Konsolidace, normalizace a Fializace s Babišizací Česka

24. 4. 2024 / Petr Haraším

čas čtení 4 minuty

V již slavném vánočním proroctví Petra premiéra Sibyly Fialy premiér z Pravého břehu Institut Petra Fialy navěštil českému lidu roky blahobytu, prosperity a světového ekonomického prvenství v přehršli kategorií. Bohužel se zapomněl tradičně zmínit, jak krachující Česko vedené narcistním premiérem ze známé firmy hodlá vyřčeného dosíci. Stačí idea, stačí myšlenka, stačí vyslat fialový signál ke hvězdám, vesmír si všimne a vesmír zařídí. Teoreticky z pohledu kvantové fyziky by to mohlo zafungovat. Jednou za život vesmíru, ale mohlo.

Ihned poté, co vyřešil všechny domácí i některé světové krize velkého i menšího významu se premiér Petr a jeho Zbyněk vrhli spřátelenou silou na českou ekonomiku. Umě napodobili nenapodobitelný styl ekonomie chemika Miroslava. Nasadili ještě většího ekonomického diletanta, než byl chemik Miroslav, ač se dlouho zdálo, že není možná, leč elektrikář Zbyněk naděje v něj vložené nezklamal. Mistr Zbyněk svého mistra Yodu Kalouska nejen doběhl, ale i o parník předběhl. Nastala inu nám ona pověstná kalvárie české ekonomiky, poklesy, recese, inflace, propady životní úrovně pod úroveň, růsty cen, daňový ráj, šedá ekonomika, exekuce, chudoba, bída a beznaděj na změnu zamořila českou zem. Pochod peněz ke kmotrům a oligarchům se nadmíru opět vyvedl a majetková propast výrazně narostla do obludných rozměrů. A již není cesty zpět.

Na konci éry bačování ekonomických teroristů nejvyššího kalibru Stanjury, Fialy a Skopečka (všichni čutají v dresu ODS) budeme minimálně o bilion a čtvrt korun lehčí (úroky budou kvůli ODS fakt pekelné, oni ví moc dobře proč). Nicméně i tento obrovský dluh bude vysvětlen a sveden na někoho jiného s pravicovou radostí, odvahou a úsměvem nad dobře vykonanou prací. Klement se svého času učil jezdit do Kremlu kroutit krkem demokracii, ODS se naučila kroutit krkem lidem zcela sama. Jsou prostě šikovní.

Ostatně celou vládu nad Českem si ODS opětovně a jako vždy spletla s obyčejnou loupeží za bílého dne v dlouhé noci. Nikdo netvrdí, že světové krize i některé domácí lapálie ODS přímo jako (domácí rozhodně ano spolu s ANO) způsobila, ale mnoho z nás i vás víme, že nabídnuté krize poctivě uchopila za bujaré pačesy a hlava nehlava začala tahala z občanů peníze a úspory jako psychopatický lichvář. Dokázáno daty, potvrzeno fakty. ODS zneužila krize k obohacení se a své nadřízené oligarchy poctila set miliardovým každoročním chutným krvavým koláčem. Nic jiného za dobu svého vládnutí po zahnání Babiše do bažin neudělala. Vlastně udělala. Vytvořila konsolidační balíček, který sice nefunguje, ale mohl by jako.

Když už mistři světa ekonomických praktik vymysleli a prosadili konsolidaci vlastníma rukama zmršené ekonomiky, tak proč nezkusit normalizaci společnosti? Normalizační balíček by mohl vypadat následovně. Kdo nevolí správně, tedy nás správné ženy a dobré hochy z ODS (popřípadě, leč si to dobře rozmyslete, umírající KDU i ČSL i TOP09), ten, ať dobrovolně raději nevolí vůbec. Stejně je to dezolát a lůza a naše demokratická vlast vybraných mravů jej není hodna. Vyřešeno, hotovo. ODS vydírá české voliče tak, jak si nikdo v české volební historii zatím netroufl. My vás sice po celé čtyři roky obírali, ožebračovali a zaváděli cenová maxima, ale opovažte se nás nevolit. Kdo nevolí nás, volí Rusko. Kdo nechce Petra, ten vzývá Andreje a Kreml. Nabízíme další čtyři roky v chudobě a bídě, protože jinak tady bude chudoba a bída.

Na kongresu ODS to jen lítalo smyšlenými daty, pokroucenými fakty a slavnými čísly dosavadních úspěchů národního hospodářství. Data, fakta a čísla nevydržela střet s reálnou realitou. Ani ne po týdnu data prezentovaná na soudružském kongresu seschla, změnila strukturu a ukázkově chcípla. Fabulace a lži Fialy, Stanjury a Skopečka nepřežily, světové agentury i Eurostat je dokonale rozprášily jako hnůj po poli poražených. Jen aby teď světový státník, který skoro sám zajistil zbraně pro Ukrajinu (tady tomu já fakt ani trochu nevěřím zde) nevyhlásil MMF a Eurostatu krutou a nelítostnou válku, dokud a pokud neodvolají hanebná prohlášení o jeho vládě nad českou zemí. Jako zde, tak zde i tenhle zde, fakt českou ekonomiku vedou skvěle a jejich majitelé z řad oligarchie a spolků kmotrů si je dobře pasou.

Haraším Petr Orlau

Komentář z náhledu do ekonomického propadu

0