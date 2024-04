Na českém území působí

sekta AllatRa, známá také pod názvem Tvořivá společnost

. Její zdánlivou zvláštností není apokalyptická vize, to je pro sekty poměrně standardní aranžmá. Více překvapivá je prokremelská rétorika a šíření Kremlem prefabrikovaných konspirací. Vyškolený sovětský kágébák a vůdce současného největšího kleptokratického syndikátu světa Vladimir Putin, je podle učení této sekty vůdcem panslovanského hnutí, jehož cílem je boj se zlými elitami. Těmi zlými elitami jsou pochopitelně váleční štváči západu. Takhle to vypadá jako obyčejná prokremelská propaganda vtělená do konspirační teorie. Nicméně sekta AllatRa dokáže svým členům nabídnout mnohem více: ezoterický kompot z New Age, Teosofické společnosti a dalších sektářských utopií, což je pro spirituálně „zranitelné“ jedince lákavější než nějaká profánní povídačka o obyčejných pozemských elitách a jejich přízemních spiknutích. Zejména to světlo na konci tunely v podobě vůdce Noma, rozumějte Vladimira Putina, je přece neodolatelné.