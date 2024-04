Padesát let blízkovýchodních studií, II.

26. 4. 2024

Kdyby šéf korporace v průběhu čtyřiceti let soustavně nedosáhl ani jediného zisku, byl by jistě vyhozen. Rozhodně by nebyl považován za odborníka ve svém oboru, neposkytoval by rozhovory v tisku a nekonzultoval by s ním osoby s rozhodovací pravomocí. Nebo, abychom uvedli radikálnější příklad, mozkový chirurg, který v průběhu desetiletí ztratil každého pacienta, kterého operoval, by nebyl někým, na koho by se kdokoli obrátil s žádostí o život zachraňující operaci. Nikdo by jej nepovažoval za zdroj uzdravení, píše Michael Oren. Kdyby šéf korporace v průběhu čtyřiceti let soustavně nedosáhl ani jediného zisku, byl by jistě vyhozen. Rozhodně by nebyl považován za odborníka ve svém oboru, neposkytoval by rozhovory v tisku a nekonzultoval by s ním osoby s rozhodovací pravomocí. Nebo, abychom uvedli radikálnější příklad, mozkový chirurg, který v průběhu desetiletí ztratil každého pacienta, kterého operoval, by nebyl někým, na koho by se kdokoli obrátil s žádostí o život zachraňující operaci. Nikdo by jej nepovažoval za zdroj uzdravení,

Jedině v diplomacii Blízkého východu se jednotlivci mohou prohlašovat za experty a z velké části jsou jako experti uznáváni, navzdory historii do nebe volajících, amatérských a sériových selhání.

Podívejme se na tento záznam. Před rokem 2020 došlo k poslednímu velkému americkému úspěchu na Blízkém východě v roce 1979. V tomto roce Egypt a Izrael díky intenzivnímu zprostředkování prezidenta Jimmyho Cartera podepsaly dohody z Camp Davidu. V témže roce íránští revolucionáři obsadili americkou ambasádu v Teheránu, zajali 54 rukojmích a vyvolali krizi, která trvala 444 dní. O tři roky později vyslal prezident Reagan námořní pěchotu do Libanonu na mírovou misi, jen aby ji potupně stáhl poté, co sebevražedný atentátník zavraždil 241 amerických vojáků. Zdání úspěchu se dostavilo v roce 1991, kdy koaliční síly vedené Spojenými státy vyhnaly okupační irácké síly z Kuvajtu, a v roce 1993, kdy prezident Clinton uzavřel dohody z Osla mezi Izraelem a Organizací pro osvobození Palestiny. První irácká válka však neúprosně vedla k druhé, která se změnila v bažinu. Dohody z Osla skončily masovým krveprolitím druhé intifády (2000-2005) a vznikem teroristického státu v Gaze.

Tyto debakly byly výsledkem rozhodnutí vysokých amerických představitelů z obou stran, republikánské i demokratické, a z různých sociálních, vzdělávacích a ekonomických prostředí. Společným jmenovatelem všech však byl smysl pro americkou noblesu vůči světu a zejména vůči Blízkému východu. Tato jedinečná charakteristika amerického myšlení nezačala v roce 1979 ani v roce 1949, kdy do regionu přišla studená válka. Spíše byla pevně zakořeněna v americkém světonázoru od koloniálních dob a po získání nezávislosti na Británii se stala dominantním rysem americké zahraniční politiky.

Tento světonázor byl předmětem mé knihy Power, Faith, and Fantasy: America in the Middle East, 1776 to the Present (Moc, víra a fantazie: Amerika na Blízkém východě, od roku 1776 do současnosti). Na téměř 800 stranách jsem se snažil ukázat, jak americká angažovanost v této oblasti tradičně odráží tři témata. Existovala moc, vojenská nebo ekonomická, která měla chránit životně důležité zájmy, jako byly americké obchodní lodě, které padly za oběť severoafrickým berberským pirátům v letech 1776 až 1815. Dále tu byla víra, což původně znamenalo náboženskou víru tisíců amerických misionářů, kteří se přestěhovali na Blízký východ a zemřeli tam mladí, aby ji naplnili křesťanstvím amerického stylu. Když však misionáři neuspěli ve svém evangelizačním úkolu, začali kázat jinou víru – demokracii – a založili instituce, jako byly americké univerzity v Bejrútu a Káhiře, aby ji šířili. A nakonec, jak jsem tvrdil, a to nejvlivněji, existovala fantazie. To byl populární americký obraz Blízkého východu, vyjádřený v nesčetných knihách, hrách a filmech, jako říše smyslnosti, tajemství a zázraků, jako okrsku džinů a létajících koberců.

