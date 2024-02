Assange upálen na hranici - temný vzkaz od strýčka Sama

Propaganda proti Australanovi, který je více než deset let vězněn, aby se vyhnul monstrprocesu podobnému tomu sovětskému, který ho čeká v zemi strýčka Sama, protože se odvážil dát světu najevo, že Bílý dům spáchal spoustu zločinů proti lidskosti a nerespektoval ta nejzákladnější pravidla angažovanosti ve válce s Irákem, pošpinila jeho image tím, že nad jeho hlavou po léta viselo obvinění ze znásilnění.





Tím se pozornost ze zločinů, které zveřejnil, dostala do stínu sexuálního obvinění, které je pro naše instinkty mnohem šťavnatější. A také to, že není novinář, protože kdyby jím byl, nejprve by z úniků informací poskytnutých Chelsea Manningovou vybral ty, které budou relevantní a které by mohly ohrozit životy.





Zpravodaj OSN Nils Melzer nedávno podrobně popsal, jak byl Assange politicky pronásledován čtyřmi zeměmi, které chtěly Wikileaks zlikvidovat. Melzer neústupně vysvětloval, proč mu na Assangeově případu záleží - a proč by na něm mělo záležet každému, komu záleží na demokracii. "Julian Assange byl záměrně psychicky mučen Švédskem, Anglií, Ekvádorem a USA. Skutečně děsivé na tomto případu je bezpráví, které se vyvinulo: mocní mohou zabíjet beze strachu z trestu a z novinařiny se stává špionáž. Říkat pravdu se stává trestným činem."





Julian Assange odsoudil praktiky mučení, sám byl mučen a ve Spojených státech by mohl být umučen k smrti.





Dne 20. srpna 2010 přišla na stockholmskou policejní stanici žena jménem S. W. spolu s další ženou jménem A. A. První žena, S. W., uvedla, že měla s Julianem Assangem dobrovolný sex, ale on nepoužil kondom. Řekla, že se obává, že by ji mohl nakazit virem HIV, a chtěla vědět, zda může Assange donutit, aby si udělal test. Řekla, že má velké obavy. Policie její výpověď zapsala a okamžitě informovala státní zástupce. Ještě než výslech skončil, bylo S.W. sděleno, že Assange bude zatčen pro podezření ze znásilnění.





S. W. byla šokována a odmítla pokračovat ve výslechu. Ještě na policejní stanici napsala přítelkyni zprávu, že nechce Assange usvědčovat, že chce jen, aby se podrobil testu na HIV, ale policie má zřejmě zájem "dostat ho do rukou".





S.W. nikdy neobvinila Juliana Assange ze znásilnění. Odmítla se účastnit dalších výslechů a odešla domů. Přesto se o dvě hodiny později na titulní straně švédského bulvárního listu Expressen objevil titulek, že Julian Assange je podezřelý ze spáchání dvou znásilnění.





Byla tam i druhá žena, A. A. Ani ona nechtěla vznést obvinění, jen doprovázela S. W. na policejní stanici. Ten den nebyla ani vyslechnuta. Později uvedla, že ji Assange sexuálně obtěžoval.





Assangeovi, který byl ve Švédsku na konferenci, prý poskytla svůj byt. Malý byt s jednou ložnicí. Když byl Assange v bytě, přišla domů dříve, než plánovala, a řekla mu, že je to v pořádku a že mohou oba spát v jedné posteli. Tu noc měli dobrovolný sex s kondomem. Řekla však, že během sexu Assange kondom úmyslně propíchl. Pokud je to pravda, pak se samozřejmě jednalo o sexuální trestný čin, tzv. stealthing. Žena však také uvedla, že si až poté uvědomila, že kondom byl propíchnutý.







To je rozpor, který by měl být objasněn. Pokud si to neuvědomila hned po sexu, pak nemohla vědět, zda to druhá osoba udělala úmyslně.





A stojí za to se zamyslet, proč by Assange nebo kdokoli jiný měl mít zájem tajně udělat díru do kondomu. Asi pokud by byl zamilovaný a chtěl, aby otěhotněla - což je možnost, která je zarážející a je možná jen u někoho s velmi specifickým psychiatrickým onemocněním, ale proč by chtěl někomu otěhotnět nebo být zamilovaný do dívky, kterou potkal den předtím?





Assange se svým statusem mezinárodního hrdiny se pravděpodobně vezl na vlně slávy, která v mnoha lidech vzbuzoval zájem o vztah s ním. Jinými slovy, Assange si užíval bohatého sexuálního života. Musel by trpět nějakou vážnou poruchou, aby chtěl ve vztahu s téměř neznámou ženou propíchnout kondom. Zatímco pršely ženy, které ho chtěly...







