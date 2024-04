BBC: Hledání pohřešovaných blízkých v masových hrobech v Gaze

25. 4. 2024

Matka bude své ztracené dítě hledat kdekoli. A dokud má sílu, nikdy nepřestane. Ať už je naživu, nebo mrtvé. Na tom nezáleží, píše reportér BBC Fergal Keane.



Už čtyři dny se Kareema Elrasová pohybuje v hluku, prachu a v silném zápachu masových hrobů v Násirově nemocnici.

Je matkou jednadvacetiletého Ahmeda, který byl zabit 25. ledna ve městě Chán Júnis na jihu centrální části Gazy. Jeho tělo je od té doby nezvěstné.



V úterý Kareema svého chlapce našla.

„Chodila jsem sem celou dobu až do teď,“ řekla, „dokud jsem nenašla tělo svého syna, svého syna Ahmeda, milovaného malého chlapce, jeho mateřskou lásku. Přišel o otce, když mu bylo dvanáct let, a já jsem ho vychovala.“



Nedaleko se po obvodu hrobů procházejí další rodiny.



Je to scéna skličujícím způsobem známá z válečných oblastí po celém světě.



Buldozery se drápou do země, aby se dostaly k mrtvým. Zpod hlíny vystupuje ztuhlá ruka. Hrobníci vytyčují jednotlivá místa, kde budou exhumovaná těla pohřbena. A rodiny ztracených, které doufají, že mezi mrtvými najdou své blízké.



Podle pracovníků palestinské civilní obrany bylo z areálu Násirovy nemocnice vyzvednuto více než 330 těl.



Univerzálnost těchto snímků však nutně nenasvědčuje stejnému vysvětlení. Každý masový hrob - ať už na Balkáně, ve střední Africe, na Blízkém východě nebo jinde - je důsledkem místních podmínek.



Ve válce, která si údajně vyžádala životy více než 34 000 lidí na zúženém prostoru země, se pohřbívání mrtvých stalo složitým a často nebezpečným úkolem.



Některé hřbitovy jsou plné. Na jiné se kvůli bojům nelze dostat. Kvůli těmto tlakům byla těla pohřbena v areálech nemocnic, kde podle izraelských sil bojoval Hamás.



V některých válkách, o kterých jsem informoval, bylo možné poměrně rychle zjistit, co se stalo s oběťmi. To proto, že forenzní vyšetřovatelé byli na místě poměrně brzy poté a novináři měli do oblasti přístup.



V současných podmínkách v Gaze - kdy Izrael a Egypt odmítají vpustit mezinárodní novináře a kdy boje vytvářejí extrémně nebezpečné podmínky pro jakýkoli potenciální tým soudních vyšetřovatelů - je nesmírně obtížné konkrétně určit, jak a kdy zemřel každý z těch, kteří byli exhumováni z hrobů v Násirově nemocnici a také v nemocnici al-Šifa na severu ve městě Gaza.



OSN je „zděšena“ zprávami o masových hrobech v nemocnicích v Gaze



Byli alespoň někteří z nich popraveni izraelskými silami, jak tvrdí Hamás a místní záchranáři?



Nebo jsou všechny stovky mrtvých v masových hrobech oběťmi náletů a bojů v oblasti uvnitř a v okolí zdravotnických komplexů, stejně jako další oběti nemocí a podvýživy způsobené válkou? Přemístili Izraelci těla z jednoho hrobu do nového?



BBC Verify ověřila videa zveřejněná na internetu 22., 25. a 28. ledna, která ukazují Palestince pohřbívající těla na dvou místech na nádvoří Násirovy nemocnice. Záběry byly geolokalizovány pomocí linie dvojitých palem a odpovídajících viditelných budov ve střední vzdálenosti.



K dočasnému pohřbívání docházelo v době, kdy zdravotnický personál a vysídlení civilisté hlásili intenzivní boje v oblasti a poté, co byla nemocnice obklíčena izraelskými pozemními silami.



Nemáme možnost přesně potvrdit, kolik těl bylo pohřbeno před zahájením izraelského útoku 15. února. Gazské ministerstvo zdravotnictví řízené Hamásem 27. ledna uvedlo, že na nádvoří nemocnice byla pohřbena těla 150 lidí, ale tento údaj je téměř nemožné ověřit.



