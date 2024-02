Kreml vede dezinformační kampaň s cílem zdiskreditovat Zelenského

17. 2. 2024

Když se minulý měsíc objevily první zprávy o tom, že se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chystá propustit svého vrchního vojenského velitele, generála Valerije Zalužného, zdálo se, že představitelé v Moskvě jásají. Jak ukazují dokumenty, snažili se právě takový rozkol zorganizovat po mnoho měsíců, píše Washington Post. Když se minulý měsíc objevily první zprávy o tom, že se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chystá propustit svého vrchního vojenského velitele, generála Valerije Zalužného, zdálo se, že představitelé v Moskvě jásají. Jak ukazují dokumenty, snažili se právě takový rozkol zorganizovat po mnoho měsíců,





Administrativa ruského prezidenta Vladimira Putina nařídila skupině ruských politických stratégů, aby pomocí sociálních médií a falešných zpravodajských článků prosazovali téma, že Zelenskyj "je hysterický a slabý". ... Obává se, že bude odsunut stranou, proto se zbavuje nebezpečných soupeř§".



Výsledkem pokynů Kremlu byly tisíce příspěvků na sociálních sítích a stovky vymyšlených článků, vytvořených trollími farmami a šířených na Ukrajině i v Evropě, které se snažily využít tehdejšího údajného napětí mezi oběma ukrajinskými lídry, jak vyplývá z trojice souborů kremelských dokumentů, které získala evropská zpravodajská služba a do nichž nahlédl deník The Washington Post. Soubory čítající více než 100 dokumentů poprvé odhalily rozsah kremelské propagandy zaměřené na Zelenského s cílem rozdělit a destabilizovat ukrajinskou společnost - úsilí, které Moskva nazvala "informačními psychologickými operacemi".





Ukrajinská společnost však podle průzkumů veřejného mínění zůstala od ruské invaze dosud pozoruhodně jednotná a úředníci v Moskvě, jak ukazují dokumenty, někdy vyjadřovali frustraci z neschopnosti Zelenského zdiskreditovat.





Z dokumentů vyplývá, že pokrok byl monitorován na téměř týdenních kremelských schůzkách, na nichž stratégové přednášeli prezentace s přehledem nejčtenějších příspěvků, které nasadili do ukrajinských sociálních médií, a sčítali celkové rozložení jejich výstupů. Prováděli také týdenní průzkumy veřejného mínění o míře důvěry v Zelenského a vojenské vedení země.

Mezi materiály, na které upozornili, byl i vymyšlený příspěvek na Facebooku, který tvrdil, že rodina padlého vojáka nedostala od státu žádnou pomoc, a který podle jedné z prezentací zíměl více než 2 miliony přístupů. Podle jiné prezentace bylo silně sledovaným příspěvkem falešné video na Telegramu, které tvrdilo, že hlavním válečným cílem úřadů v Kyjevě je "bojovat do posledního Ukrajince".



Podle jedné z prezentací do začátku března desítky najatých trollů každý týden rozšířily na ukrajinských sociálních sítích více než 1 300 textů a 37 000 komentářů. Záznamy ukazují, že zaměstnanci trollích farem si za napsání 100 komentářů denně vydělali 60 000 rublů měsíčně, tedy 660 dolarů.



Za prvních pět měsíců bylo však jen málo důkazů o tom, že toto úsilí mělo na Ukrajince nějaký dopad. Průzkumy prováděné Kremlem ukázaly, že důvěra v Zelenského zůstává trvale vysoká - od února do června prezidentovi důvěřovalo 68 až 73,3 procenta Ukrajinců.



V srpnu však podle kremelských průzkumů tato míra klesla na 65,4 procenta. Přesnost těchto průzkumů není možné posoudit a není jasné, jak je Rusové na Ukrajině provádějí.



Červencový průzkum kyjevského Razumkovova centra ukázal důvěru v Zelenského na 81 procent. Poslední průzkum, který centrum zveřejnilo 8. února, ukázal, že důvěra v Zelenského klesla na 69 procent.



Stratégové si byli vědomi obtížnosti svého úkolu.



Jako nejefektivnější způsob pronikání do ukrajinského mediálního prostoru stratégové doporučovali rozvíjet "síť kanálů Telegramu v kombinaci s Twitterem a Facebookem/Instagramem" s tím, že počet uživatelů Telegramu na Ukrajině vzrostl za předchozí rok o 600 procent. Po invazi Zelenského vláda vytvořila jediný zdroj televizního zpravodajství, ale Ukrajinci se od tohoto programu odklonili s tím, že o vojenských bojích Ukrajiny se tam dostatečně neinformuje a nediskutuje.



"Telegram se stal nejdůležitějším zdrojem zpráv, dokonce důležitějším než hlavní média," uvedl vysoký evropský bezpečnostní činitel. "Je nemožné ho zablokovat."



