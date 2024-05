BBC: Izraelská armáda spáchala válečný zločin na Západním břehu Jordánu

2. 5. 2024

V časném odpoledni 29. listopadu loňského roku se několik palestinských chlapců sešlo na své ulici na okupovaném Západním břehu Jordánu, kde si často společně hráli.

O několik minut později leželi dva z nich mrtví po střelbě izraelských vojáků - patnáctiletý Basil a osmiletý Adam.



V rámci vyšetřování chování izraelských bezpečnostních složek na Západním břehu Jordánu, který je již více než půl století pod vojenskou okupací, dala BBC dohromady, co se stalo v den, kdy byli oba chlapci zabiti.



Záběry z mobilních telefonů a průmyslových kamer, informace o pohybu izraelských vojenských sil, výpovědi svědků a podrobné vyšetřování místa činu včetně měření společně odhalují důkazy svědčící o závažném porušování lidských práv.

Nalezené důkazy přiměly Bena Saula, zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva a boj proti terorismu, aby prohlásil, že Adamova smrt se jeví jako "válečný zločin".



Další právní expert, Dr. Lawrence Hill-Cawthorne, označil použití smrtící síly za "nerozlišující".



Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že okolnosti úmrtí jsou "předmětem zkoumání", ale uvedly, že "ostrá střelba se používá pouze za účelem odstranění bezprostředních hrozeb nebo pro účely zatčení, a to podle protokolů o zatčení po vyčerpání jiných možností".



V souvislosti s prudkým nárůstem násilí na Západním břehu Jordánu v měsících, které uplynuly od útoku Hamásu na Izrael z Gazy 7. října, našla BBC také důkazy o ničení palestinských domů, o vyhrožování palestinským civilistům zbraněmi a výzvách k opuštění území do sousedního Jordánska a o možném zohavení těla palestinského střelce.



Videozáznam z 29. listopadu ukazuje Basila stojícího vedle železářství, jehož okenice jsou pevně zamčené. Při příchodu izraelské armády se obchody v Džanínu, městě na Západním břehu Jordánu - palestinském území, které na rozdíl od Gazy není řízeno Hamásem - rychle zavírají.



Podle svědků se z nedaleké operace izraelské armády v uprchlickém táboře Džanín ozývala střelba.



Adam, fotbalový fanatik a velký obdivovatel Lionela Messiho, stál se svým starším bratrem Bahou, kterému bylo 14 let. Na ulici bylo celkem asi devět chlapců, všechny zachytily průmyslové kamery, které poskytly téměř 360stupňový pohled na to, co se stalo poté.



O několik set metrů dál zahnula za roh kolona nejméně šesti obrněných izraelských vojenských vozidel a začala směřovat k chlapcům, kteří zjevně zneklidněli. Několik chlapců se začalo vzdalovat.



Přesně v tomto okamžiku se na záběrech z mobilního telefonu objevily otevřené přední dveře obrněného vozidla. Voják uvnitř měl přímý výhled na chlapce. Basil se vrhl doprostřed silnice, zatímco Adam byl o 12 metrů dál od vojáků a utíkal pryč.



Pak se ozvalo nejméně 11 výstřelů.



Při ohledání místa činu BBC zjistila, že kulky zasáhly širokou oblast. Čtyři kulky zasáhly kovový sloup, dvě okenici železářství, jedna se provrtala nárazníkem zaparkovaného auta a další prorazila zábradlí.



Z lékařských zpráv, které získala BBC, vyplývá, že dvě střely zasáhly Basila do hrudníku.



Další kulka zasáhla osmiletého Adama zezadu do hlavy, když utíkal pryč; jeho starší bratr Baha se ho zoufale snažil odtáhnout do úkrytu a zanechal za sebou krvavou stopu, když křičel o záchranku.



Bylo však pozdě. Baha řekl, že Adam a jeho kamarád Basil zemřeli přímo před jeho očima.



"Byl jsem v šoku, nemyslel jsem ani na sebe. Snažil jsem se na něj mluvit. Začal jsem říkat: 'Adame, Adame! Ale jeho duše v podstatě opouštěla jeho tělo, protože neodpovídal," řekl Baha BBC se slzami v očích.



Předtím, než byl Basil zastřelen, je vidět, jak něco svírá v ruce. Není jasné, co to je. IDF později sdílela fotografii pořízenou na místě činu, na které je podle ní vidět výbušné zařízení.



Důkazy z našeho vyšetřování na místě činu byly poskytnuty řadě nezávislých odborníků, včetně právníků na lidská práva, vyšetřovatele válečných zločinů a odborníka na boj proti terorismu, jakož i členům OSN a dalších, neutrálních orgánů. Někteří z nich poskytli své analýzy anonymně.



