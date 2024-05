Kocovina z roku 1968

Nepokoje na univerzitních kampusech a na Národním sjezdu Demokratické strany v roce 1968 pomohly Richardu Nixonovi k vítězství – a znamenaly dlouhodobou transformaci národní politiky. Donald Trump pravděpodobně doufá, že se historie bude opakovat.

A je to tu opět

Vzpomínám si na Národní sjezd Demokratické strany v Chicagu v roce 1968, protože jsem tam byl. Můj otec byl delegát. Byl jsem páže. A ukradl jsem ceduli wisconsinské delegace.

Jak bych mohl zapomenout? Bylo mi 13 let a sledoval jsem, jak policie napadá výtržníky v ulicích. V kongresovém sále, kde jsem uprostřed politického chaosu pobíhal a předával poselství delegacím, jsem seděl v první řadě u politické strany, která se rozpadala.

Ačkoliv sjezd toho roku nakonec nominoval na prezidenta sympatického viceprezidenta Huberta Humphreyho, nesmazatelné záběry z Chicaga byly scénami policejní brutality a chicagského starosty Richarda Daleyho, jak křičí na židovského senátora z Connecticutu, Abe Ribicoffa, poté, co Ribicoff vystoupil na pódium, aby odsoudil to, co nazval taktikou "gestapa", kdy policie útočí na protestující proti válce ve Vietnamu.

Můj otec Jay, který byl ve Wisconsinu ředitelem protiválečné kampaně Eugena McCarthyho, později popsal chicagský sjezd jako snahu uspořádat "oběd Rotary klubu uprostřed 1. světové války". Vzhledem k tomu, že McCarthy vyhrál prezidentské primárky ve Wisconsinu, jeho stoupenci kontrolovali státní delegaci, která byla v centru většiny dramat sjezdu – v jednu chvíli McCarthyho stoupenci dokonce nominovali mladého černošského státního zástupce z Georgie Juliana Bonda na viceprezidenta.

Věděl jsem, že sjezd je něco, co si chci zapamatovat, a tak jsem poslední den běžel přes kongresovou podlahu, popadl trojrohou wisconsinskou tyč a podařilo se mi ji dostat až domů, kde ležela roky v naší garáži jako artefakt toho mimořádného, klíčového okamžiku.

Navzdory nevyhnutelným srovnáním je nepravděpodobné, že by návrat sjezdu Demokratické strany do Chicaga letos v létě připomínal Sturm und Drang z násilného fiaska z roku 1968. Tentokrát se demokraté chovají jako víceméně jednotná politická strana a hrozby protestujících, že tento sjezd naruší, nemusí znamenat mnoho, poznamenal tento týden David Frum, protože policie se poučila. A zdůrazňuje, že ačkoli se univerzitní kampusy v poslední době "vyznačují větším porušováním pravidel než protesty proti sjezdům v posledních dvou cyklech... Propalestinské protesty na této straně Atlantiku se obecně podřizují zákonným autoritám."

Paralely mezi lety 2024 a 1968 jsou však zlověstné, zejména když se protesty šíří po univerzitních kampusech jako tehdy. Nepokoje roku 1968 nejenže pomohly Richardu Nixonovi k listopadovému vítězství, ale také znamenaly dlouhodobou transformaci národní politiky. Obrazy nepořádku v kampusech a v ulicích pomohly rozbít koalici Nového údělu a odvést konzervativní a centristické voliče od Demokratické strany; urychlily přeskupení velké části amerického elektorátu. Republikáni drželi Bílý dům 16 z příštích 20 let. Politiku posledních šesti desetiletí skutečně utvářely rozpory, které se toho roku vyostřily. V roce 2024 stále trpíme kocovinou z roku 1968.

