Je sen o skotské nezávislosti u konce? Asi ne

3. 5. 2024

"Nezávislost se zdá být frustrujícím způsobem blízko," prohlásil v pondělí Humza Yousaf, když rezignoval, protože mu hrozilo osobní vyjádření nedůvěry v parlamentu.

Ale těm, kteří sní o nezávislém Skotsku, se zdá, že nic nemůže být dále od pravdy.

Kdysi mocná Skotská národní strana, která vládne decentralizované skotské vládě a drží drtivou většinu křesel ve skotském parlamentu, v posledních třech letech čelí podstatným problémům.



Ve čtvrtek nicméně bylo rozhodnuto, že šéfem skotských nacionalistů se stane John Swinney, který už kdysi v minulosti byl šéfem té strany a pak byl dlouhá léta náměstkem premiérky Sturgeonové. Někteří se domnívají, že návrat do minulosti se Swinneym a kontinuita s někdejší vládou Sturgeonové není moc dobrý nápad, jiní, zřejmě podstatná část skotských nacionalistů, přivítala s ulehčením, že krize ve vedení strany byla zažehnána. Swinney bude mít k dispozici a ke stabilizaci strany další dva roky, příští všeobecné volby ve Skotsku se budou konat až v roce 2026.

Šéf skotských nacionalistů, který přišel po Sturgeonové, Humza Yousaf, minulý týden rezignoval, když to vypadalo, že neustojí hlasování o důvěře jemu osobně ve skotském parlamentu. Oznámil totiž koaličním partnerům ze Strany zelených, že končí koalici s nimi, a tím je nesmírně naštval. Odmítli ho při hlasování podpořit, avšak pokus opozičních labouristů vyjádřit nedůvěru zároveň i skotské vládě selhal, protože zelení nakonec přece jen hlasovali ve prospěch skotských nacionalistů.

Yousaf měl velké problémy, přišel k nim jako slepý k houslím. Nedlouho poté, co loni náhle rezignovala na svou premiérskou funkci Sturgeonová, vznikl skandál s dlouhodobým vyšetřováním financí SNP. Sturgeon nebyla obviněna, ale její manžel – bývalý výkonný ředitel SNP Peter Murrell – byl obviněn v dubnu v souvislosti se zpronevěrou finančních prostředků. Sturgeonová jakékoli pochybení popřela, zatímco Murrell se k tomu veřejně nevyjádřil.

Alex Salmond, předchůdce premiérky, vedl SNP do prvního referenda o nezávislosti v roce 2014. To prohrál relativně těsnou menšinou 45:55, a tento poměr se za posledních deset let příliš nezměnil. V dubnu 2024 podporovalo skotskou nezávislost 47 procent Skotů, 53 procent bylo proti.



Jak nezávislost vyšla naprázdno





V roce 2020 kralovala Nicola Sturgeon. A nezávislost se zdála být blíž než kdy jindy.

Když pandemie COVIDu zasáhla Velkou Británii, vůdkyně SNP se stala tváří skotské reakce – její klidný styl příznivě kontrastoval s relativním chaosem Borise Johnsona, který pandemii řídil z Londýna.

"Její hodnocení v podstatě prorazilo strop," řekl v lednu o pandemické popularitě Sturgeon Mark Diffley, který se zabývá průzkumy veřejného mínění. "Když jsme dělali focus grouping v době COVIDu, často jsme mluvili s voliči, kteří nebyli příznivci SNP a nebyli zastánci nezávislosti, ale kteří vám řekli, že si myslí, že odvádí opravdu dobrou práci při zvládání situace s COVIDem."

Jak se popularita Sturgeon zvyšovala, její sledovanost způsobovala nárůst podpory nezávislosti – což vedlo k šokujícímu průzkumu, který naznačoval, že podpora nezávislého Skotska dosáhla nejvyšší zaznamenané úrovně.

V létě 2021 londýnská vláda odmítla povolit nové referendum o skotské nezávislosti. Potvrdil to pak také britský Nejvyšší soud.



Vysoce veřejná roztržka mezi Salmondem a Sturgeon, bublající v pozadí, vedla k rozkolu v SNP, který vyvolal malou občanskou válku.

Salmond byl v roce 2020 obviněn z třinácti případů sexuálního obtěžování žen. Byl zproštěn viny, ale důsledky případu byly hluboké.

Bylo zahájeno vyšetřování toho, jak vláda Sturgeonové řešila interní stížnosti proti Salmondovi.



Náročný nováček





Salmond pak založil vlastní konkurenční stranu k SNP, která byla hlasitě více pro nezávislost. Zatímco jeho strana Alba propadla ve volbách v Holyroodu v roce 2021, které následovaly, Sturgeon – navzdory stále působivému výsledku – nedokázala získat celkovou parlamentní většinu, o níž se někteří v SNP domnívali, že donutí britskou vládu prosadit druhé referendum o nezávislosti.

S rostoucí vnitřní nespokojeností s vnímaným nedostatečným pokrokem směrem k nezávislosti požádala Sturgeon britský nejvyšší soud, aby rozhodl, zda Skotsko může uspořádat referendum, i když Westminster nadále odmítal referendum. Nejvyšší soud rozhodl v neprospěch Sturgeon na konci roku 2022.

Její plán B – využít všeobecné volby v celé Británii jako "de facto referendum" – byl některými kritizován a pak od něj Yousaf, její nástupce, upustil.

Krátce po rozhodnutí Nejvyššího soudu se kroky ke zjednodušení procesu uznávání pohlaví pro trans lidi v roce 2023 ukázaly jako nepopulární u pravicových členů SNP.

Sturgeon krátce poté rezignovala s tím, že je "vyčerpaná". Dlouhotrvající vyšetřování stranických financí, které následovalo po jejím odchodu, se brzy stalo pro Yousafa choulostivým bodem.

"Chudák Humza. Ne vlastní vinou neměl dobrý začátek," řekl bývalý poradce skotské vlády, který hovořil pod podmínkou anonymity, v den, kdy byl Colin Beattie, bývalý pokladník SNP, zatčen jen několik týdnů po Yousafově nástupu do vedení. Stalo se to běžným refrénem, protože po zatčení Beattieho následovalo zatčení Sturgeon a poté v dubnu obvinění jejího manžela Murrella.

Za Yousafa podpora SNP trochu poklesla ve prospěch skotských labouristů. Jak pokračovala dohoda o sdílení moci s levicovými skotskými Zelenými, kterou Sturgeon uzavřela v roce 2021, někteří členové jeho strany měli také pocit, že Yousafova vláda odvádí pozornost od míče tím, že prosazuje ekologickou politiku.

Výbušný boj Forbes a Yousafa v posledním souboji o vedení otřásl jednotou SNP. Straničtí představitelé doufají, že se vyhnou opakování před klíčovými volbami ve Westminsteru, které se budou konat koncem tohoto roku a které by mohly dále poškodit boj za nezávislost.

Vždycky se to může zhoršit

Navzdory všem psychodramatům SNP průzkumy veřejného mínění naznačují, že kauza nezávislosti nemusí být mrtvá – a že i když ji volební zvraty oslabí, nemoc nemusí být smrtelná.

Navzdory poklesu podpory nezávislosti od přelomu roku zůstává hnutí relativně stabilní s pouze malým náskokem pro "Ne", uvádí agregátor Poll of Polls společnosti POLITICO. Nacionalisté často poukazují na silnou podporu odtržení mezi mladými Skoty jako na známku toho, že i když to není těsné, nezávislost je v určité fázi stále pravděpodobná.