Moskevští stratégové zdůraznili, že je třeba se vyhnout zjevné proruské propagandě, aby se vybudovala důvěra ukrajinské veřejnosti. "Je jasné, že nemůžeme používat své staré prostředky," napsal jeden ze stratégů 5. dubna po schůzce v Kremlu.



Do prvního květnového týdne nasbíral příspěvek, který kremelští stratégové umístili na Facebook a který tvrdil, že "Valerij Zalužný se může stát příštím prezidentem Ukrajiny", 4,3 milionu zobrazení. Kreml poté vydal příkaz k vytvoření podobných příspěvků, "dodatečné reality" - termín používaný ruskými představiteli pro falešné zprávy - včetně zpráv, že západní představitelé hledají náhradu za Zelenského a že Zalužnyj hodlá zastavit protiofenzívu.



Meta, mateřská společnost Facebooku, v prohlášení s odkazem na ruské příspěvky o Zalužném a údajné nedostatečné státní pomoci pro padlého vojáka uvedla, že od roku 2022 "monitoruje a blokuje účty, stránky a webové stránky provozované touto kampaní", "včetně těchto dvou stránek, které náš bezpečnostní tým rychle odhalil a deaktivoval".



Strategové se nenechali odradit a prostřednictvím sociálních sítí podstrčili Ukrajině spoustu článků, přičemž jeden z nich v květnu nesl titulek "Zelenskyj se drží na trůnu. Na Ukrajině se likviduje demokracie." Další z nich v červnu tvrdil, že Zalužnyj dlouhodobě mizí z očí veřejnosti, přičemž blogeři byli instruováni, aby zveřejňovali komentáře s tvrzením: "Proto Zalužnyj zmizel: Protože mohl a měl zaujmout Zelenského místo."



Recyklace dezinformací



Stratégové se také snažili využít Kirijenkovy kampaně v západní Evropě recyklací jeho dezinformací pro použití na Ukrajině. Taktika v evropské kampani zahrnovala klonování a uzurpování mediálních a vládních webových stránek, jako jsou stránky deníku Le Monde a francouzského ministerstva zahraničí, a následné umisťování falešného obsahu na ně očerňujícího ukrajinskou vládu v rámci operace, kterou úředníci Evropské unie nazvali Doppelgänger. Jejich součástí bylo také vytváření falešných účtů na Twitteru pro významné osobnosti, včetně německé ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové. Stratégové se snažili umístit příspěvky z těchto webových stránek nebo účtů na ukrajinské sociální sítě jako skutečné evropské zpravodajství nebo komentáře.



Poté, co falešný účet Baerbockové v září tvrdil, že "válka na Ukrajině skončí do tří měsíců", zahájily německé úřady vyšetřování a našly více než 50 000 falešných účtů koordinujících proruskou propagandu, včetně těch, které tento tweet propagovaly. Úřady se domnívají, že tyto falešné účty byly rozšířením kampaně Doppelgänger, uvedl Der Spiegel.



Operace Doppelgänger byla poprvé odhalena společností Meta v září 2022 a poté francouzskými úřady loni v létě a byla spojena s falešnou zpravodajskou stránkou Reliable Recent News, která vydávaly dvě ruské firmy, Social Design Agency a Structura National Technologies. Kremelské dokumenty ukazují, že šéfové společností Social Design Agency a Structura - Ilja Gambašidze a Nikolaj Tupikin - pracovali přímo s Kirijenkem a další kremelskou úřednicí Sofií Zacharovovou, která koordinovala úsilí v Evropě a na Ukrajině. "Ona je mozkem," řekl jeden z evropských bezpečnostních úředníků.



EU v červenci uvalila sankce na Gambašidzeho, Structura National Technologies a Social Design Agency za to, že se podle ní podíleli na vytváření falešných webových stránek a účtů na sociálních sítích, které si "přivlastňovaly identitu národních médií a vládních webových stránek" v rámci "hybridní kampaně Ruska proti EU a členským státům". Gambašidze a Tupikin byli v listopadu jmenováni americkým ministerstvem zahraničí za svou roli v kremelských snahách o šíření dezinformací v Latinské Americe.



Gambašidze, Tupikin a jejich kolegové navrhovali narativy, o nichž doufali, že zničí Zelenského obraz na Západě jako "hrdiny malé země bojující proti globálnímu zlu", vyplývá z jednoho z dokumentů zaslaných v dubnu. Navrhovali vykreslit Zelenského jako herce, který je schopen pouze plnit scénář, který pro něj napsaly Spojené státy a NATO, a jeho západní podporovatele jako unavené. Navrhovali šíření falešných ukrajinských vládních dokumentů jako důkazů korupčních schémat vojenských zakázek a naznačovali, že Zelenskyj a jeho rodina mají západní bankovní účty.



Tyto plány vedly ke stovkám článků a tisícům příspěvků na sociálních sítích přeložených do francouzštiny, němčiny a angličtiny, které byly namířeny proti Zelenskému.



