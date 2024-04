Skotský premiér Humsa Yousaf se rozhodl odstoupit

29. 4. 2024

Humza Yousaf oznámil, že po necelém roce od svého zvolení odstoupí z funkce skotského premiéra a předsedy SNP.



Na pondělní tiskové konferenci ve svém oficiálním sídle Bute House v Edinburku Yousaf uvedl, že zůstane ve funkci až do zvolení svého nástupce, aby zajistil „hladký a spořádaný přechod“.



Co Yousaf řekl o důvodech své rezignace:



" Minulý týden jsem zde stál, abych oznámil ukončení dohody o spolupráci mezi SNP a zelenými, a že SNP bude usilovat o vládu jako menšinová vláda.



Toto rozhodnutí jsem učinil jako předseda SNP, protože jsem věřil, že ukončení dohody se zelenými je pro stranu, kterou vedu, správné, a stále věřím, že tomu tak je. Ale především věřím, že to bylo správné rozhodnutí pro zemi.



Doufal jsem, že se mi podaří pokračovat ve spolupráci se zelenými v rámci méně formální dohody, SNP vstoupila do nové fáze menšinové vlády.



Bohužel tím, že jsem dohoduukončil způsobem, jakým jsem to udělal, jsem zjevně podcenil míru zranění a rozrušení, které jsem kolegům zelených způsobil.



Aby menšinová vláda mohla vládnout efektivně a účinně, je důvěra při spolupráci s opozicí jednoznačně zásadní.



A přestože cesta přes návrh na vyslovení nedůvěry z tohoto týdne byla naprosto možná, nejsem ochoten obchodovat se svými hodnotami a zásadami nebo uzavírat dohody s kýmkoli jen proto, abych si udržel moc.



Proto jsem po víkendu stráveném úvahami o tom, co je nejlepší pro mou stranu, pro vládu a pro zemi, kterou vedu, dospěl k závěru, že náprava našich vztahů napříč politickou debatou může být provedena pouze tak, že u kormidla bude někdo jiný.





Informoval jsem proto národní tajemnici SNP o svém záměru odstoupit z funkce předsedy strany a žádám ji, aby co nejdříve zahájila výběrové řízení na mého nástupce."





Yousaf řekl, že reprezentovat Skotsko v zahraničí je pro něj obrovská čest. Každý, kdo tuto práci vykonává, se setkává s „přáteli a obdivovateli“ Skotska. Kdyby se každý Skot mohl stát na jeden den skotským premiérem a zažít to, „hned druhý den by podle mého přesvědčení hlasoval pro nezávislost hlavou i srdcem“.

Yousaf byl prvním muslimem v čele evropské země a říká, že když vyrůstal, nikdy si nemyslel, že by se někdo jako on mohl stát prvním ministrem.





Na závěr vzdal emotivní hold své ženě, dětem a širší rodině.

Yousaf od svého zvolení čelil zdánlivě nekonečné řadě problémů, včetně probíhajícího policejního vyšetřování stranických financí, které vyústilo v zatčení bývalé šéfky strany Sturgeonové a obvinění jejího manžela, bývalého výkonného ředitele SNP Petera Murrella, ze zpronevěry stranických financí.







Podrobnosti v angličtině ZDE

