Blinken vyzývá Hamás, aby přijal „mimořádně velkorysou“ izraelskou dohodu o příměří

30. 4. 2024

Americký ministr zahraničí říká, že Hamás je „jediná věc, která stojí mezi lidmi v Gaze a příměřím"



Americký ministr zahraničí prohlásil, že „jediná věc, která stojí mezi lidmi v Gaze a příměřím“, je Hamás, a to před jednáním, které je považováno za poslední šanci na záchranu diplomatického řešení před hrozící izraelskou pozemní invazí v Rafáhu.



Antony Blinken v pondělí na zasedání Světového ekonomického fóra v Saúdské Arábii řekl: „Hamás má před sebou návrh, který je ze strany Izraele mimořádně velkorysý. Musí se rozhodnout a musí se rozhodnout rychle... Doufám, že se rozhodne správně a že můžeme dosáhnout zásadní změny dynamiky.“

Britský ministr zahraničí David Cameron na stejném shromáždění řekl, že Hamás by měl přijmout dohodu o „40denním příměří“.



Mezinárodní aktéři v posledních dnech obnovili úsilí o zprostředkování příměří v téměř sedm měsíců trvajícím konfliktu. Rostoucí přípravy Izraele na pozemní operaci v Rafáhu, kde více než polovina z 2,3 milionu obyvatel Gazy hledá útočiště, znamenají, že jednání, která se tento týden uskuteční v Káhiře, mohou být poslední příležitostí k jednání o propuštění izraelských rukojmích a pozastavení nebo ukončení války.



V pondělí se v egyptském hlavním městě očekávala delegace Hamásu včetně zástupce šéfa palestinské militantní skupiny v Gaze Chalíla al-Hajji, která měla prostřednictvím egyptských a katarských prostředníků reagovat na poslední izraelský návrh příměří a propuštění rukojmích.



Blinken, který je na své sedmé návštěvě regionu od vypuknutí války, by měl dále navštívit Izrael a jednat o vyjednávání. Izrael veřejně nepotvrdil, zda do Káhiry vyšle také delegaci.



Zdá se, že nejnovější návrh na příměří obsahuje velké kompromisy ze strany Izraele, který je pod domácím tlakem kvůli osudu rukojmích a čelí mezinárodní kritice kvůli humanitární krizi, kterou jeho válka způsobila v Gaze.



Izrael je údajně ochoten přistoupit na propuštění pouhých 33 rukojmích výměnou za Palestince držené v izraelských věznicích a na druhou fázi příměří, která zahrnuje „období trvalého klidu“ - což je nová reakce na opakovaný požadavek Hamásu na trvalé příměří.



Je prý také otevřen jednání o návratu Palestinců do jejich domovů v severní polovině pásma a stažení vojáků z vojenského koridoru, který nyní rozděluje území.



Egyptský ministr zahraničí Sameh Shoukry uvedl, že Egypt je ohledně nových rozhovorů optimistický. „Doufáme, že návrh zohlednil postoje obou stran, pokusil se z obou stran vytěžit umírněnost a čekáme na konečné rozhodnutí,“ řekl.



Jeden z vysokých představitelů Hamásu v neděli uvedl, že skupina nemá žádné „zásadní problémy“ s nejnovějším plánem příměří, který v podstatě zůstává stejný jako dohoda nastíněná v několika neúspěšných kolech rozhovorů od zhroucení týdenního příměří na konci listopadu.



V posledních dnech Hamás zveřejnilněkolik videí s důkazy o tom, že rukojmí jsou naživu, což je všeobecně vykládáno jako gesto dobré vůle vůči zprostředkovatelům. Jeden z představitelů skupiny však v pondělí agentuře Reuters řekl, že „otázky“ zůstávají, což naznačuje, že odpověď na nejnovější návrh nemusí přijít okamžitě.



I když opět vzrostla naděje, že by rozhovory mezi Izraelem a Hamásem mohly být konečně úspěšné, při leteckých útocích na Rafáh zahynulo nejméně 30 lidí.



Údery, které v pondělí zasáhly tři domy ve městě u egyptských hranic, zranily mnoho dalších lidí, zatímco ve městě Gaza bombardování dvou budov zabilo další čtyři lidi a několik dalších zranilo, uvedli zdravotníci.



Izrael prohlásil, že vedení Hamásu spolu se čtyřmi prapory bojovníků táboří v Rafáhu a využívá izraelská rukojmí jako lidské štíty a že pozemní operace je nezbytná k dosažení slibu Benjamina Netanjahua o „totálním vítězství“ nad palestinskými ozbrojenci a přivedení zbývajících rukojmích domů.



Plán útoku na Rafáh však vyvolal intenzivní odpor spojenců Izraele, včetně USA, které tvrdí, že přeplněné podmínky by mohly vést k tisícům civilních obětí a také k dalšímu narušení dodávek pomoci přicházející z Egypta. Joe Biden v nedělním rozhovoru s Netanjahuem „zopakoval svůj jasný“ nesouhlas s invazí do Rafáhu.



V pondělí Blinken zopakoval, že USA nepodpoří izraelskou ofenzívu na Rafáh, dokud neuvidí plán, jak zabránit škodám na civilistech.



„Jasně jsme řekli, a to již delší dobu, že pokud nebude k dispozici plán, který by zajistil, že civilisté nebudou zabíjeni, nemůžeme podpořit velkou vojenskou operaci,“ řekl.



„Zatím jsme neviděli plán, který by nám dával jistotu, že civilisté mohou být účinně chráněni.“



Netanjahuovi ministři se veřejně přeli o to, zda přistoupit na příměří, přičemž krajně pravicoví členové jeho koalice vyhrožovali odchodem z vlády, pokud se ukáže, že Izrael „kapituluje“ před požadavky Hamásu.



Mezitím se zdálo, že izraelští představitelé se stále více obávají, že mezinárodní trestní soud může vydat zatykač na vedoucí představitele země, protože tlak na Izrael v souvislosti s válkou roste.



Izraelští představitelé v posledních dnech hovořili o vyšetřování Mezinárodního trestního soudu, které bylo zahájeno před třemi lety a které se týká možných válečných zločinů spáchaných Izraelem a palestinskými ozbrojenci ještě v době války Izraele s Hamásem v roce 2014. Vyšetřování se zabývá také izraelskou výstavbou osad na okupovaném území, které chtějí Palestinci pro svůj budoucí stát.



Soud se v pondělí nevyjádřil a nedal najevo, že by se vydání zatykače v této věci blížilo. Nebylo jasné, co vyvolalo izraelské obavy.



Izraelské ministerstvo zahraničí v neděli pozdě večer uvedlo, že informovalo izraelské mise o „zvěstech“, že by mohl být vydán zatykač na izraelské vysoké politické a vojenské představitele. Ministr zahraničí Israel Katz uvedl, že jakýkoli takový zatykač by Hamásu a dalším militantním skupinám „dodal morální sílu“.



Netanjahu v pátek prohlásil, že Izrael „nikdy nepřijme jakýkoli pokus Mezinárodního trestního soudu podkopat jeho přirozené právo na sebeobranu“.





„Hrozba zatčení vojáků a úředníků jediné demokracie na Blízkém východě a jediného židovského státu na světě je pobuřující. Nebudeme se jí podřizovat,“ napsal na Twitteru.







