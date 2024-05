Když si vyberete vládu lúzy

3. 5. 2024

čas čtení 4 minuty

Zapomněly snad naše univerzity na svou roli při prosazování společenské smlouvy?, ptá se A. G. Hamilton. Zapomněly snad naše univerzity na svou roli při prosazování společenské smlouvy?,

Významnou součástí společenské smlouvy moderní společnosti je dohoda, že občané poskytnou státu monopol na použití legitimního násilí výměnou za to, že stát bude chránit své poddané, také před lůzou uvnitř státu a dalším nezákonným chováním. Očekává se, že pravidla budou vymáhána spravedlivě a rovně, jinak smlouva ztratí legitimitu.

Spojené státy mají první dodatek ústavy, který chrání svobodu projevu na úrovni, která v jiných zemích neexistuje, včetně projevů, které otevřeně podporují terorismus a masové vraždy. V tomto ohledu skupiny organizující protesty v kampusech představují dobrou lekci občanské výchovy pro běžné Američany, kterou předvádějí hlavní skupiny stojící za mnoha současnými protesty na univerzitách, jichž jsme svědky.

Problém však nastává, když davy obsadí několik kampusů v převážně Demokraty řízených oblastech a místo toho trvají na taktikách, které jasně porušují pravidla, jimž podléhají všichni ostatní, včetně zabírání částí škol, útoků, ničení majetku, obtěžování ostatních studentů a omezování svobody pohybu na základě ideologických preferencí. To je přesně to, čeho jsme byli svědky na mnoha školách po celé zemi – nejhorší příklady pocházejí z UCLA.

Během minulého týdne na UCLA "protestující" obsadili několik školních prostor, včetně vchodu do knihovny. Otevřeně zavedli ideologické testy na to, koho do těchto oblastí pustí, dokonce rozdávají náramky, aby signalizovali, kdo má přijatelné názory, a zpochybňují studenty, zda nejsou "sionisté". Kromě toho se dav pokusil vynutit si převzetí moci silou, při několika příležitostech tím, že zahnal do kouta židovské studenty a novináře, které považoval za nepřijatelné ve své oblasti. Došlo také k několika útokům. To vše je nepřijatelné, ale mnohem horší je, že ochranka UCLA a policie v Los Angeles s tím odmítly cokoli udělat. Na mnoha videích můžete vidět, jak bezpečnostní síly přihlížejí a odmítají zasáhnout. To je volba, o které bezpečnostní síly otevřeně říkají, že je součástí jejich instrukcí. Tím, že UCLA a místní úřady odmítají vynucovat svá pravidla nebo chránit studenty, v podstatě schvalují chování davu, a tím zrazují svou část společenské smlouvy.

Nevyhnutelným důsledkem je, že oběti útoků a obtěžování budou stále více považovat za své právo a povinnost chránit se samy a přestat se spoléhat na stát nebo univerzitu. Přesně to se stalo v úterý večer na UCLA. Poté, co se mezi židovskou komunitou v kampusu UCLA a jeho okolí rozšířily příběhy o tom, že jeden židovský student byl držen jako rukojmí davem bez pomoci ochranky UCLA a další student byl bez následků zmlácen do bezvědomí, se shromáždila skupina protidemonstrantů a postavila se protiizraelskému táboru. Střety propukaly několik hodin, zatímco ochranka UCLA a policie jen přihlížely. Nyní jsou mnozí z těch samých lidí, kteří vyzývali k nulové akci, když se situace v posledním týdnu zhoršila a protiizraelský dav jednal beztrestně, naštvaní, že čelili agresivní opozici.

To by se stávat nemělo. Nemělo by se to stát. Selhání zde však spočívá na UCLA a místních úřadech, které se vzdaly své odpovědnosti za vytvoření podmínek, za nichž se střet davů stal pravděpodobným. Ti samí lidé, kteří ignorovali nezákonné a nelegitimní chování protiizraelského davu a trvali na tom, že je špatné, aby policisté nebo univerzita vynucovali pravidla, jak to udělali ve stejnou noc na Kolumbijské univerzitě proti podobnému davu, který spáchal řadu zločinů, když obsadil Hamilton Hall, vytvářejí okolnosti, kde je střet davů nevyhnutelný. Nebude existovat jednostranný monopol na násilí. Buď stát a univerzity dostojí své části smlouvy a budou vynucovat pravidla také proti stále antisemitštějším a proterorističtějším davům, které přebírají některé kampusy, nebo bude vznikat více protidavů, které budou považovat za své právo se bránit.

Zdroj v angličtině: ZDE

0