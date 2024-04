Zákaz TikToku je důkazem úpadku americké moci

I když je jasné, že čínská vláda je ještě méně důvěryhodná než ta americká, pravdou je, že vše, co o nás americké sociální sítě vědí, je k dispozici CIA a Bílému domu, kdykoli se jim zachce, což už Mark Zuckerberg dokázal přiznáním, že Facebook byl několikrát soudním příkazem donucen předat americkým úřadům všechna data některých uživatelů a že navíc nesměl o tom níc zveřejnit, protože podle soudních příkazů to muselo zůstat utajeno. Nechtěl bych, aby mě špehovala čínská vláda, ani americká. Obě to však dělají a mohou dělat, i když to není prostřednictvím TikToku. Takže tento argument používaný Američany je mylný. Pravdou je, že se snaží chránit své vlastní digitální společnosti tím, že zničí silného konkurenta jiné země.







Další slabinou, na kterou USA upozorňují, je manipulace, kterou by platforma mohla působit na americké veřejné mínění. Uživateli platformy je třetina dospělých a více než 60 % mladých Američanů. A z této druhé skupiny více než 43 procent uvádí, že aplikaci používá jako pravidelný zdroj zpráv.

Mnoho lidí si myslí, že TikTok obsahuje pouze hloupá videa s tanečky, lidmi snažícími se zpívat nebo dělat nějaké triky, které trvají několik sekund, aby upoutaly pozornost uživatelů, kteří mohou - a také to dělají - jednoduše přejít na další video sebemenším pohybem palce na displeji mobilního telefonu. Na adresu aplikace se snesla kritika titanizace kultury mládeže, která prý ještě více zkracuje už tak velmi krátkou dobu pozornosti nové generace. Nic z toho však není pravda.

Ve skutečnosti je TikTok nejlepší ze všech sociálních platforem, protože uživatele, který zveřejní video, přenese nejen mezi jeho přátele, jako se to děje na Facebooku, Twitteru, Instagramu a na dalších platformách. A na rozdíl od YouTube, jejíž algoritmus je příliš náročný na to, aby osoba, která video zveřejní, oslovila velké publikum, TikTok přehrává zveřejněný materiál všem, u nichž bylo zjištěno, že mají nějaký sebemenší společný zájem o to, co je prezentováno.





TikTok je HydePark, tedy místo, kde mohou lidé svobodně vyjadřovat své názory, a také obrovské jeviště, kde se předvádějí nejrůznější talenty. Je to také velká reality show a la Big Brother, protože miliony lidí jednoduše nechají zapnutou kameru, aby jiní viděli svůj osobní nebo profesní život. V přímém přenosu můžete sledovat Thajce s jeho pouličním stánkem s jídlem po celou dobu jeho práce, stejně jako stroje továrny na výrobu pohovek v Jihoafrické republice nebo tetovače, který vytváří své umění na tělech lidí ve vesnici v Estonsku, výrobce pizzy při práci na Havaji atp. Můžete si poslechnout náboženská kázání nebo výklad tarotových karet, rady psychologů nebo jazykové lekce, hudební nástroje, odborné dovednosti. Je tu všechno. Hloupí lidé i skvělí lidé.

Úspěch TikToku všechny překvapil a přetvořil model digitální komunikace. Pokud existuje nějaká platforma, která z pokroku umělé inteligence vytěžila nejvíce, je to právě TikTok. Kolik iniciativ vzniklo v průběhu let, které slibovaly, že budou konkurentem Facebooku, Instagramu nebo Twitteru, ale vyšly naprázdno? Bylo jich mnoho. Dokonce i Google to zkoušel s různými nástroji. Bezvýsledně. V čem byl tedy TikTok jiný?



Při poskytování obsahu vsadila vše na svůj doporučovací algoritmus. Jednou z nejtěžších věcí pro každou sociální síť je přilákat uživatele, protože nikdo nechce být mezi prvními, kdo se s někým baví. Vytváření sociálních grafů je velmi složitá záležitost. TikTok pak obrátil logiku tím, že se nesnaží spojovat lidi mezi sebou, ale spojuje každého člověka s obsahem zprostředkovaným algoritmem...

Když nový uživatel otevře aplikaci, slib je splněn. Z ničeho nic se objeví video, aniž byste někoho sledovali. Stačí přejít na další. A další. A další. A díky několika málo interakcím platforma rozpoznává preference uživatelů, aby vždy poskytla ten nejlákavější obsah.

Abych získal co nejlepší zážitek, neustále jsem krmil algoritmus tím, že jsem se snažil sledovat profily z celého světa. Vygoogloval jsem seznamy jmen z nejrůznějších zemí, od Arménie po Ghanu, od Laosu po Kanadu, Honduras a Lotyšsko a tak dále, pak jsem hledal lidi s těmito jmény, které bych mohl sledovat. Jakmile jsem sledoval nějakého Pákistánce, objevilo se mi na obrazovce několik dalších. Moje časová osa TikToku mi tak přináší různé kuriozity a zajímavosti, které mě učí o zvycích a talentech z celé planety. Je to mnohem bohatší a poučnější zážitek než čtení komentářů virtuálních přátel na Facebooku nebo Twitteru.





