24. 4. 2024

čas čtení < 1 minuta

Česká televize utrpěla citelnou ztrátu důvěryhodnosti. Ředitel @HonzaSouek se namísto umluvy zatvrdil a obvinil z podjatosti vědeckou instituci, kterou si ČT pro analýzu najala. #ostudaČT

Co na to Rada? Co na to poslanci? https://t.co/wzLzOPqQgs pic.twitter.com/Fbs1PyeCzm