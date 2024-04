Tato fotografie by měla být na titulní straně všech světových novin

29. 4. 2024

Lidé v místech distribuce potravin OSN - 1,1 milionu lidí v Gaze hrozí hladomor. Lidé umírají kvůli bombám a brzy jich mnoho zemře na následky obléhání uvaleného na Gazu

This photo needs to be the front page of every news paper in the world.



People at UN food distribution points - 1.1 million people in Gaza are at risk of famine. People are dying from bombs and soon many will die from consequences of the siege imposed on Gaza. pic.twitter.com/z9QjfV6PQ2