Odborníci se shodli na tom, že incident by měl být vyšetřen, a někteří šli ještě dál a uvedli, že zřejmě došlo k porušení mezinárodního práva.



Ben Saul, zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva a boj proti terorismu, uvedl, že mohou existovat otázky, zda mohla být v Basilově případě legálně použita smrtící síla, pokud držel výbušninu.



"V případě Adama se zdá, že se jedná o porušení zákazu úmyslného, nerozlišujícího nebo nepřiměřeného útoku na civilisty podle mezinárodního humanitárního práva, o válečný zločin a o porušení lidského práva na život," uvedl pan Saul.



Dr. Lawrence Hill-Cawthorne, spoluředitel Střediska pro mezinárodní právo na Bristolské univerzitě, řekl: "Vojáci byli v obrněných vozidlech. I kdyby existovala hrozba, měli raději odjet a naplánovat zatčení, než se uchýlit ke zjevně nevybíravé, smrtící síle, která je porušením mezinárodního práva."



IDF uvedly, že podezřelí se chystali vrhnout výbušniny směrem k jejich jednotkám, čímž je bezprostředně ohrozili. "Vojáci odpověděli palbou a zásahy byly identifikovány," uvedla izraelská armáda.



Podle prozkoumaných videozáznamů a výpovědí svědků se však zdá, že Adam nebyl ozbrojen a v okamžiku střelby do týla utíkal pryč.



IDF uvedly, že okolnosti Basilovy a Adamovy smrti "prověřují", což dělají běžně u každého úmrtí dítěte na Západním břehu Jordánu v důsledku činnosti IDF.



Několik bývalých izraelských vojáků, kteří si prohlédli důkazy BBC, však uvedlo, že věří, že izraelský právní systém bude chránit vojáky, kteří použili smrtící sílu, bez ohledu na to, zda byla oprávněná.



Jeden z bývalých seržantů, který sloužil na Západním břehu v letech 2018-2020, uvedl, že by bylo třeba, aby "izraelský voják zavraždil Palestince na nulovou vzdálenost, aby to bylo v Izraeli bráno jako vražda", a že "šance na trestní řízení" proti vojákovi v případech, jako je Adamův, je v podstatě nulová.



Údaje izraelské skupiny pro lidská práva Ješ Din naznačují, že méně než 1 % všech stížností na izraelské vojáky vede k trestnímu stíhání.



Isobel Yeungová se pohybuje mezi přestřelkami, bojovými nájezdy a tajnými schůzkami hluboko na okupovaném Západním břehu Jordánu. To, co zjistila, vyvolává vážné otázky ohledně chování izraelské armády.



Záběry útoku Hamásu ze 7. října, při němž bylo zabito asi 1 200 lidí a 253 jich bylo vzato jako rukojmí, pobouřily izraelskou veřejnost a šokovaly svět. Od té doby se pozornost světa soustředí na válku a humanitární krizi v Gaze, kde podle ministerstva zdravotnictví, které na tomto území řídí Hamás, zahynulo více než 34 000 lidí.



Současně se na okupovaném Západním břehu Jordánu prudce zvýšil počet vojenských operací Izraele, takže loňský rok se stal nejsmrtelnějším rokem v historii, co se týče dětí.



Podle organizace Unicef bylo v roce 2023 zabito celkem 124 dětí - 85 z nich bylo zabito po 7. říjnu.



V roce 2024 bylo na tomto území izraelskými osadníky nebo armádou zabito zatím 36 palestinských dětí.



Vzhledem k tomu, že Západní břeh Jordánu není klasifikován jako válečná zóna, má být použití síly podle mezinárodního práva omezenější.



I když IDF drží svá přesná pravidla nasazení v tajnosti, bývalí a sloužící izraelští vojáci nám řekli, že použití smrtící síly má být poslední možností, kdy hrozí skutečné a bezprostřední ohrožení života. Mělo by se postupovat postupně.



Ten prý začíná slovním varováním v arabštině a hebrejštině, poté se stupňuje k použití nesmrtících zbraní, jako je slzný plyn, poté se střílí do nohou, a to vše před střelbou s cílem zabít.



BBC získala od ministerstva zdravotnictví na Západním břehu Jordánu řízeného palestinskou samosprávou přístup k lékařským zprávám o 112 dětech ve věku od dvou do 17 let, které byly v období od ledna 2023 do ledna 2024 zabity izraelskou palbou. Nemůžeme znát přesné okolnosti všech těchto zastřelení a je možné, že některé skutečně představovaly hrozbu pro životy izraelských vojáků.



Naše analýza však ukázala, že přibližně 98 % z nich mělo zranění v horní části těla, kde je pravděpodobnější, že výstřel bude smrtelný, což znamená, že vojáci mohli v těchto případech častěji střílet s cílem zabít než zranit.



