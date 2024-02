Krize na Blízkém východě: Gantz: Izrael zahájí příští měsíc ofenzivu v Rafáhu, pokud nebudou propuštěni rukojmí držení Hamásem

19. 2. 2024

- Micheál Martin: Izraelský útok na Rafáh by byl "bezohledný"



Irský ministr zahraničí Micheál Martin prohlásil, že by bylo "bezohledné", kdyby Izrael pokračoval v bombardování Rafáhu, kde hledá útočiště před útoky na severu a v centrální části Gazy přibližně 1,5 milionu lidí.



"Drtivá většina členů Rady EU pro zahraniční věci si přeje ukončení této strašné války a násilí. Jasně jsme se vyjádřili, že rukojmí by měli být propuštěni, a je nesmyslné, že jsou zadržováni tak dlouho.



Jsme také toho názoru, že invaze do Rafáhu nebo útok na Rafáh by přinesly katastrofální humanitární situaci navíc k již tak hrozivé humanitární situaci a bylo by to nesmlouvavé [s ohledem na] neuvěřitelné utrpení; nesmírné utrpení, které prožívají rodiny s více než 1,5 milionu lidí natěsnaných ve velmi malém koutě Gazy.



"Svět je šokován ... úrovní nelidskosti, která se nyní v Gaze děje," řekl.



Irsko a Španělsko se minulý týden obrátily dopisem na šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou a požadovaly přezkoumání dohody o přidružení mezi EU a Izraelem s ohledem na její závazky v oblasti lidských práv.



Martin řekl, že bude "náročné" získat pro dopis podporu dalších členských států.



- Námořní obchodní operace Spojeného království (UKMTO) informovala v noci na pondělí o dalším útoku na plavidlo poblíž Rudého moře. Ve své zprávě uvedla:



LUKMTO obdržela hlášení o incidentu 35 námořních mil jižně od Al Mukhy v Jemenu. Vojenské orgány uvádějí, že posádka plavidlo opustila. Plavidlo kotví a všichni členové posádky jsou v bezpečí. Vojenské orgány zůstávají na místě, aby poskytly pomoc. Plavidlům se doporučuje, aby proplouvala opatrně a jakoukoli podezřelou činnost hlásila UKMTO.



Agentura Reuters cituje prohlášení jemenských Húsíů, v němž tvrdí, že zaútočili na loď Rubymar v Adenském zálivu a že jí nyní hrozí potopení. Jedná se o loď pro přepravu volně loženého zboží plující pod vlajkou Belize.



Hútíové rovněž prohlásili, že sestřelili americký bezpilotní letoun nad Al Hudajdou, což je přístavní město na západním pobřeží Jemenu.



- Ministři zahraničí EU se v pondělí setkávají v Bruselu, aby jednali o Blízkém východě, Ukrajině a Rudém moři.



Lucemburský ministr zahraničí Xavier Bettel při příjezdu vyzval Izrael, aby zastavil bombardování Gazy a neútočil na Rafáh, jak hrozí.



"Již před několika týdny jsem řekl, že je těžké vysvětlovat sebeobranu tak dlouho po útocích ze 7. října," řekl.



"Snažil jsem se jim říct, že pokud nechtějí ztratit poslední podporu, kterou ve světě mají, měli by se vyvarovat věcí, kterých by litovali. Chápu, že mají tlak z izraelské strany, stále jsou tam rukojmí, stále tam jsou rodiny, které chtějí, aby rukojmí byli propuštěni.



"Na druhou stranu, v Gaze budou zabity tisíce lidí, zvláště, zvláště teď v Rafáhu," řekl.





Benny Gantz, člen izraelského válečného kabinetu, prohlásil, že ofenziva začne do ramadánu, pokud "naši rukojmí nebudou doma".





Podle listu Times of Israel se Gantz podobně vyjádřil k časovému harmonogramu i v pátek, jinak ale izraelská vláda termín plánovaného útoku na město, kam se uchýlila většina z 1,7 milionu vysídlených Palestinců, dříve neupřesnila.





Jako první v soudním řízení promluví palestinský ministr zahraničí Rijád al-Málikí.





- Americké síly v Rudém moři úspěšně provedly "pět úderů sebeobrany", aby zmařily útoky po souši a po moři z oblastí kontrolovaných Húsíi v Jemenu, uvedla v neděli americká armáda. Podle prohlášení amerického ústředního velení (Centcom) bylo součástí těchto pěti úderů i zacílení na "první pozorované nasazení húthijského UUV (bezpilotního podvodního plavidla) od zahájení útoků" v říjnu. Mezitím společnost Ambrey zabývající se námořní bezpečností informovala o novém incidentu ve strategické rovince Bab al-Mandeb, při němž se v neděli stalo terčem útoku nákladní plavidlo.







