Vlna mimořádně horkého počasí spaluje jižní a jihovýchodní Asii

26. 4. 2024

čas čtení 4 minuty





Miliony lidí v jižní a jihovýchodní Asii čelí vedru, neobvykle horké počasí nutí zavírat školy a ohrožuje veřejné zdraví



Tisíce škol na Filipínách, včetně hlavního města Manily, přerušily vyučování. Polovina z 82 provincií země se potýká se suchem a téměř 31 dalších provincií se potýká s obdobím sucha nebo se suchými podmínkami, uvádí OSN, která vyzvala k větší podpoře, aby se země mohla na podobné výkyvy počasí v budoucnu připravit. Nadcházející úroda v zemi bude pravděpodobně podprůměrná, uvedla OSN. Tisíce škol na Filipínách, včetně hlavního města Manily, přerušily vyučování. Polovina z 82 provincií země se potýká se suchem a téměř 31 dalších provincií se potýká s obdobím sucha nebo se suchými podmínkami, uvádí OSN, která vyzvala k větší podpoře, aby se země mohla na podobné výkyvy počasí v budoucnu připravit. Nadcházející úroda v zemi bude pravděpodobně podprůměrná, uvedla OSN.





Duben a květen jsou na Filipínách a v dalších zemích jihovýchodní Asie obvykle nejteplejšími měsíci, ale teploty letos zhoršil jev El Niño, který do regionu přináší teplejší a sušší podmínky.



Thajské úřady uvedly, že v letošním roce zemřelo v důsledku úpalu již 30 lidí, a varovaly lidi, aby se vyhýbali venkovním aktivitám. Poptávka po elektřině se v noci na pondělí vyšplhala na nový rekord 35 830 megawattů, protože lidé se uchýlili ke klimatizaci, informovala místní média.





V hlavním městě Bangkoku dosáhly ve středu teploty 40,1 °C, zatímco úřady varovaly před možným „indexem horka“ přesahujícím ve čtvrtek 52 °C. Tento ukazatel vyjadřuje pocitovou teplotu s přihlédnutím k úrovni vlhkosti vzduchu - což je důležitý faktor pro lidské zdraví, protože při vyšší vlhkosti vzduchu je pro tělo obtížnější regulovat teplotu pocením.

Rozpad klimatu způsobený lidskou činností zvyšuje extrémní počasí na celém světě a způsobuje častější a smrtelnější katastrofy od vln veder přes záplavy až po lesní požáry. Nejméně tucet nejzávažnějších událostí posledního desetiletí by byl bez globálního oteplování způsobeného člověkem téměř nemožný.







Zdroj v angličtině ZDE

0

728

V pátek filipínská meteorologická agentura varovala, že v metropoli Manile a dalších 31 oblastech budou podle předpovědi panovat nebezpečné teploty. V Quezon City, nejlidnatějším městě v zemi, měl index horka dosáhnout 42 °C, uvedla.Neobvykle vysoké teploty způsobily narušení vzdělávání a zemědělství v celém asijském regionu. Také Bangladéš byl tento týden nucen uzavřít všechny školy poté, co se teploty v některých oblastech vyšplhaly na 40 až 42 °C.Podle charitativní organizace Save the Children bylo v Bangladéši postiženo asi 33 milionů dětí. „Vedoucí představitelé musí okamžitě jednat, aby urychleně snížili oteplování, a také zohlednit děti - zejména ty, které jsou postiženy chudobou, nerovností a diskriminací - při rozhodování a financování opatření v oblasti klimatu,“ uvedl Shumon Sengupta, ředitel organizace Save the Children International pro Bangladéš.Tisíce lidí v Bangladéši se shromáždily v mešitách a na venkovských polích a modlily se za úlevu od veder.V Indii, kde právě probíhají mamutí volby trvající téměř šest týdnů, se tento týden sešla volební komise s úředníky z meteorologické agentury, aby projednali, jak zmírnit dopad horka na voliče. Ministr pro silniční dopravu Nitin Gadkari ve středu během projevu v rámci kampaně za znovuzvolení vlády premiéra Naréndry Módího omdlel a později na sociálních sítích uvedl, že se během mítinku cítil kvůli horku nepříjemně.Světová meteorologická organizace ve své zprávě z tohoto týdne varovala, že Asie zůstává „regionem, který byl v roce 2023 nejvíce postižen katastrofami způsobenými počasím, klimatem a vodou“. Uvedla, že největší počet hlášených obětí a ekonomických ztrát způsobily záplavy a bouře, zatímco dopad vln veder se stal závažnějším.V loňském roce způsobily silné vlny veder v Indii v dubnu a červnu přibližně 110 hlášených úmrtí v důsledku úpalu. „Velká a dlouhotrvající vlna veder postihla v dubnu a květnu velkou část jihovýchodní Asie, zasahující až na západ do Bangladéše a východní Indie a na sever do jižní Číny, kde byly zaznamenány rekordní teploty,“ uvedla Světová meteorologická organizace