sil z Gazy a zvýšil humanitární pomoc. Kvůli tlaku ze strany Bidena je Katar "otevřený" vyhození vedení Hamásu ze své země, píše Will Selber. Během posledního měsíce prezident Biden tlačil na Hamás i Izrael, aby uzavřely druhou dohodu o rukojmích. Premiér Benjamin Netanjahu po tragickém náletu na World Central Kitchen stáhl většinu sil z Gazy a zvýšil humanitární pomoc. Kvůli tlaku ze strany Bidena je Katar "otevřený" vyhození vedení Hamásu ze své země,

Pak se objevily zprávy, že Izrael dal Hamásu týdenní ultimátum: Souhlasit s jeho nejnovějšími podmínkami, nebo Izrael zahájí operaci v Rafáhu. Ředitel CIA Bill Burns odcestoval do Dauhá, aby provedl mimořádnou schůzku s katarským premiérem, protože se zdálo, že dohoda je "blízko kolapsu".

Zatímco všichni čekáme, jak se tato proměnlivá situace vyvine, je důležité si připomenout naši poslední zkušenost s "pomocí" našim spojencům při vyjednávání s teroristickou organizací.

Během posledního roku amerického angažmá v Afghánistánu jsem hovořil se stovkami vysoce postavených afghánských představitelů, generálů, aktivistů i obyčejných vojáků, kteří všichni bojovali v předních liniích války proti terorismu. Všichni si mysleli, že nešťastná dohoda prezidenta Donalda Trumpa z Dauhá byla chybou.

To proto, že to byla dohoda o kapitulaci.

Vyloučili jsme naše afghánské spojence z jednání s Tálibánem, stejně jako jsme to kdysi udělali s našimi jihovietnamskými spojenci. Donutili jsme naše afghánské spojence, aby propustili 5 000 vězňů Tálibánu výměnou za 1 000 afghánských vojáků. Téměř všichni tito vězni Tálibánu se vrátili na bojiště. Během závěrečného bleskového útoku Tálibánu osvobodili teroristy Islámského státu, kteří zabili 13 amerických vojáků u Abbey Gate.

Zabránili jsme afghánským spojencům zahájit útočné operace, ale slíbili jsme jim pomoc v kampani "aktivní obrany". Tálibán na oplátku zahájil brutální vražednou kampaň, která se zaměřila na piloty afghánského letectva, komanda, aktivisty a novináře.

Tálibán slíbil, že nebude útočit na americké síly, když jsme se "stáhli" ze země. Tálibán na oplátku zahájil nepřímé palebné útoky na naše základny, ale my jsme si namlouvali, že se jedná o "darebácké elementy Tálibánu".

Namlouvali jsme si, že neexistuje vojenské řešení konfliktu. Tálibán jedno měl a provedl je s ohromující účinností. Jeho pákistánští spojenci z ISI zůstali na bojišti a zajistili vítězství svých proxies.

V podstatě, stejně jako ve Vietnamu, jsme tlačili afghánské spojence do špatné dohody, která vedla k jejich zániku.

Proč jsme zásadně nepochopili záměry našeho nepřítele, když nám opakovaně říkal, že nemá zájem vytvořit inkluzivní vládu s našimi afghánskými spojenci?

"Často předpokládáme, že naši protivníci sdílejí naše hodnoty, ale není tomu tak," řekla Sara Harmouchová, libanonsko-americká expertka na terorismus. "Chápou však, jak využít naše hodnoty proti nám, protože nás pečlivě studovali."

Je důležité si připomínat, že teroristické organizace nesdílejí naše hodnoty, i když bychom si to přáli. To je kriticky důležité, protože vstupujeme do rozhodujícího okamžiku ve válce Hamásu s Izraelem. I když situace zůstává proměnlivá, zdá se, že Hamás nepřijme izraelskou dohodu, kterou ministr zahraničí Anthony Blinken označil za "mimořádně velkorysou". V reakci na to zabíjejí izraelské vojáky útoky z Rafáhu.

Hamás chce explicitní ukončení války výměnou za méně než 40 rukojmích. To je ale pro premiéra Benjamina Netanjahua pravděpodobně příliš mnoho. Proč? Protože Hamás opakovaně sdělil světu, že má v úmyslu pokračovat v pogromech, jako byl ten ze 7. října, dokud nebude Izrael vymazán z mapy.

Izrael navíc tuto hru hrál již dříve. V roce 2011 Izrael vyměnil 1 000 vězňů za rukojmího, Gilada Šilata. Jahja Sinvár, strůjce útoku ze 7. října, byl propuštěn v rámci této výměny. Tato dohoda a další podobné dohody poskytly Hamásu čas a prostor k vybudování nejrozsáhlejší sítě tunelů v moderní vojenské historii. Tyto tunely jsou důvodem, proč se toto tažení ukázalo být tak krvavým.

Mnoho lidí z této svízelné situace pochopitelně viní premiéra Benjamina Netanjahua, stejně jako my jsme před ním obviňovali afghánské prezidenty Ašrafa Ghaního a Hamída Karzáího. Jiní obviňují IDF ze zahájení špatně koncipovaného tažení, jak to udělalo ministerstvo obrany s ukrajinskou "neúspěšnou" protiofenzívou.

Netanjahu i IDF sice udělali chyby, ale nejsou Hamásem. Někdy na to zapomínáme, když naši spojenci nejednají tak, jak bychom chtěli. Často však chápou naše společné nepřátele lépe než my, protože žijí v jejich sousedství a intenzivně jim naslouchají a studují je, což je něco, co my běžně neděláme.

Hamás nemá zájem o mír. Má zájem tuto epizodu přežít, prohlásit se za vítěze a znovu rozpoutat další pogromy.

Dohoda by mohla být zachránitelná, pokud bychom tlačili na Izraelce, aby ji uzavřeli, ale taková dohoda je fata morgána a nepovede k míru.

Proč?

Protože Hamás, stejně jako Tálibán, je teroristická organizace a nesdílí naše hodnoty. Chce zabíjet Židy bez ohledu na to, co mu nabízíme. Ani ten nejatraktivnější balík pomoci jim nezabrání v tom, aby se stali genocidní teroristickou organizací.

Je to o tom, kým jsou.

Zdroj v angličtině: ZDE

0