Rektor Kalifornské univerzity odsoudil proizraelské „podněcovatele“, kteří brutálně napadli propalestinské studenty

2. 5. 2024

Rektor Kalifornské univerzity v Los Angeles (UCLA) v novém tiskovém prohlášení označil lidi, kteří v noci zaútočili na propalestinský studentský tábor, za „skupinu podněcovatelů“, kteří přišli na univerzitní půdu, aby provedli „naprosto nepřijatelný“ fyzický útok.



„Nikdo na této univerzitě by se neměl setkat s takovým násilím,“ napsal Gene Block a vyzval ty, kteří se setkají s násilím, aby podali zprávu na policejní oddělení univerzity, jejíž nedostatečný zásah během útoku byl široce odsouzen,i kalifornským guvernérem.



Uvedl také, že útok „může vést k zatčení, vyloučení a propuštění“.



Mluvčí univerzity nereagoval na žádost o potvrzení, kolik lidí, včetně studentů UCLA, bylo při útoku zraněno. List Los Angeles Times uvedl, že počet zraněných je nejasný a že první odhady se pohybovaly mezi 15 a 25 osobami.



"Včera pozdě večer přišla na Royce Quad skupina podněcovatelů, aby násilně zaútočila na tábor, který zde byl zřízen na obranu práv Palestinců. Došlo k fyzickému násilí a náš kampus požádal o podporu externí donucovací orgány, aby pomohly ukončit tento otřesný útok, potlačit boje a ochránit naši komunitu.



Ať už si o táboře myslíme cokoli, tento útok na naše studenty, vyučující a členy komunity byl naprosto nepřijatelný. Otřásl naším kampusem až do morku kostí a - když se k tomu přidají další odporné incidenty, jichž jsme byli svědky a které v posledních dnech kolovaly po sociálních sítích - ještě více poškodil pocit bezpečí naší komunity.



....Stále shromažďujeme informace o včerejším útoku na tábor a mohu vás ujistit, že provedeme důkladné vyšetřování, které může vést k zatčení, vyloučení a propuštění. Ve světle nedávných událostí také pečlivě zkoumáme naše vlastní bezpečnostní procesy. Vyzývám ty, kteří se setkali s násilím, aby to oznámili policii UCPD, a ty, kteří se setkali s diskriminací, aby se obrátili na Úřad pro občanská práva. Jsme vděčni za podporu orgánů činných v trestním řízení a jejich úsilí při vyšetřování těchto incidentů.





- Začíná obviňování kvůli selhání orgánů činných v trestním řízení během násilných útoků na UCLA



Kancelář kalifornského guvernéra Gavina Newsoma veřejně odsoudila „nepřijatelnou“ reakci policejních složek poté, co maskovaní proizraelští aktivisté zaútočili na propalestinský tábor v kampusu UCLA, což vyvolalo hodiny nepřetržitého násilí a děsivých zpráv od studentů z tábora, kteří uvedli, že je policie opustila.



Zpravodajské agentury na místě informovaly, že útoky na propalestinský studentský tábor pokračovaly od jedenácti hodin večer do tří hodin ráno, přičemž ochranka a strážci zákona z kampusu ustupovali nebo nezasáhli. Newsomova kancelář označila tuto reakci za „omezenou a opožděnou“ a uvedla, že „požaduje odpovědi“.



Zúčastněné orgány činné v trestním řízení se k poskytnutí těchto odpovědí nemají. Mluvčí losangeleského policejního oddělení odložil veškeré komentáře na policejní oddělení kampusu UCLA s tím, že je „vedoucím orgánem“ incidentu.



Policie kampusu UCLA, která podle studentských novin UCLA dorazila na místo a během několika minut se stáhla, na žádost o komentář okamžitě nereagovala. Tiskové oddělení UCLA rovněž neodpovědělo na otázky Guardianu ohledně prodlev orgánů činných v trestním řízení.





První zprávy z místa naznačovaly, že mnoho různých donucovacích orgánů nedokázalo útoky uprostřed noci zastavit. Zatímco policisté z několika místních a státních pořádkových sil nakonec dorazili na místo téměř ve dvě hodiny ráno, policisté v zásahové výstroji byli přítomni nejméně hodinu, zatímco násilí pokračovalo přímo před jejich očima, a nezasáhli, uvedly Los Angeles Times a CalMatters.







