Skupina zakázaná v Německu dostala v Kanadě volnou ruku k oslavám masakru Hamásu

3. 5. 2024

Samidún je jednou z hlavních skupin, které stojí za protiizraelskými demonstracemi po celé zemi, píše Terry Glavin. Samidún je jednou z hlavních skupin, které stojí za protiizraelskými demonstracemi po celé zemi,

"Stojíme za palestinským odporem a jeho hrdinskou a statečnou akcí ze 7. října. Ať žije 7. říjen."

Jasnější už to být nemůže.

Byl to další projev Charlotte Kates, mezinárodní koordinátorky Sítě solidarity s vězni v Samidúnu, jedné z hlavních skupin stojících za desítkami "propalestinských" shromáždění a demonstrací po celé Kanadě od zvěrstev Hamásu ze 7. října loňského roku. Brutalita toho dne vedla k izraelskému masovému vraždění v Gaze, které dosud stálo životy asi 30 000 Palestinců.

Tentokrát to bylo na shromáždění ve Vancouver Art Gallery. "Ať žije 7. říjen" byl také slogan, který se skandoval v Ottawě 21. dubna, což vyvolalo odsouzení od premiéra Justina Trudeaua a vůdce konzervativců Pierra Poilieva. Na shromáždění ve Vancouveru Kates slogan trochu přibarvila, když se zmínila o 7. říjnu jako o příkladu "krásného, statečného a hrdinského odporu palestinského lidu".

Kates také dala jasně najevo, že ji nezajímá, zda by její poznámky měly být chápány jako schvalování nebo oslavování terorismu. "Už dávno nastal čas vyřadit palestinské a libanonské odbojové organizace z takzvaného kanadského seznamu teroristických organizací," řekla. "Hamás není teroristická organizace. Islámský džihád není teroristická organizace. Lidová fronta pro osvobození Palestiny není teroristická organizace. Hizballáh není teroristická organizace."

Všechny tyto subjekty jsou v Kanadě vedeny jako teroristické organizace.

"To jsou odbojáři," zakřičela Kates do megafonu. "Jsou to naši hrdinové. Jsou to ti, kteří se obětují, abychom my mohli žít, mluvit, bojovat a bojovat. Jsou to lidé, jejichž krev je prolévána na obranu lidstva a na obranu světa."

Samidún, který je v Izraeli na seznamu teroristů a v Německu je přímo zakázán, je již dlouho úzce spojen s LFOP, která je známá především svými sebevražednými atentáty a únosy letadel.

Kates se objevila ve Vancouveru asi před 12 lety po vnitřním sporu mezi "propalestinskými" aktivisty na Rutgersově univerzitě v New Jersey. Kromě své role v Samidúnu je Kates také koordinátorkou mezinárodního výboru U.S. National Lawyers' Guild's International Committee. Právníci NLG v posledních dnech vynakládají obrovské úsilí, když jednají jménem "propalestinských" protestů a táborů na univerzitách po celých Spojených státech.

Manželem Kates je Khaled Barakat, který se narodil v roce 1971 ve vesnici Dahiyat al-Barid nedaleko Jeruzaléma. Byl deportován ze Spojených států, když mu v roce 2003 vypršelo povolení k pobytu. Poprvé se objevil ve Vancouveru jako palestinský studentský aktivista na University of British Columbia v roce 2004. Izraelská bezpečnostní služba Šin Bet identifikuje Barakata jako vysoce postavenou postavu LFOP a hlavního vůdce Samidúnu, který Izrael identifikuje jako propagandistického zástupce LFOP pro zahraniční nábor. Barakat soustavně odmítá odpovídat na dotazy National Post. Kates popřela, že by Barakat byl členem Samidúnu.

Kates a Barakat byli před několika lety deportováni z Evropy kvůli Barakatovým údajným sklonům k násilné a antisemitské rétorice. Nyní je jim zakázán návrat do Evropy. Před dvěma týdny belgická ministryně pro azyl a migraci Nicole de Moor prohlásila, že se snaží zbavit evropského koordinátora Samidúnu, palestinského "kazatele nenávisti" Mohammeda Khatiba, jeho statusu uprchlíka.

Vojenské křídlo LFOP, Brigády Abú Alího Mustafy, se otevřeně chlubilo svou účastí na invazi do Izraele vedené Hamásem 7. října, která zahrnovala masové zmasakrování téměř 1 200 lidí při znásilňování, mučení, spalování kojenců a zajetí 240 rukojmích. Brigády se od té doby zapojily do střetů s Izraelskými obrannými silami ve čtvrti Al-Zajtún v Gaza City.

Samidún se sídlem ve Vancouveru je federálně registrovanou neziskovou společností v Kanadě od 3. března 2021 – tři dny poté, co tehdejší izraelský ministr obrany Benjamin Gantz podepsal příkaz označující Samidún za teroristickou organizaci.

