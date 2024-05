Ticho, falešné a prázdné

2. 5. 2024 / Petr Haraším

čas čtení 4 minuty

Bylo, nebylo, ale je to tak. Minulý pátek jsem po dlouhém čase, jako hrdý příslušník českých světově nejbohatších důchodců vyrazil do restauračního zařízení v českém nejlepším místě, městě k žití. Řekl jsem si, přeci premiér náš jasný oznámil úspěšné zvládnutí všech krizí, takže dejme se na pochod. Ministr financí nadšeně přizvukuje volaje Platy ohromně rostou, vzhůru důchodci a sociálně slabí této země. Provládní ekonomové k tomu radostí tlukou hlavou o fialovou zem, poněvadž spotřeba občanů se k nám po cca třech létech vládních překážek navrací, vzhůru na pochod, chodem vchod. Jistě jsme si skoro všichni na vlastní kůži a peněženky dostatečně užili premiérovo komunisticko-kapitalistické heslo: “Kdo chvíli trpěl, ten musí trpět dál“, nebo tak nějak podobně.

Poctivě jsme s radostí z vlády politické změny trpěli a odpovědně chudli, jak nám ODS zařídila a premiér kázal. Fosilní baroni, kteří občany a firmy dostali do existenčních problémů, byli za odměnu obdařeni hnojem růstu bez omezení stropem a la kmotr Zajíček.

Zvídavého jednoho i všetečného druhého by možná zajímalo, zda ODS má dostatek fialových záložen a zda umí do tolika vůbec napočítat.

I další oligarchické rodiny vzešlé z divoké doby zhasnutých světel a pravicového Klausova bezpráví měly problémy, měly problémy spočítat, kolik jim krize vlastně přihodila miliard do otylých prasat úspěchu jedněch a utrpení druhých.

Premiérovo pravicové konzervativní fialové srdíčko plesá, tolik utrpení, tolik problémů, tolik chudoby a tolik neoliberální nuzoty zařídilo neúspěšným bez rozdílu.

To si říká o další mandát, další čtyři roky experimentů argentinské cesty za štěstím kolapsu a krásy zmaru.

Vždyť počítejme nahlas: důchodci, sociálně neúspěšní, bezdomovci, zdravotně postižení, státní zaměstnanci, rodiny s dětmi, prekarizovaní zaměstnanci, občané začarovaní v exekucích a v šedé ekonomice, drobní živnostníci, samoživitelé ti všichni zřejmě ocení fialové bláznění koblihovým volebním lístkem pro velkouzenáře, ač budou označeni obhroublou vládní pravicí za osoby nehodné české vlasti. zde zde zde

Zpět leč k mému výletu do orlovské nálevny. Ticho bylo. Byl klid a mír. Prázdno bylo uvnitř i navenek. Ošizené o zadky hostů židle kolem lkajících pustých stolů. Ano, byli jsme tam s manželkou zcela sami, tedy krom číšníka, kuchaře a majitele. Byl pátek pozdní odpoledne a do zavírací doby už nikdo nepřišel.

Tak tolik asi k ekonomickému zázraku vládní strany ODS a jejich submisivních nohsledů troubící velký dobrý v Česku. Za cca 35 let, kdy občan občas navštíví hospodu, nálevnu či restaurant na konci republiky jsem nikdy nezažil tak prázdnou nicotu, natož v pátek, natož v sedm v podvečer.

Možná tedy krize již skončila, jak celkem standardně lže vítězný premiér Fiala, ale prázdné hospody v pátek hovoří jinou usvědčující řečí. I když na druhou stranu vlastně nejvíce nejvíc nezávislý web české žurnalistiky (tohle je odporná forma patolízalství, na kterou neměli ani fanatičtí komunističtí novináři ani nemá veselý Xaver Veselý zde) celkem standardně lživě hlásá, že krize nebula a nebula a společnost netrpěla, nechudla a nechřadla.

Protože, protože jsou totiž hospody přeplněné.

V supermarketech není k hnutí a nárokovým občanům obtěžkaným sociálním smírem na úkor zdaněných úspěšných nestačí ani tři naducané nákupní vozíky roztodivných laskomin.

Plná jsou kina, divadla praskají ve švech i bují lidová alkoholická zábava. Na dovolenou si skoro každý létá, jak se mu zachce. Co týden vyráží na deset dní za laškovnými radostmi tropických hájů a božích rájů. Nejvíce pak jezdí po světě kulatém vesmíru hranatém čeští zpovykaní nenažraní důchodci, kterým ve světě není v bohatství statků rovno. To já ne, to Fialou obluzené nezávislé Fórum 24.

A tak si tady skvostně živoříme plni dojetí z blahobytu prvotně pospolné neoliberální společnosti přeplněných prázdných hospod. Hospod, kde i na periferii uhelného rohu máme luxus nejvyšších cen v kontrastu platů olizující přebujelé české minimální mzdy

Haraším Petr Orlau

Komentář nevidomého sledovatele z prázdné orlovské hospůdky potemnělých lamp

0