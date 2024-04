Írán je Čínou financovaný opěrný bod globálního teroru

29. 4. 2024

Tři události, oddělené v čase a prostoru. To vše je součástí stejného příběhu, stejné války, píše Terry Glavin. Tři události, oddělené v čase a prostoru. To vše je součástí stejného příběhu, stejné války,

Loni v květnu v malajsijských vodách, poblíž ústí Malackého průlivu, zničila exploze zrezivělý ropný tanker Pablo registrovaný v Gabonu, utrhla jeho palubu a přiměla 28 členů posádky lodi, aby skočili do bezpečí do moře. Tři se pohřešují a nikdy nebyli nalezeni.

Letos na Nový rok Rusko Vladimira Putina vypustilo rekordních 90 sebevražedných dronů na různé cíle po celé Ukrajině. Všechny drony kromě tří byly sestřeleny, ale v černomořském přístavním městě Oděsa byl zabit patnáctiletý chlapec a sedm lidí bylo zraněno.

V masivní reakci na šest měsíců trvající raketové útoky zpoza severní hranice Izraele zasáhly Izraelské obranné síly ve středu 40 opevněných cílů v jižním Libanonu a zabily polovinu velitelů Hizballáhu v této oblasti, uvedl izraelský ministr obrany Yoav Gallant.

Opěrným bodem vyvažujícím tyto tři události jsou jednotky Kuds teheránských Islámských revolučních gard (IRGC). Peníze, které za tím vším stojí, jsou čínské.

Ne nadarmo se tomu říká "stínová válka".

Navzdory letitým sankcím OSN, opakovaným jednostranným americkým omezením a přítomnosti Chomejního režimu spolu se Severní Koreou a Myanmarem na černé listině Finančního akčního výboru (FSV) 200 zemí si Írán loni vedl lépe než kterýkoli jiný člen Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Írán si udržel titul třetího největšího producenta OPEC, přičemž vývoz ropy v roce 2023 vzrostl o 50 % a dosáhl pětiletého maxima produkce přibližně 1,29 milionu barelů denně.

Čína nakupuje 80 - 90 % íránského sankcionovaného vývozu ropy. Íránská ropa je přepravována rostoucí globální flotilou rozvrzaných, často nepojištěných a neprůhledně vlastněných ropných tankerů, jako je Pablo, který se proměnil v bombu z výparů v nákladovém prostoru. Jeho majitel, údajně společnost registrovaná na Marshallových ostrovech, není nikde k nalezení.

"Temná flotila" čítající asi 1 400 tankerů také přepravuje ruskou ropu kupcům po celém světě a často se objevuje s íránskou ropou, která je dodávána do několika desítek rafinérií, jež se v posledním desetiletí objevily podél čínského pobřeží Šan-tungu. Tyto rafinerie nyní představují asi pětinu čínského dovozu ropy. Čína je největším světovým dovozcem ropy.

Zatímco Islámské revoluční gardy kontrolují asi třetinu íránské ekonomiky, je to právě čínský nákup ropy od Islámských revolučních gard, který financuje teroristickou síť proxy jednotek Kuds po celém Středním východě. Patří mezi ně: Hamás a Palestinský islámský džihád v Gaze, Hizballáh Hasana Nasralláha v Libanonu, celé divize integrované do armády Bašára Asada v Sýrii, de facto vláda Húsiů v Jemenu a Kata'ib Hizballáh, který je nyní vedoucím prvkem konsorcia milicí začleněných do řetězce velení irácké armády.

Mezitím sebevražedné drony, které Rusko vypouští na Ukrajinu po stovkách, jsou íránské drony Šáhid a Mohadžír. Írán také pomohl Rusku doplnit zásoby dělostřeleckých granátů a pomohl Rusku vybudovat vlastní továrnu na Šáhidy v Tartarstánu. Na oplátku se Teherán těší o získání ruských stíhaček Su-35 a bitevních vrtulníků Mi-28.

Podle obžaloby, kterou loni vypracovalo americké ministerstvo spravedlnosti ve svém vůbec prvním odsouzení za nelegální prodej íránské ropy do Číny, financuje íránsko-čínský obchod s ropou "celou škálu škodlivých aktivit Islámských revolučních gard, včetně šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů, podpory terorismu a domácího i mezinárodního porušování lidských práv".

Minulý měsíc generál Michael Kurilla, šéf Centrálního velitelství americké armády (CENTCOM), řekl Výboru pro ozbrojené služby Sněmovny reprezentantů USA: "Takže Čína ve skutečnosti financuje podvratné a zhoubné chování Íránu v regionu."

