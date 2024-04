Izraelští vojáci: "Navykli jsme si vyhazovat domy do povětří"

29. 4. 2024

čas čtení < 1 minuta

Výzkumné středisko Bellingcat zmapovalo nesmyslné ničení civilních příbytků izraelskou armádou v Gaze a na Západním břehu Jordánu. Interviewovali občany a izraelské vojáky, kteří se aktivně podílejí na ničení příbytků:



In a new documentary, Bellingcat and @scrippsnews investigate potential acts of domicide in Gaza and the ongoing conflicts over land in the West Bank. We interview citizens and IDF soldiers actively involved with the destruction. Watch it here: https://t.co/9TXmJzxZ2T