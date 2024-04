Ruská policie dnes zatkla profesorku policie za protiválečný protest. Akorát to bylo v USA

26. 4. 2024

čas čtení 1 minuta

Když se jedna profesorka zděšeně zeptala policistů, co to proboha dělají, když brutálně útočili na demonstranty, vrhli ji na zem a dali jí pouta.



Protesters accused police of excessive force during arrests at an anti-war protest camp at Emory University in the US where one female professor was hauled to the ground and detained and another demonstrator tasered. pic.twitter.com/JJmxxVna1V

Student byl zatčen v Texasu, když se snažil informovat demonstranty, jak se pokojně rozejít:

A student was arrested for participating in protests supporting Palestine at the University of Texas in Austin, as he was trying to inform demonstrators how to disperse peacefully. He was charged with criminal trespass. pic.twitter.com/8WmzmU8fQ2