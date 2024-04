Hamás „studuje izraelský návrh na příměří v Gaze"

27. 4. 2024

Islamistická skupina zveřejnila nové video, na kterém jsou dva rukojmí, zatímco OSN varuje, že hranice hladomoru bude překročena do šesti týdnů



Hamas prohlásil, že studuje nejnovější izraelský protinávrh týkající se možného příměří v Gaze, a to den poté, co média informovala, že do Izraele přijela delegace z Egypta, aby se pokusila nastartovat zablokovaná jednání.



Náznaky obnovení jednání o příměří přicházejí v době, kdy OSN varovala, že „hranice hladomoru v Gaze bude překročena během příštích šesti týdnů“, pokud nepřijde masivní potravinová pomoc.



V sobotu Hamás rovněž zveřejnil nové video, na němž jsou zachyceni dva izraelští rukojmí, kteří jsou v pásmu Gazy drženi od 7. října, kdy došlo k útoku na jižní Izrael.



Video je natočeno podobně jako předchozí videa s rukojmími, která islamistická skupina zveřejnila. Oba muži, identifikovaní jako 64letý Keith Siegel a 47letý Omri Miran, hovoří jednotlivě před prázdným pozadím. Pozdravují své rodiny a žádají o propuštění.



Miran byl zajat jako rukojmí ve svém domě v obci Nahal Oz před očima své manželky a dvou malých dcer.



Siegel, který má dvojí americké občanství, byl zajat spolu se svou ženou z jiného pohraničního města. Ta byla později propuštěna během krátkého listopadového příměří.



Podle humanitárních organizací by se již tak katastrofální humanitární situace v Gaze ještě zhoršila invazí, kterou Izrael vyhrožuje provést proti praporům Hamásu, které zůstávají v Rafáhu.



Rafáh na hranici s Egyptem je přeplněn statisíci Palestinců, kteří byli vysídleni v důsledku téměř sedm měsíců trvající války mezi Izraelem a Hamásem. Oblast je pravidelně bombardována. Nemocniční činitelé uvedli, že při úderech v Rafáhu i jinde zahynulo za noc více než 12 lidí.



Mezi mrtvými byla celá rodina, uvedl jejich příbuzný Mohammed Yussef. „Nikdo nezůstal: otec, matka, dívka a dva chlapci“ byli zabiti, když byl jejich dům terčem útoku, řekl.



Na jiném místě v Rafáhu lidé prohledávali trosky domů, které byly podle Abeda al-Azíze Barhuma „bez předchozího varování bombardovány“. Vyzval „všechny arabské lidi, aby nás podpořili proti okupaci a pomohli nám dosáhnout příměří“.



Chalíl al-Hajja, zástupce vedoucího politické složky Hamásu v Gaze, uvedl, že „obdržel oficiální odpověď sionistické okupace na stanovisko hnutí, které bylo doručeno egyptským a katarským zprostředkovatelům 13. dubna“.



V prohlášení Hajja uvedl, že Hamás „tento návrh prostuduje“, než na něj odpoví. Hamás trvá na trvalém příměří, což Izrael odmítá.



Egypt, Katar a USA se neúspěšně snaží uzavřít novou dohodu o příměří v Gaze od listopadového týdenního zastavení bojů, kdy bylo 80 izraelských rukojmích vyměněno za 240 Palestinců držených v izraelských věznicích.



Došlo k „znatelnému pokroku ve sbližování názorů egyptské a izraelské delegace“, uvedla zpravodajská agentura al-Qahera News, která je napojena na egyptské zpravodajské služby.



Na začátku dubna Hamás uvedl, že po jednáních v Káhiře návrh studuje, a al-Qahera informovala o pokroku. O několik dní později se Izrael a Hamás vzájemně obvinily z podkopávání jednání.



Zatímco se jednání protahují, podle údajů ministerstva zdravotnictví na území ovládaném Hamásem umírají v Gaze denně desítky lidí.



Izraelská ofenziva, která slibovala zničit Hamás, zabila v Gaze podle ministerstva zdravotnictví nejméně 34 388 lidí, převážně žen a dětí. Mezi nejnovějšími údaji zveřejněnými v sobotu je nejméně 32 dalších mrtvých, uvedlo.



V neděli se v Saúdské Arábii uskuteční mezinárodní summit, který se bude výrazně věnovat válce, včetně humanitární situace, uvedli organizátoři. Uvedli, že mezi vedoucími představiteli, kteří se zúčastní zvláštního zasedání Světového ekonomického fóra, bude i americký ministr zahraničí Antony Blinken.



Izraelská armáda v sobotu uvedla, že její letouny během předchozího dne zasáhly více než 25 cílů militantů.



Odhaduje, že v Gaze je stále zadržováno 129 rukojmích, kterých se militanti zmocnili 7. října, včetně 34 mrtvých, uvádí armáda.



Izraelští demonstranti zintenzivnili protesty za to, aby jejich vláda dosáhla dohody, která by rukojmí osvobodila, a obviňují premiéra Benjamina Netanjahua z prodlužování války.



Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) ve své páteční zprávě uvedl, že „jediným způsobem, jak zastavit hladomor“, je „masivní a důsledná potravinová pomoc, která může být dodávána volně a bezpečně“.



Podle OCHA rostoucí teploty zhoršují hygienickou krizi v Gaze a v Rafáhu údajně zemřelo na následky extrémního horka jedno děvčátko.



Ministr obrany Yoav Gallant tento měsíc uvedl, že Izrael plánuje „zaplavit Gazu“ pomocí, ale zpráva OCHA uvádí přetrvávající „omezení přístupu“.



Podpůrná loď britského námořnictva vyplula z Kypru, aby ubytovala stovky příslušníků americké armády, kteří staví přístaviště pro pomoc zasílanou po moři, uvedl v sobotu zdroj z britského ministerstva obrany.



Válka v Gaze vedla ke zvýšenému násilí mezi Izraelem a íránskými zmocněnci a spojenci, zejména Íránem podporovanou militantní skupinou Hizballáh podél hranice s Libanonem.



Izraelské údery na jižní Libanon zabily v sobotu tři lidi, včetně dvou členů Hizballáhu, uvedlo hnutí a oficiální média.



Násilnosti podnítily obavy z totálního konfliktu mezi Hizballáhem a Izraelem, který naposledy válčil v roce 2006.