Moc a víra měly hluboký vliv na studium Blízkého východu. Děti těchto misionářů vyrůstaly s arabštinou, vracely se do Spojených států, aby vystudovaly, a často odcházely do zahraniční služby, kde utvářely americkou politiku. Jiní, jako například vedoucí mé katedry v Princetonu, zůstali na univerzitách a stali se prominentními profesory. Ale byla to fantazie, která se ukázala jako nejpřesvědčivější. Značná část mých spolužáků se rozhodla studovat Blízký východ po zhlédnutí kasovního trháku Lawrence z Arábie z roku 1962. Pokračovali v tradici započaté dřívějšími učenci, kteří byli přitahováni k tomu, co tehdy nazývali Orientem, němými filmy jako Výkřik Arabů a překlady Tisíce a jedné noci z doby před 20. stoletím.

Fantazie pronikla do studia Blízkého východu. V roce 1991 jsem měl tu čest doprovázet Bernarda Lewise, svého bývalého profesora, na návštěvě Negevu. Jednoho větrem bičovaného lednového dne jsme se připojili k sociologovi z Ben-Gurionovy univerzity, který pracoval s beduíny. Když jsme se přiblížili k táboru, běžel k nám proud beduínských dětí. Špinavé, otrhané děti s mokrými nosy, které se shlukly kolem Lewise v jeho tmavě modré vodácké bundě a hedvábné kravatě. "Ach! Ach!" vykřikl zděšeně, zoufale se snažil uniknout z jejich sevření. A pomyslel jsem si: Tak se akademická fantazie Blízkého východu – iluze králů a sultánů a minaretů ozářených měsícem – setkává s realitou Blízkého východu.

Fantazie však neovlivnila jen školní třídu. Romantické představy o Blízkém východě vedly americké politiky na počátku 50. let k tomu, že na egyptského diktátora Gamála Abdala Násira pohlíželi jako na arabského George Washingtona, schopného sjednotit roztříštěné společnosti v regionu do Spojených států Blízkého východu. V kroku, který prezident Eisenhower později označil za svou největší chybu v zahraniční politice, USA podpořily Násira proti nejbližším spojencům Ameriky, Velké Británii a Francii, v Suezské krizi v roce 1956, jen aby se Násir vynořil jako úhlavní nepřítel Ameriky. Američtí lídři podobně pohlíželi na předsedu OOP Jásira Arafata a syrského vůdce Háfize al-Asada jako na mírotvorce, jen aby zjistili, že oba muži jsou nenapravitelně vražední. Prezident Jimmy Carter miloval totalitáře jako egyptského prezidenta Anvara Sadata a Muhammada Rezu Pahlavího, íránského šáha, jen aby viděl, jak byl první z nich zavražděn a druhý svržen. A v tom, co je pravděpodobně nejkatastrofálnějším úletem fantazie, generace arabistů na ministerstvu zahraničí prosazovaly obraz dobročinných saúdských princů, kteří sice vyznávali věrnost Pax Americana, ale štědře financovali al-Kájdu.

Útoky z 11. září měly ukončit všechny americké fantazie o Blízkém východě – nebo by si to člověk alespoň myslel. Místo toho je institucionalizovaly. Neokonzervativci se hlásili k téměř náboženské víře, že za každou hrudí na Středním východě bije srdce toužící po demokracii v americkém stylu. Bushova administrativa ignorovala izraelská varování a umožnila teroristické organizaci Hamás účastnit se palestinských voleb v roce 2006. Hamás zvítězil a pokračoval v drcení Američany vycvičených sil umírněnější Palestinské samosprávy v Gaze. Pásmo se stalo teroristickým státem a íránským proxy, jenž během následujících patnácti let vyvolal ne méně než pět miniválek, které vyvrcholily hrůzami 7. října.