Izrael příští měsíc zahájí dlouho hrozící ofenzívu proti Rafáhu, pokud Hamás do začátku ramadánu neosvobodí zbývající rukojmí držená v Gaze, uvedl člen izraelského válečného kabinetu Benny Gantz."Svět musí vědět a vůdci Hamásu musí vědět - pokud do ramadánu nebudou naši rukojmí doma, budou boje pokračovat všude, včetně oblasti Rafáhu," řekl podle agentury France-Presse Gantz, náčelník generálního štábu armády ve výslužbě, v neděli na konferenci amerických židovských představitelů v Jeruzalémě.Ramadán, muslimský svatý měsíc, začne 10. března.Gantz dodal, že ofenzíva bude provedena koordinovaně a v rozhovoru s Američany a Egypťany, aby se usnadnila evakuace a "co nejvíce se minimalizovaly civilní oběti".Kam se však mohou lidé v obleženém pásmu Gazy bezpečně přemístit, zůstává nejasné.Obavy o civilisty vedly zahraniční vlády a humanitární organizace k tomu, že opakovaně vyzvaly Izrael, aby nevstupoval do Rafáhu, posledního velkého města, které nebylo během čtyřměsíční války obsazeno pozemními jednotkami.Navzdory rostoucímu mezinárodnímu tlaku, včetně přímé výzvy amerického prezidenta Joea Bidena, izraelský premiér Benjamin Netanjahu trvá na tom, že válku nelze ukončit bez zatlačení do Rafáhu.Norsko souhlasilo s tím, že pomůže při převodu zmrazených daňových prostředků určených pro Palestinskou samosprávu, které vybral Izrael, uvedla v neděli norská vláda.Podle prozatímních mírových dohod uzavřených v 90. letech vybírá izraelské ministerstvo financí jménem Palestinců daně a měsíčně je převádí Palestinské samosprávě, ale po útocích Hamásu ze 7. října vypukl spor o platby.Dočasné řešení umožní obnovení plateb a zabrání finančnímu kolapsu Palestinské autonomie, což jí umožní vyplácet mzdy a poskytovat základní služby, jako jsou školy a zdravotní péče, uvedlo Norsko.Norský premiér Jonas Gahr Stoere:Je to zásadní pro podporu stability v regionu a pro legitimitu Palestinské samosprávy mezi jejím obyvatelstvem.Podle řešení dohodnutého s Izraelem a palestinskými představiteli bude Norsko sloužit jako prostředník pro zadržování příjmů, které Izrael zadržuje od 7. října."Palestinská samospráva je pak ochotna přijmout další finanční prostředky," uvedlo Norsko. Část příjmů, kterou si Norsko ponechá, se rovná části, kterou Izrael odhaduje pro Gazu, uvedl mluvčí norského ministerstva zahraničí.Na otázku, zda si Palestinská samospráva ponechává kontrolu nad tím, kam získané peníze utratí, nebo zda se zavázala, že do Gazy žádné peníze nepošle, mluvčí ministerstva odpověděl, že tyto otázky by měly být směřovány na Palestinskou samosprávu.Vojenští velitelé se domnívají, že během této doby mohou výrazně poškodit zbývající kapacity Hamásu, a připravit si tak půdu pro přechod k fázi cílené letecké palby a operací speciálních sil nižší intenzity. Tvrdí to dva izraelští a dva regionální představitelé, kteří požádali agenturu Reuters o zachování anonymity, aby mohli mluvit svobodně.Podle Aviho Melameda, bývalého pracovníka izraelské zpravodajské služby a vyjednavače při první a druhé palestinské intifádě neboli povstání v 80. letech 20. století a v roce 2000, je malá šance, že vláda premiéra Benjamina Netanjahua vyslyší mezinárodní kritiku a pozemní útok na Rafáh odvolá."Rafáh je poslední baštou kontroly Hamásu a v Rafáhu zůstávají prapory, které Izrael musí rozbít, aby dosáhl svých cílů v této válce," řekl agentuře Reuters.Mezinárodní soudní dvůr v pondělí zahájí týdenní slyšení o právních důsledcích izraelské okupace palestinských území, na němž by mělo před soudci vystoupit více než 50 států.Případ se datuje od roku 2022, kdy Valné shromáždění OSN požádalo soud o poradní, neboli nezávazné stanovisko k okupaci, uvedla agentura Reuters.Zatímco v minulosti Izrael tyto názory ignoroval, nyní by mohl zvýšit politický tlak kvůli probíhající válce v Gaze, která podle představitelů ministerstva zdravotnictví v Gaze, řízeného Hamásem, od útoků Hamásu 7. října zabila přibližně 29 000 Palestinců.Mezi zeměmi, které se mají slyšení zúčastnit, jsou Spojené státy - nejsilnější podporovatel Izraele, Čína, Rusko, Jihoafrická republika a Egypt. Izrael se jednání nezúčastní, ačkoli zaslal písemné připomínky.Izrael obsadil Západní břeh Jordánu, Gazu a východní Jeruzalém - oblasti historické Palestiny, které Palestinci chtějí pro svůj stát - ve válce v roce 1967. V roce 2005 se z Gazy stáhl, ale spolu se sousedním Egyptem stále kontroluje její hranice.Je to již podruhé, co Valné shromáždění OSN požádalo Mezinárodní soudní dvůr, známý také jako Světový soudní dvůr, o poradní stanovisko týkající se okupovaného palestinského území.píše Associates Press.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu předložil toto "deklaratorní rozhodnutí" k hlasování ve vládě, která jej podle prohlášení jednomyslně schválila.Druhá největší nemocnice v pásmu Gazy stále poskytuje útočiště mnoha pacientům trpícím válečnými zraněními a zhoršující se zdravotní krizí v Gaze, ale není zde dostatek energie ani personálu, aby je všechny ošetřil, uvedli zdravotníci. "Je zcela mimo provoz," řekl agentuře Reuters mluvčí ministerstva zdravotnictví Gazy Ašraf al-Kidra. "O pacienty uvnitř zařízení se v současné době starají pouze čtyři lékařské týmy - 25 zaměstnanců," dodal.em. Za posledních 24 hodin bylo zabito nejméně 127 Palestinců a 205 dalších bylo zraněno, dodalo ministerstvo."To, co se děje v pásmu Gazy, není válka, ale genocida," řekl Lula novinářům v Addis Abebě, kde se účastnil summitu Africké unie. "Není to válka vojáků proti vojákům. Je to válka vysoce připravené armády proti ženám a dětem," dodal. Osmasedmdesátiletý vůdce odsoudil útok Hamásu na Izrael ze 7. října jako "teroristický" čin, ale od té doby začal hlasitě kritizovat izraelskou odvetnou vojenskou kampaň.