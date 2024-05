"Fašistický nesmysl". Poslancí Dolní sněmovny odsoudili zatýkání uprchlíků

1. 5. 2024

Krachující konzervativní vláda Rishiho Sunaka si v těchto dnech nechala schválit zákon protiřečící faktům: I když britský Nejvyšší soud svým rozhodnutím varoval, že Rwanda je diktatura a není to bezpečná země (vraždí aktivisty opozice), Sunakovi poslanci si schválili zákon, že "Rwanda je bezpečná země". Bývalý labouristický ministr Alastair Campbell se tomu právem posmíval: "Poslanci si zákonem schválili, že pizza je zelenina."



Sunak chce do Rwandy z Británie deportovat žadatele o azyl a příchozím uprchlíkům nyní odebral možnost v Británii o azyl zažádat.

Sunak chce do Rwandy z Británie deportovat žadatele o azyl a příchozím uprchlíkům nyní odebral možnost v Británii o azyl zažádat. Jak na to poukázaly mezinárodní lidskoprávní organizace , britská vláda jedná nezákonně, porušuje tímto mezinárodní právo a útočí tak na celou globální strukturu práva na azyl. Podle Ženevských dohod, které státy schválily z dobrých důvodů po druhé světové válce, mají uprchlíci právo legálně překročit jakékoliv hranice a v jakýchkoliv státech zažádat o politický azyl z důvodů útěku před válkou či před pronásledováním. Kriminální Sunakova vláda nyní tyto zákony porušuje a její ministerstvo vnitra nyní začalo před deportacemi do Rwandy uprchlíky v Británii zatýkat. V Dolní sněmovně to vyvolalo rozhořčení:



Fašistický nesmysl - poslanci odsoudili zveřejnění videa ministerstva vnitra, na kterém jsou migranti zadržováni kvůli letům do Rwandy.



Dnes ráno se britské ministerstvo vnitra pochlubilo svým hrůzným útokem na žadatele o azyl a zveřejnilo video, na kterém jeho pracovníci zatýkají lidi v jejich domovech, než je deportují do Rwandy.



Je to fašistický nesmysl. Ne jménem Skotska.

Poslankyně za Stranu selených Caroline Lucasová uvedla, že zveřejnění videa je nechutný krok, který je zjevně dělán pro stranické politické účely.



Zvedá se mi nad tím žaludek. Britské ministerstvo vnitra @ukhomeoffice zveřejnilo propagační video o zadržování žadatelů o azyl, které mají poslat do nebezpečné země, do Rwandy. To se rovná státem podporovanému obchodování s lidmi & dělá se to den před volbami pro stranickopolitické účely.



Satirický komentátor John Crace k tomu napsal v deníku Guardian:

Aby toho nebylo málo, ministerstvo vnitra zveřejnilo obzvlášť hrůzostrašné video, na kterém jsou zadržení lidé shromažďováni za účelem deportace. Co se stalo s tím, že bývalo Spojené království slušnou, lidskou společností? Takovou, která by dokázala dopřát důstojnost každému; dokonce i těm, které chceme deportovat? V tomto novém Spojeném království jsou uprchlíci jen materiál pro získávání kliků. Porno s tématem mučení. Něco, co vzrušuje ultrapravičáky Richarda Tice a Lee Andersona. Sakra, proč nám nedat do režisérského sestřihu trochu akce s tasery? Další etapa bude filmování veřejných poprav. No tak, vždyť víte, že to vlastně opravdu chcete.



