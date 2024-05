Brutální útok proizraelských aktivistů na studentský tábor v Los Angeles

2. 5. 2024

čas čtení 11 minut



„Táhnou nás a bijí. Kde je policie? Kde jsou úřady?“



Reportérka, Channel 4 News, středa 1. května 2024, 19 hodin: Bylo krátce po půlnoci v Los Angeles, když velká skupina proizraelských demonstrantů vtrhla do areálu Kalifornské univerzity a zaútočila na propalestinský tábor, bila protestující a snažila se strhnout barikády. Již dříve univerzita prohlásila tábor za nelegální, což zřejmě dalo podnět k tomu, aby na tábor zaútočili protidemonstranti.

Násilnosti v Los Angeles byly zdaleka nejhorší od doby, kdy se před dvěma týdny na Kolumbijské univerzitě v New Yorku poprvé objevily protiválečné tábory a od té doby se rozšířily po celé zemi.

Studenti požadují, aby univerzity přerušily své finanční vazby na Izrael v souvislosti s rostoucím počtem obětí v Gaze. Studenti požadují, aby univerzity přerušily své finanční vazby na Izrael v souvislosti s rostoucím počtem obětí v Gaze.





Newyorská policie se včera večer přesunula na Kolumbijskou univerzitu a postavila mobilní žebřík, aby se dostala do budovy, kterou studenti obsadili dříve během dne. Celkem zde a na další vysoké škole v New Yorku bylo zatčeno asi 300 protestujících, úředníci se zoufale snažili ukončit protesty, které se staly symbolem toho, co mnozí považují za ošklivé podhoubí antisemitismu na amerických univerzitách.





Ultrapravicová poslankyně Kongresu Elise Stefaniková: „A nejde jen o Kolumbii. Jde o morální hnilobu, která zapustila kořeny napříč americkými vysokoškolskými institucemi.“





Reportérka: Protestující studenti sice trvají na tom, že jejich hněv je namířen proti státu Izrael, nikoli proti židům, ale napříč politickým spektrem tento argument v USA nikdo neposlouchá.





Fox News: „V tuto hodinu pokračuje mimořádné zpravodajství.“





Student: „To je přímý důvod tohoto tábora. Tyto tábory mají svůj cíl, a tím je, aby se jejich univerzity zbavily investic. Aby přestaly dávat peníze studentů na bombardování gazanských dětí. To je vše.





Reportérka: A co ta myšlenka, že někteří z nich na okrajích směřují k antisemitismu?





Student: "Lidé se učí ve školách, že kritizovat Izrael je totéž jako být antisemita. Přitom to není pravda a lidé tady vám to řeknou."





Reportérka: Ale jedním z těch lidí je Jack Levine. Židovský student, který říká, že se cítí protestujícími a jejich hesly urážen.





Student Jack Levine: „Celé je to o tom, že jim nevadí, že jste Žid, pokud se vzdáte všech hodnot, které jsou pro vás židovské, nesmíte podporovat židovský stát, všechny židovské hodnoty, což je demokracie. Ti lidé, které podporují, by mě pravděpodobně na místě zabili.“





Profesorka: „Děje se to po celé zemi. A budou potlačeny, ale nebudou umlčeny. Bude to pokračovat. Myslím, že existuje skutečný konsenzus ohledně potřeby zrušit vazby na izraelské firmy způsobem, který jsme viděli v případě jihoafrického apartheidu. A to nezmizí, ani když ty tábory zavřou.“





Reportérka: Dva týdny na den od jeho zahájení zůstaly z tábora na Kolumbijské univerzitě jen otisky stanů na trávníku. Univerzita požádala policii, aby zůstala v kampusu, aby mohly bezpečně a v klidu proběhnout promoce, ale mnozí z těch studentů, kteří se údajně chystají slavit, jsou právě ti, kteří trvají na tom, že jejich hlasy nebudou umlčeny.





No, já jsemteď tady na Univerzitě George Washingtona ve Washingtonu, asi pět bloků, jen kousek od Bílého domu. V tomto táboře za mnou je asi sto stanů. Atmosféra je většinou klidná. Před nedávnem jsme byli svědky výzvy k modlitbě. Muslimští studenti klečí na trávě tam za mnou. Studenti však říkají, že tento tábor neopustí, dokud univerzita nebude souhlasit s odprodejem svých prostředků od společností, které profitují z války v Gaze tím, že dodávají bomby, rakety, letadla, všechny druhy zbraní Izraeli.





Zatím dvě univerzity těmto požadavkům vyhověly. Brownova univerzita na Rhode Islandu a Northwestern univerzita v Illinois uvedly, že zváží odprodej svých prostředků od Izraele. Republikánští senátoři mezitím zvýšili tlak na okamžité uzavření tohoto tábora a dalších podobných. Jeden z těchto senátorů. Tom Cotton z Arkansasu, který dnes vyvíjel tlak na Joea Bidena, když řekl poněkud kontroverzně: „Další čtyři roky Joea Bidena znamenají další čtyři roky těchto malých Gaz,“ řekl s odkazem na tyto typy táborů po celých USA. Později dnes se sem má sjet skupina republikánských zákonodárců z Kongresu, včetně tvrdé pravicové bojovnice Lauren Boberové, a prohlédnout si tento tábor. Takže atmosféra je tu opravdu, řekl bych, dost horečná.









Joseph Hawley: No, myslím si, že přivolání policie na univerzitní půdu by mělo být vždy až poslední možností, a je to vždy katastrofa. Takže se musíme zamyslet nejen nad rozhodnutím přivést policii, ale i nad rozhodnutím nekonzultovat důkladně fakultu předtím, než bylo toto rozhodnutí učiněno, a všechna rozhodnutí vedení univerzity, díky nimž se protesty a konflikt na našem kampusu dostaly až sem, byla do jednoho katastrofou.





