Žena byla vyhozena z rádia za to, že řekla pravdu o Izraeli

3. 5. 2024

4 minuty

Je to správné: Kritici Izraele nesmějí být zaměstnáváni Londýnská komerční rozhlasová stanice LBC (vlastněná Izraelci) učinila odvážné rozhodnutí propustit rozhlasovou moderátorku poté, co si zapomněla uvědomit, kde je její místo, a během rozhovoru se odvážila zpochybnit izraelského vládního mluvčího.



Sangita Myska se střetla s Avi Hymanem, když potupně poukázala na to, že bombardování budovy íránského konzulátu Izraelem je považováno za útok na svrchované území, a tudíž za obrovskou provokaci. Dokonce se zeptala: „Hráli Izraelci hru, co se bude dít dál?“



V tu chvíli se několik stovek studentů londýnské univerzity podporujících genocidu rozplakalo. Londýnská komerční rozhlasová stanice LBC (vlastněná Izraelci) učinila odvážné rozhodnutí propustit rozhlasovou moderátorku poté, co si zapomněla uvědomit, kde je její místo, a během rozhovoru se odvážila zpochybnit izraelského vládního mluvčího.

Když se konečně uklidnili, zavolali do stanice LBC, že se cítí být zastrašeni novinářkou, která dělá svou práci. Je zřejmé, že pocity lidí, kteří podporují nejhorší zločiny proti lidskosti, by měly být vždy na prvním místě.

Jak Hyman během rozhovoru zdůraznil, Myska používala opovrženíhodnou strategii, že mu pokládala otázky. To, že Izrael bombardoval svrchované íránské území s konkrétním cílem vyprovokovat reakci Íránu, neznamená, že šlo o provokaci. Izrael má totiž právo bombardovat, koho chce.Jak vidíte, Izrael zde byl obětí a Írán tím, že se rozhodl pro odvetu, byl agresorem.Hyman rozumně popřel, že by cílem Izraele byla dokonce budova konzulátu, protože v ní byly přítomny vojenské osoby, stejně jako v budovách konzulátů jiných zemí. Hloupé argumenty, jako je tento, mohou fungovat pouze tehdy, pokud zůstanou nezpochybněny, což je důvod, proč mají zůstat nezpochybněny. Myska však jednala protiprávně, když v daném okamžiku zpochybnila izraelskou lež.Myska poukázala na to, že média po celém světě informovala o tom, že Izrael bombardoval budovu konzulátu, a naznačila, že se v takovém detailu nemohly splést. Největší obavy zde vzbuzuje otázka, proč nebyli dosud vyhozeni ti ostatní novináři. Předpokládám, že jejich disciplinární řízení probíhá.Všichni vědí, že se Izraeli nemá odporovat nejméně několik měsíců poté, co lhal, a opravit ho, až když se to všechno provalí. Novinář, který podkopává izraelského propagandistu, není o nic přijatelnější než batole, které přerušuje rodiče, když mu něco vyčítají. Je třeba stanovit hranice.Porušením těchto hranic dala Sangita Myska jasně najevo, že stojí na straně teroristů z Hamásu. Naštěstí Myskův zaměstnavatel LBC přijal správné rozhodnutí a nechal moderátorku zmizet, aniž by komukoli řekl, co se děje.LBC nyní potvrdila, že Mysku propustila v souladu s britským pracovním právem, které jasně říká, že pokud řeknete pravdu o Izraeli, nesmíte zůstat v zaměstnání. Musíte být okamžitě propuštěni a donuceni požádat o univerzální úvěr a poté, když nemůžete najít práci, musí být váš univerzální úvěr zrušen, protože vás nikdo nezaměstná. V tomto okamžiku musíte být uvězněni, protože se stanete bezdomovci. Svoboda projevu neznamená svobodu od následků.Nemůžeme obnovit status quo, kdy Izrael beztrestně páchá genocidu, dokud nebudou všichni kritici Izraele vyhnáni z veřejného života. Všichni musí dostat stejné zacházení jako Mehdi Hasan, Marc Lamont Hill, Antionette Lattoufová, Katie Halperová a mnoho dalších protivných hlasatelů pravdy. Raději se nezmiňujte o tom, co se stalo Shireen Abu Aklehové nebo kterémukoli z více než stovky novinářů, kteří byli v Gaze posláni, hm, na zahradnickou dovolenou. Jen vězte, že pokud budete kritizovat Izrael, můžete být další na řadě.Potěšující je, že Mysku nahradila oblíbená Vanessa Feltzová, která kdysi v pořadu Big Brother pro celebrity čmárala po nábytku a která trvá na tom, že Izrael nikdy nevedl žádné genocidní řeči. Pravděpodobně nepovažuje za „genocidu“ ani to, že Izrael chce Gaze poskytnout léčbu typu Amalek. Proto bude mnohem lepší moderátorkou než Myska a jsem si jistá, že sledovanost LBC se výrazně zlepší. LBC vyměnila své ferrari a nahradila ho rezavým Fordem Escort z roku 2001 se sjetými pneumatikami a bez motoru. To je skvělá modernizace!