Fraška je však zřejmá z toho, že na kondomu, který byl předložen jako důkaz, nebyly zjištěny žádné stopy DNA Assange - ani A. A.





Assange se o obvinění ze znásilnění dozvěděl z tisku. Kontaktoval policii, aby učinil prohlášení. Dne 30. srpna 2010 se Assange dostavil na policejní stanici, aby podal výpověď. Vyslýchal ho tentýž policista, který obdržel žádost o přezkoumání výpovědi S. W. Odkud se vzala zpráva, že se Assange snaží vyhnout švédské justici?





Tato verze byla vykonstruovaná, ale neodpovídá faktům. Kdyby se snažil skrývat, nešel by na policejní stanici z vlastní vůle. Assange prostřednictvím svého právníka opakovaně vzkázal, že se chce zodpovídat z obvinění. Příslušný státní zástupce to však stále protahoval. Jednou měl schůzku, podruhé byl pověřený policista nemocný. Po třech týdnech nakonec jeho právník napsal, že Assange potřebuje odjet do Berlína na konferenci, a požádal, zda by mohl opustit zemi. Státní zastupitelství mu dalo písemné povolení, že může krátkodobě opustit zemi. V den, kdy Julian Assange opustil Švédsko, tedy v době, kdy nebylo jasné, zda odjíždí na krátkou nebo dlouhou dobu, byl na něj vydán zatykač.





Musíme přestat věřit, že existoval skutečný zájem na vyšetřování sexuálních trestných činů. To, co WikiLeaks udělal, ohrozilo stejnou měrou politickou elitu Spojených států, Spojeného království, Francie a Ruska.





Co Assange čeká v USA?





Nedočká se soudního procesu odpovídajícího zákonu. To je další důvod, proč by jeho vydání nemělo být povoleno. Assange se dočká soudu s porotou v Alexandrii ve Virginii - slavném "Spy Court", kde USA soudí všechny případy týkající se národní bezpečnosti. Případy jsou vždy projednávány před stejným soudcem, za zavřenými dveřmi a s důkazy pod pečetí. V takovém případě nebyl ještě nikdy nikdo očištěn.





Je zřejmé, že se jedná o politické pronásledování. V Anglii vede porušení podmínky jen zřídkakdy k odnětí svobody - obvykle se za ně ukládají pokuty. Assange byl naproti tomu ve zkráceném řízení odsouzen k 50 týdnům ve věznici s maximální ostrahou - což je zjevně nepřiměřený trest, který měl jediný účel: zadržet Assange na dostatečně dlouhou dobu, aby proti němu USA mohly připravit špionážní případ.





Julian Assange je záměrně psychicky týrán Švédskem, Anglií, Ekvádorem a USA. Nejprve prostřednictvím vysoce svévolného řízení proti němu. Způsob, jakým Švédsko za aktivní asistence Anglie tento případ vedlo, měl za cíl vyvinout na něj nátlak a uvěznit ho na velvyslanectví. Švédsku nikdy nešlo o nalezení pravdy a pomoc těmto ženám, ale o obklíčení Assange. Šlo o zneužití soudního procesu, jehož cílem bylo dostat člověka do situace, kdy se nemůže bránit. Švédská vláda téměř deset let záměrně prezentovala Juliana Assange veřejnosti jako násilníka. Pak najednou případ proti němu zastavila pod stejným argumentem, který použila první švédská prokurátorka v roce 2010, když původně vyšetřování po pěti dnech zastavila: Přestože výpověď ženy byla věrohodná, neexistoval důkaz, že byl spáchán trestný čin. Je to neuvěřitelný skandál ...





Poselství pro nás všechny zní: tohle se vám stane, pokud budete napodobovat model Wikileaks. Je to tak nebezpečný model, protože je tak jednoduchý: lidé, kteří mají přístup k citlivým vládním nebo firemním informacím, je předávají Wikileaks, ale whistlebloweři zůstávají v anonymitě.





Reakce ukazuje, jak velká může být hrozba: čtyři demokratické země spojily své síly a využily své moci k tomu, aby vykreslily člověka jako zrůdu, aby mohl být později bez protestů upálen na hranici.





Tento případ je obrovským skandálem a představuje selhání západního právního státu. Pokud bude Julian Assange odsouzen, bude to rozsudek smrti pro svobodu tisku.





Lidé nejsou od přírody demokratičtí. Moc korumpuje, pokud není kontrolována. Korupce je výsledkem, pokud netrváme na tom, aby byla moc monitorována.