To není věc, o které by Bílý dům rád mluvil příliš otevřeně. Poté, co prezident Joe Biden oživil k Íránu vstřícnou politiku Obamových let, v tichosti změnil kurz v době, kdy jím vybranému vyslanci v Íránu Robertu O'Malleymu vloni v létě odebrali bezpečnostní prověrku. O'Malleyho prekérní situace zůstává záhadou, ale zdá se, že je spojena se skandálem týkajícím se íránské vlivové operace "Iniciativa íránských expertů", která byla odhalena vyšetřováním zpravodajských služeb Semafor z otevřených zdrojů v loňském roce.

Obchod s ropou mezi Íránem a Čínou není věc, se kterou by Biden pravděpodobně něco udělal.

Balík zahraniční pomoci ve výši 95 miliard dolarů, který v úterý večer schválil Senát, zahrnuje nový a přísnější balíček sankcí vůči íránskému ropnému sektoru, který zahrnuje transakce mezi čínskými finančními institucemi a sankcionovanými íránskými bankami. Biden tento nový zákon o sankcích podepsal ve středu, ale je otázkou, zda se bude obtěžovat ho příliš využívat. V listopadu se budou konat prezidentské volby a to poslední, co demokraté potřebují, je, aby ceny ropy klesly natolik, aby vychýlily americkou ekonomiku z rovnováhy.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken byl minulý týden v Číně, aby požádal režim Si Ťin-pchinga, aby přerušil ekonomické záchranné lano, které Čína poskytuje Putinovi a které mu umožňuje vést jeho dobyvačnou válku na Ukrajině. Čína je také hlavním odběratelem ruské ropy.

S ohledem na globální ceny ropy prosazují země G7 a Evropské unie pravidlo, které umožňuje, aby se ruská ropa dostala na světové trhy, pokud se Rusko prodává za cenu maximálně 60 dolarů za barel. Ale zatímco jejich transpondéry jsou vypnuté a jejich vlajky se obchodují tam a zpět, někdy i několikrát za měsíc, stovky tankerů "temné flotily" převážejí ruskou ropu ke kupujícím, aby se dostali zpod cenového stropu. Nikdo nechce, aby se po tom Čína opičila.

Evropané se podobně zdráhají dělat sebemenší vlny.

Nominální spojenci Kyjeva zmrazili aktiva ruské centrální banky v hodnotě více než 300 miliard dolarů poté, co Rusko v únoru 2022 napadlo Ukrajinu. To je pětinásobek šedesátimiliardového balíku ukrajinské pomoci, který americký Kongres minulý víkend schválil Bílému domu na obranu Ukrajiny. A jen tak tam sedí.

Zhruba 200 miliard dolarů z těchto zmrazených ruských aktiv je drženo jediným konglomerátem finančních služeb v Belgii – clearingovým centrem cenných papírů Euroclear. Euroclear však bojuje proti evropským snahám uvolnit tyto prostředky pro Ukrajinu. Evropská centrální banka se obává runu na euro, odvetných opatření proti evropským společnostem s investicemi v Rusku a soudních sporů.

Minulý měsíc Evropská komise navrhla, aby alespoň úroky generované ruskými aktivy Euroclearu směřovaly na Ukrajinu. Ale Kyjev je nucen bojovat i za to a Ukrajina zoufale potřebuje techniku dostatečnou k obraně proti rostoucí ruské armádě dronů a raket dodaných Íránem.

Část tohoto hardwaru je konečně na cestě. Američané spěchají s raketami AIM-7 a AIM-9M a protiletadlovými střelami Stinger. Britský premiér Rishi Sunak oznámil podpůrný balík ve výši 500 milionů dolarů, který bude zahrnovat více než 1 600 raket protivzdušné obrany a přesně naváděné střely s velkým doletem.

Mezitím, loni v dubnu, Ottawa oznámila, že Národní pokročilý raketový systém (NASAMS) země-vzduch v hodnotě 406 milionů dolarů je již na cestě na Ukrajinu. Ale nebyl a stále není odeslán. Ministerstvo národní obrany tvrdí, že se stále snaží dát věci do pořádku.

Nic z toho není zrovna důkazem churchillovského odhodlání porazit ty nejgenocidnější a nejválkychtivější tyrany 21. století.

V listopadu se v USA budou konat prezidentské volby. Ukrajina bojuje o život. Hamás obětoval lid Gazy na svém krvavém oltáři džihádistického "odporu". Opěrným bodem, který vyvažuje barbarství, jsou jednotky Kuds teheránských Islámských revolučních gard. Peníze, které za tím vším stojí, jsou čínské.

Zdroj v angličtině: ZDE

