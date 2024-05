Teroristická skupina se sídlem v Gaze vyhrožuje britským silám, pokud začnou dodávat pomoc z pobřežního mola

3. 5. 2024

čas čtení 2 minuty

Výbory lidového odporu varovaly 28. dubna prostřednictvím svého oficiálního kanálu Telegram, že pokud britské síly budou operovat na americkém molu u pobřeží Gazy, stanou se legitimním cílem útoku. Varování následovalo po zprávách, že britská vláda zvažuje pověření britských vojáků doručováním pomoci z pobřežní plošiny do Gazy. Výbory lidového odporu varovaly 28. dubna prostřednictvím svého oficiálního kanálu Telegram, že pokud britské síly budou operovat na americkém molu u pobřeží Gazy, stanou se legitimním cílem útoku. Varování následovalo po zprávách, že britská vláda zvažuje pověření britských vojáků doručováním pomoci z pobřežní plošiny do Gazy.

"Varujeme Británii nebo jakoukoli jinou zemi před rozmisťováním jakýchkoli sil na zemi nebo pobřeží pásma Gazy a potvrzujeme, že budou legitimními cíli pro náš lid a jeho odpor," uvedly Výbory lidového odporu.

29. dubna americké centrální velení oznámilo na X, že je v procesu výstavby plovoucího mola poblíž pobřeží Gazy, aby zvýšilo dodávky humanitární pomoci do válkou zmítané enklávy. Izraelské obranné síly (IDF) 27. dubna oznámily, že brzy obdrží plovoucí molo postavené Spojenými státy u pobřeží Gazy, aby usnadnilo poskytování humanitární pomoci.

Očekává se, že pobřežní molo bude připraveno "během několika dní". Podle zprávy agentury Associated Press se však přístav, který bude dostávat pomoc – postavený poblíž města Gaza – dostal pod minometnou palbu, ačkoli palestinské ozbrojené skupiny se k odpovědnosti za útok nepřihlásily.

Zřízení pobřežního mola a přístavu představuje významné bezpečnostní riziko pro vojáky IDF a personál z cizích zemí. Hamás a další palestinské teroristické skupiny mají stále schopnost odpalovat rakety, minomety a možná i bezpilotní letouny, přestože izraelská armáda vážně poškozuje vojenskou infrastrukturu těchto skupin.

Navíc je nepravděpodobné, že by Výbory lidového odporu takovou hrozbu vznesly, aniž by k tomu dostaly předchozí souhlas Hamásu. Stejně jako ostatní palestinské teroristické organizace v Gaze působí Výbory lidového odporu ve sféře vlivu Hamásu. Proto by tato hrozba měla být vnímána jako varování jak ze strany Hamásu, tak ze strany Výborů lidového odporu.

I když Hamás výslovně nařídil svým spojencům, aby se zdrželi útoků na molo nebo přístav, existují salafistické džihádistické skupiny, které operují nezávisle a mohou považovat britský personál nebo jakýkoli jiný západní subjekt za cíl.

Plovoucí molo doplňuje to, co již probíhá – masivní pozemní dodávky a letecké shazování pomoci do pásma Gazy. I když je to záslužná věc, podnik může nést více rizika než odměny. V Gaze je více než tucet ozbrojených teroristických skupin a příležitost zaútočit na americký, britský a izraelský personál pracující na molu nebo v přístavu by se mohla rovnat zbytečnému a nebezpečnému riziku bez ohledu na to, jak dobře je míněn.

Zdroj v angličtině: ZDE

0