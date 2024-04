Lidská práva - ty úplně nejzákladnější informace

29. 4. 2024

Dnes začneme několika základními informacemi.



Pokojný protest je lidským právem. Svoboda projevu je lidským právem. Svoboda vyjadřování je lidské právo.



To jsou věci, které byste se mohli dozvědět v prvním týdnu úvodní úrovně kurzu o lidských právech pro začátečníky na univerzitě. Proč se tedy zdá, že tolik osob odpovědných za vysokoškolské vzdělávání v USA je nezná? píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch.



Reakce některých univerzitních úřadů na propalestinské protesty v kampusech je šokující. Jsou to lidé, kteří by měli podporovat vzdělávání a diskusi, povzbuzovat příští generaci k obhajobě svého přesvědčení v atmosféře, která respektuje základní svobody.





Místo toho reagovali tvrdými zákroky proti studentům na institucích, jako je Kolumbijská univerzita, Texaská univerzita a Emory University. Patří k nim hromadné vyloučení ze studia, vystěhování z univerzitních bytů a zatýkání studentů, vyučujících, právních pozorovatelů a novinářů, kteří o protestech informovali.



Skupiny studentů protestují proti izraelské vojenské kampani v Gaze, která za posledních šest a půl měsíce zabila více než 34 000 lidí, z nichž většinu tvoří ženy a děti. Vojenský útok vyhnal z domovů více než milion lidí a izraelská armáda používá hladomor jako válečnou zbraň.



Pokojný protest se nezdá být nepřiměřenou reakcí na tak vážnou situaci, jako je tato. Protestující studenti požadují, aby se univerzity zbavily podílů ve firmách, které podle nich z útoku na Gazu profitují.



Ale i když s tím nesouhlasíte - pokud si myslíte, že situace v Gaze nestojí za to, abyste proti ní protestovali, nebo pokud si myslíte, že zrušení spolupráce se zbrojovkami není vhodným prostředkem nápravy - tito lidé mají stále právo vyjádřit svůj názor a pokojně protestovat. Protože toto právo máme všichni.



A nikdo by neměl být trestán za uplatňování svých práv.



Soukromé univerzity samozřejmě nejsou vláda. Mohou zavést pravidla projevu, která jsou restriktivnější než například první dodatek americké ústavy. A také nemusí studentům povolit, aby si uprostřed kampusu na neurčito postavili tábor.



Univerzitní úřady se snaží své tvrdé zákroky proti protestujícím ospravedlnit bojem proti antisemitismu. Skutečně se objevily zprávy o antisemitských incidentech, například na Kolumbijské univerzitě a v jejím okolí.



Ale obvinění z antisemitských činů a projevů jednotlivců, stejně jako islamofobie jednotlivců, by měla být vyšetřována individuálně a posuzována případ od případu. Nemůžete lidem hromadně upírat právo na pokojný protest jen proto, že někteří jednotlivci na protestu nebo v jeho blízkosti řekli odporné věci.



Vedení univerzit musí také ukázat, že chápe rozdíl mezi věcmi, jako je kritika politiky izraelské vlády a volání po právech Palestinců na jedné straně a antisemitismem na straně druhé. To první je legitimní, to druhé nikoli.



Vraťme se k základním informacím o lidských právech. Pokojný protest je lidským právem. Svoboda projevu je lidským právem. Svoboda vyjadřování je lidské právo.





Opravdu neexistuje žádná omluva pro to, že vyšší představitelé těchto univerzit tyto základy neznají a nerespektují je.



Zdroj v angličtině

ZDE