Kanadské židovské organizace tlačí na Trudeauovu vládu, aby alespoň zařadila Samidún na seznam teroristických subjektů, a před více než třemi lety již izraelští zpravodajští úředníci informovali Kanadskou bezpečnostní zpravodajskou službu, RCMP a Kanadskou agenturu pro pohraniční služby o Samidúnu. Tyto brífinky pokračují od 7. října.

"Jsme velmi znepokojeni," řekl mi v pondělí izraelský velvyslanec Iddo Moed. "O Samidúnu je známo, že je přímo napojen na Lidovou frontu pro osvobození Palestiny, která je již na seznamu teroristických organizací. Podněcují a oslavují teroristické útoky a masakry od 7. října. Už věšeli cedule na mosty ve Vancouveru. To je vážný zdroj obav."

Stejně jako velvyslanec Moed, Centrum pro Izrael a židovské záležitosti, B'nai Brith Canada a Centrum přátel Simona Wiesenthala pro studium holokaustu v Torontu, bývalý protiteroristický vyšetřovatel RCMP John Mecher říká, že Ottawa musí začít brát Samidún vážně. Říká, že může být jen otázkou času, než Hamás a jeho kanadští stoupenci zplodí novou generaci domácích teroristů.

Mecher strávil více než čtyři roky prací na případu Torontské 18, vyšetřování, které začalo v roce 2005 a vyústilo v 11 odsouzení, zmařilo spiknutí, které mělo zahrnovat vraždy, stínání hlav, bombový útok na torontskou burzu a sídlo Kanadské bezpečnostní a zpravodajské služby a ozbrojený útok na Dolní sněmovnu a obsazení ústředí CBC v Torontu.

Mecher říká, že současný fenomén "propalestinského" aktivismu představuje mnohem větší riziko náboru do násilného extremismu a terorismu, než jaké bylo přítomno v radikálním aktivistickém prostředí po 11. září 2001, v době Torontské 18.

"Tehdy jste prostě neviděli lidi, kteří by běhali po ulicích a říkali: Jsem stoupenec al-Kájdy, miluji bin Ládina," řekl Mecher. Od 11. září 2001 se teroristická hrozba vyvinula z tajných skupin fanatiků, kteří byli inspirováni al-Kájdou, do podobně okrajové islamistické voličské skupiny, která byla skrytě aktivní ve prospěch ISIL, což často propuklo v teroristické útoky "osamělých vlků".

Od 7. října "praví věřící" jako Samidún otevřeně organizují shromáždění a demonstrace, kde jejich vůdci, jako Charlotte Kates, upřímně vyjadřují jednoznačnou podporu a spojení s legálně schválenými teroristickými skupinami, jako je Hamás a Hizballáh, a to vše pod rouškou "propalestinské" solidarity.

"Když se podívám na to, co se děje teď, je to podle mě důležité. Teď je to úplně jiné. S Torontskou 18 jsme měli malou skupinu lidí, z nichž někteří se znali už nějakou dobu, a vytvořili si svou malou skupinu, kterou dělali tajně. Neměli tyto masivní demonstrace, kde by se podobně smýšlející lidé mohli snadno identifikovat."

Je důležité rozlišovat mezi "pravými věřícími" a lidmi, kteří přicházejí na demonstrace jednoduše proto, že jsou skutečně naštvaní na krveprolití a utrpení v Gaze, řekl Mecher. "To, že se lidé objeví na demonstraci, z nich nedělá hrozbu." A pokud by sympatie k palestinskému terorismu bylo možné připsat výhradně nedávným přistěhovalcům, vláda by měla pohotověji dostupná politická rozhodnutí. "Navzdory přání některých lidí nemůžete deportovat lidi, kteří se zde narodili."

V Kanadě je glorifikace terorismu naprosto legální, částečně kvůli obavám o "svobodu projevu", ale hlavně proto, že se dlouho považovalo za zbytečné kriminalizovat tak vzácný a společensky odporný projev.

Od 7. října se však glorifikace terorismu stala pozitivně módní. A podle kanadských zákonů v současné podobě jsou kanadští politici ochotni udělat jen málo, kromě tweetování o tom, jak jsou zděšeni takovými polemikami a o tom, že výzvy Samidúnu "nemají v Kanadě místo".

Poté, co se v Ottawě skandovalo heslo "Ať žije 7. říjen", Poilievre reagoval takto: "Odsuzuji toto antisemitské skandování podporující genocidu." Podle § 318 odst. 1 trestního zákoníku bude každý, kdo obhajuje nebo propaguje genocidu, potrestán odnětím svobody na pět let.

Trudeau reagoval takto: "Je nehorázné glorifikovat antisemitské násilí a vraždy spáchané Hamásem 7. října. Tato rétorika nemá v Kanadě místo. Žádné."

Zatímco oslavování terorismu není v Kanadě protizákonné, je protizákonné, podle paragrafu 83.05(1)b trestního zákoníku, vědomě jednat jménem, na pokyn nebo ve spojení s teroristickou skupinou uvedenou na seznamu.

Na první pohled by se mohlo zdát, že Samidún dělá právě tohle.

Ale ani na tom nezáleželo.

Zdroj v angličtině: ZDE

