Britská Konzervativní strana se propadá do neuvěřitelných kulturních válek

27. 2. 2024 / Jan Čulík

čas čtení 6 minut

Jak už jsme tady referovali, katastrofální krátkodobá premiérka Liz Truss minulý týden vystoupila společně se Steven Bannonem na jakémsi ultrapravicovém shromáždění, kde tvrdila, že jejím "reformám" zabránil a z funkce ji vyhodil britský "levicový" "deep state", také tam vyjádřila názor, že Joe Biden musí být co nejdříve vykopnut z funkce (tohle se nikdy nedělá, aby se zahraniční politik vyjadřoval k domácí americké poitice).



Šílená a z funkce minstryně vnitra dvakrát vyhozená Suella Bravermanová brojí proti rozsáhlým propalestinským demonstracím, které se stále konají v Anglii, a nazývá je "póvl".



Nejnovějším skandálem je, že bývalý místopředseda konzervativců Lee Anderson zaútočil na londýnského starostu Sadiqa Khana, že je prý v kapse islamistů - prý ty miliony lidí, kteří demonstrují proti masovému brutálním vraždění Palestinců Izraelem v Gaze jsou islamisté. Toto obvinění je naprostá pitomost: Sadiq Khan je jedním nejjemnějších, nejslušnějších a nejtolerantnějších britských politiků. Lee Anderson byl za své pomluvy Sadiqa Khana z Konzervativní strany vyloučen, jenže pozor, skandál pokračuje dál: Premiér Sunak se bojí říct, že Andersonovy útoky byly islamofobní.

Dále cituji deník Guardian:

Rishi Sunak včera celý den v rozhovorech popisoval tvrzení Lee Andersona o labouristickém starostovi Londýna ("Ve skutečnosti nevěřím, že islamisté získali kontrolu nad naší zemí, ale věřím, že získali kontrolu nad [Sadiqem] Khanem a získali kontrolu nad Londýnem") jako nesprávné, přičemž se vyhýbal otázkám, zda byl výrok islamofobní. Zřejmá následná otázka zněla, proč byl ten výrok nesprávný. Sunakovi se včera podařilo projít rozhovory, aniž by na tuto otázku odpověděl, ale v úterý ráno v rozhlase LBC byl s konzervativním poslancem Michaelem Tomlinsonem, ministrem pro "nelegální" přistěhovalectví, rozhovor rázně přerušen poté, co opakovaně odmítl na tuto otázku odpovědět.

S Tomlinsonem vedl rozhovor moderátor Nick Ferrari, který začal otázkou, proč byl Anderson vyloučen z Konzervativní strany. Protože to, co řekl, bylo nesprávné, odpověděl Tomlinson. Ferrari se opakovaně ptal, proč je Andersonův výrok nesprávný, a Tomlinson jen odpovídal: "To, co řekl, bylo nesprávné."Ferrari pak zkusil jinou taktiku a zeptal se, zda byl ten výrok islamfobní. Ani s tím však neměl větší radost, protože Tomlinson jen odpověděl: "To, co řekl, bylo nesprávné."Po dalších dvou pokusech, kdy se mu dostalo opět stejné odpovědi, rozčilený Ferrari, který řekl, že je "normálně velmi zdvořilý člověk", posluchačům sdělil: "Musím tento interview skončit. Jsem vám vděčný za váš čas, ale už toho bylo dost. Michael Tomlinson je státní ministr pro nelegální migraci neschopný odpovědět na otázku."Byl to kus rozhlasového vysílání, který dokonale vystihl, jak debilně znějí vládní ministři, když otrocky papouškují linii, kterou je třeba převzít od premiéra, když jim chybí důvtip nebo um, aby se vyhnuli otázce, aniž by to bylo příliš zřejmé. Posluchači museli jásat, když Ferrari stiskl tlačítko vystřelovacího sedadla, a bylo by hezké, kdyby to i ostatní moderátoři dělali trochu častěji.Epizoda však také ilustruje, proč je hádka kolem Lee Andersona pro Sunaka a Konzervativní stranu tak problematická. Úřad premiéra nechce, aby ministři popisovali Andersonova slova jako rasistická nebo islamofobní, protože chce za touto aférou udělat tlustou čáru. A to ze tří důvodů: 1) Anderson má mezi konzervativci značnou podporu; 2) přiznání, že Andersonův výrok byl rasistický, by Suellu Bravermanovou vystavilo stejnému obvinění; a 3) urychlilo by to také širší debatu o islamofobii v Konzervativní straně, které by se Sunak nejraději vyhnul.- Suella Bravermanová, bývalá ministryně vnitra, se na Twitteru vyjádřila, že reakce úřadu premiéra na Andersonovy výroky se rovná "hysterii". Braverman minulý týden napsal pro Telegraph článek, v němž uvedl, že šéf Labouristické strant Keir Starmer je "v područí islamistů" a že "pravda je taková, že islamisté, extremisté a antisemité jsou nyní v Británii u moci". ZDE