To vyvolává otázky, zda vojáci dodržují pravidla nasazení na Západním břehu Jordánu a kulturu používání smrtící síly.



Izrael tvrdí, že jeho vojenské operace na Západním břehu Jordánu jsou vedeny proti palestinským ozbrojeným skupinám.



Během pěti týdnů, kdy jsme na Západním břehu Jordánu zkoumali dopady vojenských operací, jsme viděli důkazy o několika incidentech, které vyvolaly vážné otázky ohledně postupu armády.



BBC byla svědkem 45hodinové vojenské operace Izraele v uprchlickém táboře Tulkarm v lednu 2024, která byla zaměřena proti ozbrojené skupině známé v místě jako Hnutí odporu.



Poté nám několik Palestinců sdělilo, že jim vojáci vyhrožovali namířenými zbraněmi a řekli jim, aby se přestěhovali do sousedního Jordánska. IDF uvedla, že veškeré stížnosti na ohrožování civilistů přezkoumá.



Dvanáctiletý kanadsko-palestinský chlapec Haytham uvedl, že mu izraelský voják vyhrožoval pod pohrůžkou nožem, což potvrdil i jeho bratr a otec.



V jednom rodinném domě v táboře jsme našli nástěnnou malbu mešity al-Aksá, třetího nejposvátnějšího místa islámu, která byla poničena - údajně izraelskými vojáky.



Na sousední zdi byla nasprejovaná Davidova hvězda a na další bylo hebrejsky napsáno "7. října", což je odkaz na útok Hamásu.



IDF uvedly, že tento vandalismus "odporuje hodnotám IDF" a je v rozporu s tím, co od svých vojáků očekávají.



Dvanáctiletý Haytham řekl, že vojáci zničili "všechno" v jejich domě a jeden z nich jim vyhrožoval nožem.



V horním patře byl dům vypleněn, kuchyňské skříňky rozbity, dětské hračky poškozeny a televizory rozbity. Podobný obrázek se odehrával v jednom domě za druhým v celém táboře.



Dr. Eitan Diamond, vedoucí právní expert Mezinárodního centra pro humanitární právo Diakonie v Jeruzalémě, uvedl, že "vandalismus, jako je sprejování Davidovy hvězdy nebo '7. října' na zdi, je jednoznačně nezákonný".



Zprávy o ohrožování dítěte nožem v táboře v Tulkarmu - a o ohrožování dalších dětí se zbraní v ruce - by podle něj rovněž mohly být porušením mezinárodního práva.



Při téže operaci IDF poté, co vojáci zastřelili údajného palestinského bojovníka, který u sebe mohl mít výbušninu, svědci vypověděli, že jeho tělo bylo pomočeno, udeřeno, svázáno a poté vláčeno po ulici.



BBC byly ukázány fotografie svázaného těla. Při zkoumání zakrváceného místa činu jsme našli zbytky látky a kabelu, které odpovídaly materiálu použitému ke svázání těla na fotografiích.



Složený snímek, na němž je vidět graffiti s hebrejským nápisem "Tamar, tohle je naše" spolu s datem 7. října a na dalším snímku nasprejovaná Davidova hvězda.



Naše důkazy byly opět předvedeny nezávislým odborníkům. Prof. Marco Sassoli, odborník na mezinárodní právo ze Ženevské univerzity, řekl: "Víme, že se jedná o nápisy, které jsou v rozporu s pravidly: David Sasso, mezinárodní odborník na mezinárodní právo, řekl: "Ostatky zemřelých, i když byli zabiti v souladu se zákonem, musí být respektovány. To, co uvádíte, porušuje mezinárodní humanitární právo a může dokonce představovat válečný zločin."



IDF uvedla, že po ohledání mrtvého bojovníka byly nalezeny výbušniny a pracovníci Červeného půlměsíce se odmítli těla dotknout. "Z tohoto důvodu museli vojáci IDF spoutat jeho ruce a nohy, aby zajistili jejich bezpečnost a zkontrolovali, zda se pod tělem nenachází zbraně."



Někteří z bývalých izraelských vojáků, kteří se seznámili s důkazy BBC, uvedli, že se obávají, že kultura operací IDF na Západním břehu Jordánu dále podněcuje palestinský ozbrojený odpor.



"Předpokládat, že lidé mohou denně komunikovat s armádou tak, jak to dělají Palestinci, a přesto žít dál, jako by se nic nestalo - že lidé žijící v této realitě nevezmou do ruky zbraň - je přinejmenším naivní a dehumanizující," řekl jeden z nich.



"Věci se zhoršují."





Dodatečné ověření: Tom Spencer a Daniele Palumbo, BBC Verify







Zdroj v angličtině ZDE

