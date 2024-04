Jak Německo diskutuje o Blízkém východě

29. 4. 2024

Foto: "Původně plánovaná debata u kulatého stolu o Blízkém východě odpadá."

Německý prezident nás poučil o německé izraelsko-palestinské politice ve 4 jednoduchých krocích:

1. Oznámí kulatý stůl: Jak mluvit o válce na Blízkém východě?

2. Zapomene pozvat jediného Palestince.

3. Je terčem kritiky.

4. Zruší kulatý stůl.

Jak tedy mluvit o válce? Odpověď: „Nijak."

German president teaches German Israel-Palestine policy in 4 easy steps:

1 Announces round table "How do we talk about the war in the Middle East?"

2 Forgets to invite any Palestinians.

3 Gets criticised.

4 Cancels round table.

So how do we talk about the war? Answer: We don't. https://t.co/daCatUqJ1K