USA utratí 320 milionů dolarů za výstavbu mola v Gaze

2. 5. 2024

čas čtení 1 minuta

Do projektu je zapojeno tisíc amerických vojáků, kteří operují u pobřeží Gazy, čímž se vystavují riziku, že se stanou terčem útoku Hamásu.

Odhad nákladů americké armády na výstavbu mola na pobřeží Gazy se zvýšil na 320 milionů dolarů, informovala v pondělí agentura Reuters.

Odhad je dvakrát vyšší, než armáda původně předpokládala. Stavba již byla zahájena a podílí se na ní tisíc amerických vojáků operujících přímo u pobřeží Gazy, což je vystavuje riziku, že se stanou terčem útoku. To by mohlo vést k výrazné eskalaci amerického zapojení do izraelského vyvražďování Palestinců v Gaze, píše Dave DeCamp.