Represe versus realita v klimatické krizi

30. 4. 2024

čas čtení 2 minuty



Zatímco se nám klima vymyká kontrole, příliš mnoho politiků váhá - a co hůř, varuje Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch.



Chápu to. Realita je těžká. Vyžaduje těžká rozhodnutí. Pro politiky je mnohem snazší představovat svět fantazie, popírat nebo bagatelizovat vědecké poznatky o klimatických změnách způsobených člověkem. A když někdo odmítá vaše fantazijní myšlení a požaduje opatření v oblasti klimatu, jednoduše použijete státní moc, abyste ho umlčeli. Chápu to. Realita je těžká. Vyžaduje těžká rozhodnutí. Pro politiky je mnohem snazší představovat svět fantazie, popírat nebo bagatelizovat vědecké poznatky o klimatických změnách způsobených člověkem. A když někdo odmítá vaše fantazijní myšlení a požaduje opatření v oblasti klimatu, jednoduše použijete státní moc, abyste ho umlčeli.





Vlády se stále častěji uchylují k represi vůči těm, kteří vyzývají své představitele, aby podnikli kroky k řešení klimatické krize. V mnoha částech světa ohrožují ochránce životního prostředí a proti klimatickým aktivistům používají zastrašování, právní šikanu a absurdně i protiteroristické zákony. Někdy se uchylují i ke smrtelnému násilí.



Například v australském státě Nový Jižní Wales vláda vytvořila nový zákon namířený proti protestujícím, kteří blokují silnice nebo přístavy. Bizarním výsledkem je, že aktivisté, kteří dočasně způsobili nepříjemnosti některým lidem, byli na měsíce posláni do věznic s maximální ostrahou - mezitím se lidé, kteří se dopustí násilných trestných činů, jako je napadení, mohou poslání do vězení zcela vyhnout.



Ve Spojeném království také probíhá zátah proti protestujícím proti klimatickým změnám. Nedávno přijaté zákony přísně omezují právo lidí na pokojný protest. V prosinci byl pokojný protestující proti klimatu, který se zúčastnil asi 30minutového pomalého pochodu po veřejné silnici, odsouzen k šesti měsícům vězení.



Podobně selhává i Evropa, kde byly v několika zemích nově zavedeny represivní zákony a praktiky. Úřady se zaměřují na ekologická hnutí, která jsou nyní někdy označována za „teroristické hrozby“, a útočí na ně soudním stíháním a policejní brutalitou.



K potlačování ekologického aktivismu dochází i jinde - v Ugandě, Indii, seznam je dlouhý.



Ale je tu jedna věc: represe nemění realitu klimatické krize. Obtěžování, zatýkání, věznění, zabíjení... nic z toho nezpomaluje vypouštění uhlíku lidstvem do atmosféry, což je skutečný problém.





Vlády by měly podnikat kroky k řešení klimatické krize, a ne vynakládat čas a úsilí na porušování lidských práv těch, kteří na ni upozorňují.







Zdroj v angličtině ZDE

0