Víra neokonzervativců přesto zůstala pevná. Když jsem to vyvrátil, na brífinku v Kongresu a v tisku, byl jsem obviněn z toho, že jsem rasista, protože jsem Arabům upíral možnost demokratického vývoje. I když nejsem prorok, přál bych si, abych byl méně úspěšný v předpovídání neúspěchu americké státotvorné křížové výpravy v Iráku – "Britové a Francouzi toho mají plné zuby," varoval jsem, "a Spojené státy také" – a obrovskou expanzi íránského vlivu na západ.

Uplynulo deset let a fantazie stále houstla. Sotva šest měsíců po složení přísahy pronesl prezident Barack Obama projev více než dvakrát delší než jeho inaugurační projev k pečlivě vybranému davu v Káhiře. Jejím účelem bylo oslovit arabský a muslimský svět a zahojit rány mnohaletého antagonismu mezi nimi a Západem. V důsledku toho byl syrský tyran Bašár al-Asad, stejně jako jeho otec před ním, považován za mírotvůrce, spolu s libyjským diktátorem Muammarem Kaddáfím, tureckým vůdcem Recepem Tajjipem Erdoğanem a íránským prezidentem Hasanem Rúháním. Očekávalo se, že Arafatův nástupce ve funkci prezidenta Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás se zapojí do jednání o dvoustátním řešení. Vztah Ameriky s Izraelem, historicky hodnocený jako mimořádný, měl být oslaben, aby se otevřela cesta k míru mezi Amerikou a Blízkým východem. S izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, demokraticky zvoleným lídrem hlavního amerického spojence v této oblasti, se zacházelo – slovy jednoho washingtonského komentátora – "hůře než s diktátorem třetího světa".

Všechno se pokazilo. Po vypuknutí arabského jara v roce 2011 si Obamova administrativa vynutila rezignaci třicetiletého egyptského spojence Ameriky Husního Mubaraka, vojensky se podílela na svržení a davovém vraždění Kaddáfího a v tichosti podpořila syrské rebely bojující proti Asadovi. Ve všech ostatních zemích, kterými se jaro přehnalo – v Tunisku, Bahrajnu, Jemenu – se americké naděje na triumfální svobodu ukázaly jako neopodstatněné. Libye byla uvržena do občanské války, která doutná dodnes, a Egypt po žalostném mezivládí vlády Muslimského bratrstva podporovaného USA obnovil svou armádní diktaturu. Asad, tváří v tvář prázdným americkým hrozbám, že se pomstí za použití jedovatého plynu, zmasakroval své oponenty, aby se podrobili. Erdoğan se projevil jako nemilosrdný autokrat a Abbás nakonec odstoupil od velké americké mírové iniciativy. Do roku 2015 by se američtí politici mohli rozhlédnout po Blízkém východě a neukázat na jediný úspěch.

S výjimkou Íránu. V roce 2015 podepsal Bílý dům Společný komplexní akční plán (JCPOA) – neobratný eufemismus pro jadernou dohodu s Íránem. Několik let předtím jsem poslouchal kariéristy z ministerstva zahraničí, jak lamentují nad tím, jak Spojené státy na Blízkém východě podpořily špatné koně – sunnitské Araby, na které Američané utratili bilion dolarů v Iráku, jen aby na oplátku získali teror, a Izraelce, kteří obdrželi obrovské množství vojenské pomoci jen proto, aby plivli Americe do očí výstavbou osad. Mnohem lepším koněm, tvrdili tito profesionálové, jsou Íránci, kteří jsou navzdory své problematické vládě v zásadě pragmatičtí a proameričtí. Prezident Obama tvrdil, že pokud se Írán bude vážně angažovat a motivovat, mohl by se stát "zodpovědnou regionální mocností". Poslouchal jsem, jak lidé z ministerstva obrany spekulují, zda by Írán měl získat bombu a vytvořit tak rovnováhu mezi terorismem a vzájemně zaručeným zničením (MAD) s dalším jaderným arzenálem Středního východu, izraelským. Slyšel jsem to všechno a pomyslel jsem si: Mluvte o fantazii.