Jeden článek určený francouzskému publiku měl titulek: "Dirigent se Zelenského koncertů nabažil: akce USA na Ukrajině vedou k domněnce, že Washington se hodlá Zelenského brzy zbavit, aniž by o tom jednal s Paříží."



Na základě tohoto článku jeden ze stratégů nařídil zaměstnanci trollí farmy, aby připravil příspěvky na sociálních sítích ve francouzštině: "Washington nahradí Zelenského schopnějším prezidentem. A Francie bude muset v tichosti pokračovat ve vyzbrojování a financování Ukrajiny".



Jiný článek popisoval, jak Zelenskyj prosadil, aby ukrajinské síly bránily Bachmut proti přání Zalužného, což podle něj vedlo k úmrtí 250 000 ukrajinských vojáků, což je silně přehnaný počet obětí v nicméně brutální bitvě o město. Zaměstnanci trollí farmy měli psát komentáře typu "Proč ukrajinští generálové nenávidí Zelenského? PR z krve bojovníků" a "Zastřelit vyčerpaného prezidenta? Na Ukrajině se chystá spiknutí generálů".



Podle evropských bezpečnostních představitelů bylo jedním z cílů stratégů zajistit, aby se témata umístěná vnaevropských sociálních médiích filtrovala zpět na Ukrajinu, a to prostřednictvím repostů a amplifikace nebo tím, že se jich chopí ukrajinští politici, kteří si chtějí zvýšit svůj profil provokativními příspěvky.



Stratégové měli také ceníky za podstrčení proruských komentářů do významných západních médií a za zaplacení "influencerů" na sociálních sítích ve Spojených státech a v Evropě, kteří "jsou ochotni pracovat s ruskými klienty". Podle dokumentů byli Rusové ochotni zaplatit až 39 000 dolarů za prosazení proruských komentářů do významných médií na Západě.



"Prakticky všude to budou publicisté, vůdci veřejného mínění, bývalí diplomaté, úředníci, profesoři a tak dále," uvádí se v poznámce připojené k ceníku. Z dokumentů není jasné, zda se Kremlu podařilo dostat materiály do západních publikací nebo zda byl někdo zaplacen.

Když se na Kyjev snesla zima, začala se objevovat řada deepfake videí, na nichž Zalužnyj nazývá Zelenského nepřítelem lidu a vyzývá k převratu. Videa byla rychle odsouzena jako falešná a neměla na Ukrajině žádný reálný dopad. Vysoce postavený evropský bezpečnostní činitel však uvedl, že se obává, že Kreml pouze testuje půdu pro budoucí deepfake.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Ale vzhledem k tomu, že generál Zálužný je nyní mimo službu, frontové linie jsou zmrazené a další vojenská a finanční podpora ze strany Spojených států nejistá, někteří v Kyjevě se obávají, že by ruské skryté propagandistické úsilí mohlo začít podkopávat národní soudržnost a morálku.Dokumenty ukazují, jak v lednu 2023 první zástupce náčelníka generálního štábu Kremlu Sergej Kirijenko pověřil tým úředníků a politických stratégů, aby na ukrajinských sociálních sítích šířili dezinformace.Toto úsilí navazovalo na dřívější projekt, který Kirijenko, dlouholetý Putinův poradce, vedl s cílem podvrátit podporu Západu Ukrajině, včetně Francie a Německa. Na evropskou propagandistickou skupinu dohlížela jedna z Kirijenkových náměstkyň, Taťjana Matvejevová, vedoucí kremelského oddělení pro rozvoj informačních a komunikačních technologií, vyplývá z dokumentů.Koncem roku 2022, poté co Ukrajina zatlačila ruské síly v Charkovské a Chersonské oblasti a představitelé Kyjeva začali hovořit o velké jarní protiofenzívě na východě a jihu, sestavil Kirijenko druhý tým zaměřený na destabilizaci samotné Ukrajiny. V čele tohoto úsilí stál jeden z jeho nejbližších náměstků, Alexandr Charičev, úředník známý v některých moskevských kruzích jako "volební manipulátor", protože zajišťuje, aby domácí volby dopadly podle představ Kremlu.Na schůzce 16. ledna 2023 Kirijenko stanovil čtyři klíčové cíle pro ukrajinský propagandistický tým: zdiskreditovat kyjevské vojenské a politické vedení, rozdělit ukrajinskou elitu, demoralizovat ukrajinské vojáky a dezorientovat ukrajinské obyvatelstvo.Úspěch týmu se měl měřit podle klíčových ukazatelů: Měli "snížit rating klíčových pracovníků Zelenského úřadu, ukrajinské vlády a velení ukrajinských ozbrojených sil" a zvýšit přesvědčení ukrajinského obyvatelstva, že elita země pracuje pouze pro sebe. Známkou úspěchu by byl i "nárůst počtu odvolání členů vlády a nárůst jejich veřejných konfliktů". Pro zvýšení strachu a úzkosti měly být ukrajinské válečné ztráty zveličovány, uvádí se v dokumentech.