K mému překvapen nedávno poté, co jsem zveřejnil sedmiminutové video, v němž jsem Brazilcům sdělil, co maďarská média píší o neobvyklém dvoudenním pobytu bývalého prezidenta Jaira Bolsonara na ambasádě země, kterou vede jeho velmi dobrý přítel Viktor Orbán, dosáhlo mé video více než milionu zhlédnutí. Přes noc jsem se stal jakoby slavným tiktokerem.

Následná videa dosáhla statisíců uživatelů. Když jsem zkontroloval údaje a statistiky poskytované aplikací, zjistil jsem, že většinu mého publika tvoří lidé starší 45 let. TikTok už tedy není jen záležitostí generace X. Přibližně 7 % z milionu lidí, kteří mě sledují, je ve věku do 25 let. Z toho 33 % je ve věku 26 až 45 let. Zbylých 60 procent, tedy asi 600 000 lidí, je starších. Jde o kvalifikované publikum, které sleduje až desetiminutová videa s analýzami denních zpráv. Takže myslet si, že TikTok jen dezinformuje nebo zkresluje chápání zpráv lidmi, je mylná představa. Ti, kdo sledují mé komentáře, dostávají komplexní informace plné historických a antropologických odkazů. A samozřejmě jsem jen jeden z mnoha.

TikTok se však odlišuje tím, že není zcela řízen algoritmem. Nenabízí jen to, o čem ví, že se nám líbí, ale přidává do nabídky i věci, které nejsou součástí naší historie digitálního prohlížení ani nejsou zachyceny v našich online interakcích; videa s různými tématy, která by nás mohla zajímat.



A teď si představte, že by se algoritmus mírně upravil tak, aby upřednostňoval určitý typ politického a/nebo ideologického vyprávění... Jaký dopad by to mělo na fungování americké společnosti? Tuto otázku si klade mnoho amerických kongresmanů.

Technologický souboj mezi dvěma největšími zeměmi světa teprve začíná. Spojené státy se snaží za každou cenu zpomalit čínský postup tím, že zavádějí omezení přístupu k čipům a snaží se přesvědčit zbytek světa, že sítě 5G čínských společností představují hrozbu.

Čína reaguje vytvářením strategií na posílení místního rozvoje a zároveň čelí americkým společnostem dalšími omezeními. Minulý týden čínská správa kyberprostoru, jakýsi internetový regulační orgán v zemi, nařídila odstranění několika aplikací z obchodu Apple Store, včetně aplikací WhatsApp a Threads. Toto opatření bylo považováno za brzkou odvetu za zákaz aplikace TikTok ze strany Washingtonu.

Čína vždy uzavírala svůj kyberprostor za "Velkým firewallem", aby zabránila vlivu západních platforem, takže pro čínskou vládu není blokování nových aplikací nic nového. Podstatné v tomto příběhu je, že Spojené státy si vynucují prodej nebo zákaz komunikační aplikace, což se zdá být v rozporu s tím, co hlásají o svobodě a volném trhu.





Situace je natolik nepřehledná, že i politické strany ve volebním roce, kdy mezi sebou ostře soupeří, změnily své postoje. Trump, který patřil k největším kritikům platformy a dokonce podepsal exekutivní příkaz k zákazu TikToku, je nyní proti zákazu. Na svém účtu na sociální síti Social Truth zveřejnil příspěvek, v němž obviňuje prezidenta Bidena ze zákazu platformy.

"Aby všichni věděli, zejména mladí lidé, za zákaz TikToku je zodpovědný nečestný Joe Biden. To on tlačí na její zrušení a dělá to proto, aby pomohl svým přátelům na Facebooku zbohatnout a získat dominantní postavení a mohl dál bojovat, možná i nezákonně, proti Republikánské straně."

Změna Trumpova chování je motivována oportunismem. Jedním z nich je podle deníku Washington Post jeho antipatie vůči Marku Zuckerbergovi a celému ekosystému Meta a dalším je jeho blízký vztah s lobbisty napojenými na miliardáře z Republikánské strany, který má velké investice ve společnosti ByteDance, jež vlastní TikTok. Samozřejmě musíme vzít v úvahu i jeho přitakání mladé generaci v předvolebním roce.

Faktem je, že zákon byl přijat a nyní se bude bojovat komerčně a právně. Nejsme si jisti, kdo se pokusí TikTok koupit. Ani to, zda bude zakázán. Vstupujeme však do kapitoly, v níž USA vědí, že ztratily svou hegemonii, a jsou připraveny bojovat zbraněmi nepřítele, kterého tolik kritizovaly.