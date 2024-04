Americký Senát schválil pomoc ve výši 95 miliard dolarů pro Ukrajinu, Izrael a Tchaj-wan

24. 4. 2024

čas čtení 5 minut



Senát nadpoloviční většinou hlasoval pro urychlení tohoto opatření, které by měl podepsat Joe Biden.



Americký Senát v úterý drtivou většinou hlasů schválil pomoc ve výši 95 miliard dolarů pro Ukrajinu, Izrael a Tchaj-wan, když se v nadpoloviční většině obou stran sjednotil na tom, že tento dlouho odkládaný balík pošle k podpisu Joeovi Bidenovi. Konečný výsledek hlasování byl 79 ku 18.



Návrh zákona dříve během dne snadno překonal klíčovou procedurální překážku. Senát drtivou většinou odhlasoval jeho prosazení, což předseda většiny označil za „jeden z největších úspěchů, kterým Senát za poslední roky čelil“.



„Dnes Senát vysílá jednotný vzkaz celému světu: Amerika bude vždy bránit demokracii v hodině její nouze,“ uvedl Chuck Schumer ve svém prohlášení. v úterý odpoledne.

Po měsících odkladů a neúspěchů Sněmovna minulý týden schválila čtyři návrhy zákonů, které urychlují financování tří amerických spojenců, a zároveň schválila konzervativní návrh, který by mohl vést k celostátnímu zákazu platformy TikTok. Opatření byla spojena do jednoho velkého balíku, který v úterý schválil Senát.



Legislativa zahrnuje 60,8 miliardy dolarů na doplnění ukrajinské válečné pokladny, 26,3 miliardy dolarů pro Izrael a humanitární pomoc civilistům v konfliktních zónách, včetně Gazy; a 8,1 mld. indopacifickému regionu na posílení jeho obrany proti Číně.



V reakci na financování Tchaj-wanu, Čína uvedla, že naléhavě vyzývá USA, aby splnily svůj závazek nepodporovat „nezávislosti Tchaj-wanu“ konkrétními kroky a přestaly jej jakkoli vyzbrojovat, řekl mluvčí čínského úřadu pro záležitosti Tchaj-wanu.



Tchajwanská armáda v neděli uvedla, že hodlá s USA diskutovat o tom, jak peníze využít.



Na část finančních prostředků reagoval také izraelský ministr zahraničí Israel Katz, podle něhož jde o „silný vzkaz“ nepřátelům země.



Biden v pondělí telefonicky informoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že bude „rychle jednat“, aby poslal zoufale potřebné vojenskou pomoc, včetně zbraní protivzdušné obrany, do země poté, co Senát návrh zákona schválí.





Sněmovna reprezentantů ovládaná republikány přidala ustanovení, podle něhož by byl TikTok v USA zablokován, pokud by se se její mateřská společnost vlastněná Čínou z platformy sociálních médií nestáhla do jednoho roku.





Velká část části návrhu zákona týkající se zahraniční pomoci odráží to, co Senát schválil v únoru, s přidáním opatření, které nařizuje prezidentu požádat Kyjev o splacení zhruba 10 miliard dolarů v ekonomické oblasti. ve formě „odpustitelných půjček“, což je myšlenka, s níž poprvé přišel Donald Trump, který byl původně proti pomoci Ukrajině.

Schumer v úterý pochválil Johnsona, který se podle něj „pochlapil“, stejně jako Mitche McConnella, republikánského vůdce Senátu.

McConnell po oznámení svého rozhodnutí odstoupit ze své funkce dlouholetého předsedy republikánů v Senátu učinil z financování ukrajinského válečného úsilí úkol, který má sloužit k budování jeho odkazu.





V úterním dlouhém projevu se McConnell postavil proti izolacionismu podle hesla „Amerika na prvním místě“, který Trump a jeho věrní v Kongresu podporují a který je v Republikánské straně stále rozšířenější.



„Dnešní akce je opožděná, ale naše práce tím nekončí,“ řekl. „Důvěra v americké odhodlání se neobnoví přes noc. Rozšíření a doplnění arzenálu demokracie se nestane jen tak mávnutím kouzelného proutku.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

Ačkoli balík zahraniční pomoci se do značné míry podobá opatření, které schválil Senát v únoru, několik republikánských senátorů, kteří hlasovali proti němu. změnilo nyní svůj postoj a v úterý vyslovilo souhlas.Byl mezi nimi i Lindsey Graham, dlouholetý jestřáb v oblasti obrany, který se předtím postavil proti senátnímu balíčku zahraniční pomoci. protože nebyl spojen s legislativou týkající se amerických hranic, ale v úterý hlasoval pro jeho prosazení. Po návštěvě Ukrajiny na začátku letošního roku Graham podpořil Trumpův plán půjčky a od té doby poukazoval na letecký útok Íránu na Izrael jako na důvod pro vyslání pomoci této zemi.Schválení balíku pomoci Senátem završilo strastiplnou odyseu na Kapitolu, která začala v loňském roce žádostí Bílého domu o nový financování pro Ukrajinu a pro Izrael, který se 7. října vzpamatovával z přeshraničního útoku Hamásu.Když zkrachoval bipartitní návrh zákona o hranicích a národní bezpečnosti dojednaný v Senátu, Schumer přistoupil k hlasování o návrhu zákona o zahraniční pomoci. Ten v únoru drtivou většinou hlasů 70-29 prošel, ale neměl jasnou cestu vpřed v republikány ovládané Sněmovně reprezentantů, kde nový předseda Mike Johnson otálel s jeho předložením poslancům.Osobní intervience Bidena, vedoucích představitelů Kongresu a evropských hlav států a vlád, účast na poradách zpravodajských služeb na vysoké úrovni nakonec Johnsona přesvědčily, aby jednal. Rozhodnutí může mít politickou cenu: může přijít o svou funkci.„Historie nás soudí za to, co děláme,“ řekl Johnson na emotivní tiskové konferenci. konferenci minulý týden poté, co dvoustranná koalice zákonodárců schválila. balíčk pomoci velkým rozdílem hlasů.„Hodně lidí v Kongresu i mimo něj si přálo, aby tento balíček neuspěl,“ řekl Schumer. „Ale dnes ti v Kongresu, kteří stojí na straně demokracie vítězí.“