Moderátor: Určitě jste slyšel názory toho židovského studenta, který říkal, jak se kvůli těm protestům cítí. Cítí se jimi zastrašován. Takových lidí musí být mnohem víc. Co si o tom myslíte? O nich a jejich právu cítit se bezpečně?





Joseph Hawley: Myslím, že každý má právo na své pocity všeho druhu, a myslím, že každý má právo být v bezpečí. Také si myslím, že kdybyste přišel na naši univerzitu a mluvil se skutečně reprezentativním průřezem našich židovských studentů, mluvil byste se židovskými studenty, kteří jsou z těchto protestů velmi nešťastní, mluvil byste se židovskými studenty, kteří si nejsou jisti, co si myslí, a musel byste mluvit se židovskými protiválečnými a protiokupačními studenty, kteří jsou v centru těchto protestů od jejich začátku. Takže když univerzita před dvěma týdny řekla, že musíme zajistit bezpečnost židovských studentů, přivoláme policii, aby vyklidila první tábor, v ten den zatkla desítky židovských studentů a odvezla je do vězení.





Takže si myslím, že bychom si měli ujasnit, jak univerzita přistupuje k antisemitismu, který je skutečným problémem, a jak přistupuje k pocitům, nejistoty, strachu nebo zmatku. Víte, ten mladý muž, se kterým vaše zpravodajka mluvila, řekl, že náklonnost ke státu Izrael je základní součástí judaismu. No, ne všichni židé to tak cítí. Já a moji židovští kolegové jsme letos strávili hodně času snahou vysvětlit naší administrativě, že existuje mnoho názorů na Izrael, názorů na nacionalismus mezi mnoha různými židovskými komunitami a tradicemi. A myslím si, že to, co právě teď vidíme v souvislosti s extrémním policejním násilím, rozpadem institucionální důvěry, komunitou, je to, co se stane, když předsudky neberete vážně, ale používáte pocity několika židovských studentů jako fíkový list pro potlačování všech forem politických projevů.





Moderátor: Existuje nebezpečí, že se tyto protesty a způsob, jakým o nich informují americká média, vlastně stanou prostředkem odvádění pozornosti, že seberete všechen kyslík a přestanete informovat o skutečném konfliktu, o osudu lidí v Gaze a uděláte z toho něco jako otázku kulturní války.





Moderátor: Ale čeho podle vás protesty dosahují?







Moderátor: Josephe Haley, děkuji vám mnohokrát.

0

391

Zpravodajství o protestech od zdi ke zdi na pravicových stanicích, jako je Fox News, které se protestů chopily jako další kulturní války a Ameriky, která se pod vedením Joea Bidena vymkla kontrole. Biden kritizoval protesty, jako byl ten zde na Univerzitě George Washingtona, jen kousek od Bílého domu, i když se zároveň snažil projevit pochopení pro palestinskou věc. S blížícími se volbami ví, že musí nějak najít způsob, jak udržet pro sebe podporu obou stran, pokud to půjde. Od šedesátých let minulého století se kampusy amerických univerzit nezvedly k tak vášnivým protestům jako nyní proti válce v Gaze a žádají své univerzity, aby přestaly investovat do společností, které v některých případech vyrábějí zbraně a letadla, jež Izrael používá k vedení války v Gaze.Nápad použít policii k potlačení protestů, jak to dnes udělali na Wisconsinské univerzitě, by se však podle některých mohl vymstít, zejména proto, že hrozí riziko, že se tím hněv studentů rozdmýchá, nikoliv rozptýlí.Siobhan Kennedyová. Pojďme si teď promluvit s jedním z pedagogických pracovníků Kolumbijské univerzity v New Yorku. Joseph Hawley je docentem latiny a řečtiny a podporuje propalestinské protesty na své univerzitě. Jeho kancelář se nachází v Hamilton Hall, budově, kterou až do včerejšího večera okupovali protestující. Co si myslíte o rozhodnutí vedení univerzity přivolat policii?No, předpokládám, že to záleží na novinářích a na tom, jak moc chtějí skutečně přijít a mluvit s protestujícími a ptát se jich, co požadují, co žádají. Novináři, kteří přišli na naši solidaritu v Gaze a mluvili s našimi studenty, zjistili, že mají velmi jasné, rozumné a konkrétní požadavky na to, aby univerzita přerušila své vztahy se společnostmi, které prodávají vojenské vybavení do zemí porušujících lidská práva, a aby se univerzita distancovala od současného izraelského režimu a jeho diskriminační politiky a praktik. Takže víte, pokud protesty odvádějí pozornost, neznamená to, že by se nemělo protestovat, znamená to, že média musí svou práci dělat lépe,No, protestní tábor tady na Kolumbijské univerzitě vyvolal celonárodní hnutí. Ukázalo mladým lidem cestu. Ukázalo jim, že nejsou sami, a podnítilo to, co už před 7. říjnem znamenalo generační posun v postojích k okupaci, k izraelskému apartheidu. Určitě také tady na mé univerzitě odhalila věci, které jinak byly nejasné či sporné. Takže protestující zde přinutili univerzitu, aby objasnila svou ochotu potlačovat veškeré projevy ve prospěch Palestiny. Donutili univerzitu ukázat, jaké jsou její skutečné politické priority, a zrovna nedávno vydalo vedení naší univerzity toto prohlášení, že nikdy nezrušíme naše investice v Izraeli. Takže díky práci protestujících máme nyní vedení univerzity na záznamu o svém odhodlání nadále investovat do režimu, který porušuje mezinárodní zákony o lidských právech a páchá zvěrstva, což nám všem dává něco mnohem jasnějšího, o čem budeme v následujících týdnech a měsících mluvit.