Státy zvažují dohodu o snížení výroby plastů do 15 let o 40 %

30. 4. 2024

čas čtení 3 minuty



Návrh stanoví celosvětový cíl v souladu s Pařížskou dohodou o omezení globálního oteplování na 1,5C



Státy poprvé zvažují omezení celosvětové výroby plastů - snížit ji do 15 let o 40 % - ve snaze chránit lidské zdraví a životní prostředí. Státy poprvé zvažují omezení celosvětové výroby plastů - snížit ji do 15 let o 40 % - ve snaze chránit lidské zdraví a životní prostředí.



V době, kdy se svět na jednáních OSN v kanadské Ottawě pokouší uzavřít smlouvu o omezení plastového odpadu, předložily dvě země první konkrétní návrh na omezení jeho výroby s cílem snížit jeho škodlivé účinky včetně obrovských emisí uhlíku vznikajících při jeho výrobě.



Návrh předložený Rwandou a Peru stanoví globální cíl snížení, ambiciózně označovaný jako „severní hvězda“, který má do roku 2040 snížit výrobu primárních plastových polymerů na celém světě o 40 % oproti výchozímu roku 2025.



Návrh vyzývá ke zvážení povinného vykazování statistických údajů o výrobě, dovozu a vývozu primárních plastových polymerů ze strany jednotlivých zemí.



Celosvětový cíl snížení plastů by byl podobný právně závazné pařížské dohodě o pokračování v úsilí o omezení růstu globální teploty na 1,5 C oproti předindustriální úrovni, uvedly Rwanda a Peru.



„Cíl by měl být v souladu s našimi cíli pro bezpečné oběhové hospodářství pro plasty tím, že se odstraní rozdíl v oběhovém hospodářství mezi výrobou a spotřebou,“ uvedly tyto země.



„Měl by být také v souladu s naším cílem v Pařížské dohodě omezit oteplování na 1,5C. Za tímto účelem by jedním z takových globálních cílů mohlo být snížení výroby plastů o 40 % do roku 2040 oproti výchozímu roku 2025.“



Celosvětová produkce plastů se prudce zvýšila ze 2 milionů tun v roce 1950 na 348 milionů tun v roce 2017. Očekává se, že do roku 2040 se kapacita odvětví výroby plastů zdvojnásobí.



Do oceánů každoročně uniká přibližně 11 milionů tun plastů a do roku 2040 se rozsah tohoto znečištění moří plastovým odpadem pravděpodobně ztrojnásobí.



Výroba plastů je významnou hnací silou rozpadu klimatu, protože většina plastů se vyrábí z fosilních paliv. Studie vědců z americké Národní laboratoře Lawrence Berkeleyho odhaduje, že do roku 2050 by výroba plastů mohla představovat 21-31 % světového podílu emisí uhlíku, jejichž omezení je nutné k zpomalení globálního oteplení na 1,5 °C.



Analýza společnosti Beyond Plastics z roku 2021 zjistila, že americký průmysl plastů bude do roku 2030 přispívat ke klimatické krizi více než uhelná energetika v zemi.



Na jednáních OSN v roce 2022 v keňském Nairobi se země dohodly, že smlouva o snižování plastového odpadu se musí zabývat celým životním cyklem plastů. Slíbily, že do roku 2024 vytvoří mezinárodní právně závaznou dohodu.



Cílem ottawských rozhovorů, které mají skončit v pondělí, je, aby 175 zemí schválilo návrh textu smlouvy.





Graham Forbes, vedoucí globálních projektů v oblasti plastů v Greenpeace USA, který se účastnil jednání v Ottawě, uvedl: „Pro Greenpeace to není dostatečně ambiciózní cíl, ale je to důležitý první krok k dohodě o omezení celosvětové produkce plastů. Krizi znečištění nelze vyřešit, pokud neomezíte, nesnížíte a neomezíte produkci plastů.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

0