S podpisem JCPOA se tato fantazie stala realitou, která se téměř okamžitě změnila v noční můru. Namísto výstavby nemocnic a škol investoval Írán miliardy, které získal z úlevy od sankcí, do rozšiřování sféry svého vlivu a posilování schopnosti svého jaderného programu rychle vyrábět a dodávat jaderné zbraně mezi kontinenty. Místo aby se Írán stal zodpovědnou mocností, více než posílil svou pověst největšího světového státního sponzora teroru.

Opakovaně jako velvyslanec a poté jako náměstek ministra diplomacie v izraelské vládě jsem byl svědkem dopadu fantazie na americkou politiku na Blízkém východě. Když se USA v únoru 2011 chystaly vetovat rezoluci Rady bezpečnosti odsuzující izraelské osady na Západním břehu, administrativa mě "se stoprocentní jistotou" ujistila, že americká velvyslanectví v regionu budou z pomsty vyhozena do vzduchu. Druhý den Amerika uplatnila své veto a... Nic se nestalo. Podobné prognózy předcházely uznání izraelské suverenity nad Jeruzalémem Washingtonem v prosinci 2017, kdy mě úředníci ministerstva zahraničí ujistili, že tento krok zažehne protiamerické nepokoje od severní Afriky až po Perský záliv. A opět se nic nestalo.

Tolik z těchto politických selhání lze připsat zneužití americké moci na Blízkém východě, nesprávnému uplatňování víry a především opojení fantazií. Velkou část tohoto zmatku však lze vystopovat k vyššímu vzdělání, kterého se těmto osobám s rozhodovací pravomocí dostalo. Když jsem s nimi mluvil ve Washingtonu, z jejich pohledu na Blízký východ a ze slovníku, který používali k jeho popisu, jsem téměř poznal, na jakých katedrách studovali a u kterých profesorů. Přímá linie se táhla z Harvardu a Oxfordu, Berkeley a Massachusettské univerzity přímo k zahraničněpolitické byrokracii, která pohlížela na vládce Blízkého východu jako na racionální modernizátory, na blízkovýchodní společnosti jako na společnosti připravené smířit se s kajícnými a filantropickými Spojenými státy a na arabsko-izraelský konflikt jako na klíčový spor, který, pokud by se vyřešil, by mohl proměnit celý region ve Švýcarsko.

Revizionističtí historici, kteří se rozhodli vyvrátit mýty obklopující Blízký východ, nakonec přijali nové. Šiřitelé těchto mýtů – Martin Indyk, Aaron David Miller, Robert Malley, abychom jmenovali alespoň některé – se stali experty, kteří se je pokoušeli naplňovat, ale opakovaně neuspěli. Skutečnost, že na rozdíl od zkrachovalých podnikatelů nebo tápajících mozkových chirurgů jsou stále považováni za odborníky, vypovídá mnohé o neschopnosti jiných učenců, vedených důkladnou znalostí dějin regionu a zvládnutím jeho jazyků, prosazovat alternativní politiku.

Není divu, že největšího jednotlivého úspěchu americké diplomacie na Blízkém východě od roku 1979, Abrahámovských dohod, bylo dosaženo bez přispění odborníků z regionu. Stejně jako američtí politici, které učili, se drželi přesvědčení, že žádné další mírové dohody mezi Izraelem a arabskými státy nemohou být uzavřeny, aniž by byl nejprve vytvořen palestinský stát na téměř celém Západním břehu, ve východním Jeruzalémě a v Gaze. Vztahy mezi arabskými státy a Izraelem by nikdy nemohly být normalizovány před uzavřením dvoustátního řešení. Dohody, které Izrael podepsal se Spojenými arabskými emiráty, Bahrajnem, Súdánem a Marokem v roce 2020 tento předpoklad zcela převrátily. Normální vztahy byly navázány nejen mezi signatářskými vládami, ale také mezi jejich národy.

Nehledě na její neutěšené výsledky je obtížné kvantifikovat roli akademické obce při vytváření fiaska na Blízkém východě. Ne tak do té míry, do jaké je akademická obec zabarvena a často poskvrněna Blízkým východem. Organizačně, filozoficky a finančně byla blízkovýchodní studia zkorumpována svým předmětem. Pole bylo smrtelně otráveno.

Zdroj v angličtině: ZDE