A z dnešního chaosu v kampusech se vynořilo zvláštní riziko: I když národ čelí jasnému a přítomnému nebezpečí pravicového neliberalismu, příštích několik měsíců by mohlo být ovládáno mnohem méně existenční hrozbou levicových aktivistů, kteří budou napodobovat svou verzi roku 1968. Dramatická policejní akce v úterý večer při vyklízení administrativní budovy Kolumbijské univerzity, která byla obsazena protiizraelskými aktivisty, se odehrála na den přesně 56 let od jednoho z nejnásilnějších střetů mezi policií a demonstranty ve stejném kampusu. V roce 1968 aktivisté obsadili půl tuctu univerzitních budov během protestů proti spojení univerzity s vojenským výzkumem a jejím plánům na vybudování segregované tělocvičny v převážně černošské čtvrti. Tato okupace skončila násilně poté, co se newyorští policisté střetli s demonstranty a vyklidili budovy. Stovky studentů byly zatčeny, desítky zraněny a policista newyorské policie zůstal trvale invalidní.

"Vyšetřovací komise" vedená budoucím zvláštním žalobcem pro Watergate Archibaldem Coxem zjistila, že "vzpoura se těšila široké a hluboké podpoře mezi studenty a mladšími učiteli". Protesty však vyvolaly odpor americké veřejnosti. Politické důsledky roku 1968 – roku, kdy došlo k nepokojům ve městech, atentátům, nepokojům v kampusech a nepokojům v DNC – byly nesmírně závažné. V roce 1968 jak Nixon, tak guvernér Alabamy George Wallace (který kandidoval za třetí stranu) učinili z nepokojů v ulicích a na univerzitních kampusech ústřední bod své kampaně. V listopadu oba muži získali dohromady 56,2 % hlasů – pouhé čtyři roky poté, co Lyndon Johnson drtivě porazil Barryho Goldwatera.

Mnozí aktivisté v kampusu, kteří zahájili desítky let trvající projekt romantizace roku 1968, se však cítili povzbuzeni. V roce 1970, po zabití čtyř protiválečných studentských demonstrantů Ohijskou národní gardou na Kentské státní univerzitě, se demonstranti po celé zemi pokusili zavřít univerzity, včetně Wisconsinské univerzity v Milwaukee, kde můj otec vyučoval žurnalistiku. Navzdory svému odporu k válce ve Vietnamu – a své roli při podpoře McCarthyho povstalecké protiválečné kandidatury – byl zděšen taktikou protestujících, kteří obsadili univerzitní knihovnu, což vedlo k jejímu uzavření, což můj otec považoval za "novou verzi pálení knih", jak uvádí jeho nepublikovaný rukopis. Židovský veterán z 2. světové války odmítl přerušit vyučování, a když nařídil okupantům, aby opustili redakci studentských novin, napsal, že byl označen za "fašistické prase".

O dva roky později, v roce 1972, navzdory skandálu Watergate, Nixon vyhrál znovuzvolení s 60,7 % hlasů a 520 hlasy volitelů.

A je to tu zase. George Packer napsal v časopise The Atlantic, že elitní vysoké školy sklízejí to, co zasévaly po celá desetiletí. Zmatek v kampusech, jako je ten na Kolumbijské univerzitě, "přináší silný pocit déjà vu: Skandování, vyučování, požadavky, o nichž nelze vyjednávat, sebevědomé budování oddělených komunit, revoluční kostýmy, přijímání utlačovaných identit elitními studenty, taktika eskalace s cílem vyprovokovat reakci, která mobilizuje kritické množství studentů."

Donald Trump očividně doufá, že se historie bude opakovat a že levicové divadlo protiizraelských protestů na univerzitních kampusech i mimo ně bude mít na volby v roce 2024 obrovský vliv. Stejně jako Nixon a Wallace před ním, i Trump (a republikáni v Kongresu) se chopí metodologie a rétoriky protestů – tentokrát k další polarizaci již tak hluboce polarizovaného elektorátu. Ironie je samozřejmě značná: I když Trump stojí před soudem za několik trestných činů, snaží se vystupovat jako kandidát práva a pořádku. I když se ohání demonstranty v kampusu, slibuje milost výtržníkům, kteří zaútočili na Kapitol.

Trump by však měl pravdu, kdyby si myslel, že každý transparent vyzývající k "intifádě", každé skandování "Od řeky k moři", každý náhodný protestující, který křičí "Smrt Americe", a každý pokus proměnit letošní DNC v opakování roku 1968 ho přibližuje k návratu do Oválné pracovny.