Můžeme potvrdit, že záběry zveřejněné v posledních dnech po stažení izraelských jednotek z Chán Júnisu ukazují stejná pohřebiště. Zřetelně je vidět stejná řada stromů a okolních budov.



Podle civilní obrany Gazy bylo nalezeno více než 330 těl, ale na otázky, kdy a jak tito lidé zemřeli, nedokážeme odpovědět. Představitelé Násirovy nemocnice možná vedli záznamy o tělech, která byla pohřbena před izraelským náletem, ale to nevíme.



Izraelská armáda potvrdila, že těla na nádvoří exhumovala a prozkoumala, zda se nejedná o těla rukojmích, kterých se zmocnil Hamás, a že byla následně „vrácena na své místo“. Sky News však ověřila videozáznam a satelitní snímky, které ukazují, že izraelské buldozery během nájezdu přes nádvoří přejely a způsobily na něm viditelné škody.



Ředitel úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva pro palestinská území Ajith Sunghay mi řekl, že musí být provedeno nezávislé forenzní vyšetřování hrobů.



V úterý jiný úředník OSN uvedl, že některá těla byla nalezena se svázanýma rukama.



Následovalo prohlášení představitele palestinské civilní obrany, skupiny, která provádí záchranné a vyprošťovací operace, že mrtvoly byly nalezeny se spoutanýma rukama, že jiné byly viděny s prostřelenou hlavou a některé měly na sobě uniformy zadržených.



Reem Zeidanová strávila dva týdny hledáním těla svého syna Nabíla, které bylo nalezeno ve středu odpoledne.



Reem uvedla, že viděla těla, která nesla známky mučení a měla spoutané ruce. „Byli popraveni. Někteří měli spoutané ruce a nohy a byli popraveni. Do kdy to bude pokračovat?“



Zeptal jsem se Ajitha Sunghaye, zda viděl pevné důkazy o tělech se spoutanýma rukama.



„Důkazy stále nemáme, máme jen informace,“ odpověděl. „A tyto informace je třeba potvrdit z různých zdrojů. A právě proto potřebujeme nezávislé mezinárodní vyšetřování.“



„Co nemůžeme připustit, je, aby se v současné situaci, kdy jsme v Gaze zaznamenali četná závažná porušení lidských práv, z nichž mnohá jsou potenciálně válečnými zločiny, a kdy jsme vyvolali poplach kvůli možným krutým zločinům, z toho stala jen další kaňka. Intenzita porušování je obrovská.“







Sunghay uvedl, že má týmy připravené k nasazení v Gaze, pokud jim Izrael poskytne povolení a bezpečný průchod.









Malá Hind, které je asi pět let, vzpomíná na svého otce s jasnýma, prostýma dětskýma očima: „Měl mě rád a kupoval mi věci. a bral mě ven.“







BBC ověřuje pravost videozáznamu z klíčových okamžiků příběhu Násirova zdravotnického komplexu v Gaze.Izraelská strana odmítla jako pomluvu tvrzení, že v nemocnicích pohřbívala těla.V prohlášení Izraelských obranných sil se uvádí: „Tvrzení, že IDF pohřbily palestinská těla, je nepodložené a neopodstatněné.“IDF dodaly, že těla byla exhumována a zkontrolována, zda se nejedná o těla rukojmích, kterých se Hamás zmocnil a odvezl je do Gazy během útoků na Izrael 7. října.V prohlášení se uvádí: „Prohlídka byla provedena pečlivě a výhradně v místech, kde zpravodajské informace naznačovaly možnou přítomnost rukojmích. Prohlídka byla provedena s úctou při zachování důstojnosti zemřelých.“Práce na identifikaci a důstojném pohřbu mrtvých bude pokračovat ještě několik dní.Somaya Al-Shourbagyová vyzvedla tělo svého manžela Usámy v Násirově nemocnici a podařilo se jí ho přenést na hřbitov, kde bylo uloženo vedle ostatků. jejich rodiny.U čerstvě vykopaného hrobu poklekla s dcerou.„Moje malá dcera mě požádala, abych navštívila hrob jejího otce,“ řekla Somaya, „A já jsem jí říkala, že jakmile ho pohřbíme, navštívíme ho. Díky Bohu. Situace je těžká, ale možná najdeme úlevu po pohřbu.“