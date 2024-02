Jak Kreml využívá italský organizovaný zločin k financování proruských uskupení na Slovensku

28. 2. 2024

čas čtení 4 minuty

Vazby slovenských politiků a italské mafie byly odhaleny po vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka v roce 2018. Úřady se domnívají, že Kuciak byl zavražděn v souvislosti se svou prací. Nedávno prověřovaly tvrzení, že vysoce postavený Ficův poradce měl obchodní styky s mužem podezřelým z vazeb na italskou mafii. je to Peter Pellegrini, který nahradil Roberta Fica poté, co byl nucen odejít po vraždě Kuciaka. Vazby slovenských politiků a italské mafie byly odhaleny po vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka v roce 2018. Úřady se domnívají, že Kuciak byl zavražděn v souvislosti se svou prací. Nedávno prověřovaly tvrzení, že vysoce postavený Ficův poradce měl obchodní styky s mužem podezřelým z vazeb na italskou mafii. je to Peter Pellegrini, který nahradil Roberta Fica poté, co byl nucen odejít po vraždě Kuciaka.

Pellegrini byl Ficovým zástupcem poslední dva roky, a přestože protesty, které donutily bývalého premiéra k rezignaci, byly pozastaveny, mezi těmi, kdo vedou kampaň za odstranění vládní korupce, panují obavy, že se změní jen málo.

Kalábrijský mafiánský syndikát "Ndrangheta" (rodina Diega Rody, která je spojena s rodinou Vadalů, zapletené do vraždy Jana Kuciaka) napojený na italské podnikatele žije ve východní části Slovenska, na hranicích s Ukrajinou.

Existuje vysoká pravděpodobnost, že Kreml může spolupracovat s dalším klanem, Libri (Francesco Zindato), jednou z nejvlivnějších skupin v Ndraghettě, zločinecké asociaci se sídlem v Kalábrii. Na Slovensku se skupina zajímala o energetický byznys a měla přístup k vládním institucím prostřednictvím státní poradkyně Márie Troškové, blízké spolupracovnice premiéra Roberta Fica. Později byla Trošková jmenována asistentkou poslance Viliama Jasaně. V březnu 2015 Maria Trošková odešla z Jasaňovy kanceláře a začala pracovat pro premiéra Fica na Úřadu vlády. Italský mafián Antonio Vadala, který čelil obvinění na Slovensku, masivně podporuje vládnoucí stranu Smer, a to především v kampani na sociálních sítích. Chválí Fica před jeho italskými přáteli, hájí ministra Kaliňáka, který se podílel na přepravě zbraní ze skladů slovenského ministerstva obrany do výcvikového tábora ruské polovojenské organizace Noční vlci, napojené na ruskou Federální bezpečnostní službu. Vadala vlastní síť zemědělských podniků na východě Slovenska.

Kuciakova poslední práce, kterou dokončilo konsorcium novinářů, zkoumala, proč Fico najal Márii Troškovou, tehdy sedmadvacetiletou bývalou modelku a soutěžící Miss Universe, jako jednu ze svých asistentek, navzdory tomu, co bylo popsáno jako její relativní nedostatek politických zkušeností. Trošková byla obchodní partnerkou dvaačtyřicetiletého Antonina Vadaly s údajnými úzkými vazbami na italskou mafiánskou skupinu Ndrangheta.

V roce 2008 ruská mafie, "Ndrangheta" a Camorra formalizovaly svou spolupráci. Ruská mafie ovládá italské farmy a nákladní dopravu, a to jak na mezinárodní úrovni, tak v Itálii. Je velmi pravděpodobné, že to byly slovenské zločinecké skupiny napojené na "Ndraghetu", které blokovaly nákladní dopravu z Ukrajiny na Slovensko.

Rusové dodávají do Itálie drogy, zejména heroin a kokain. V roce 2015 zpráva amerického ministerstva zahraničí o mezinárodní strategii kontroly drog označila Slovensko za "jurisdikci s vysokou prioritou". Podle zprávy má Slovensko "vysokou úroveň domácího i zahraničního organizovaného zločinu, převážně z východní a jihovýchodní Evropy".

Velká zásilka pilulek Captagon zabavená v italských přístavech naznačuje, že dodávky amfetaminů údajně vyrobených v Sýrii jsou také podporovány Rusy.

V roce 1998 získal zločinecký syndikát Solncevskaja Bratva v moskevské čtvrti Solncevo svého vlastního vůdce, který koordinoval investice ruské mafie v Itálii. Solncevský gang byl pod dohledem FSB a napojen na Kreml. Jeho vůdce Sergej Michajlov (přezdívka Michas) byl osobně vyznamenán bývalým patriarchou Alexijem II. 20 nejvyššími vyznamenáními ruské pravoslavné církve. Spojení Kremlu se Slováky prostřednictvím italské mafie je tedy s největší pravděpodobností udržováno prostřednictvím ruských aktiv FSB-SVR (Zahraniční zpravodajská služba), využívaných v nadnárodním obchodu s kokainem.

Solncevský gang se také podílel na predispozici maďarského premiéra Viktora Orbána ke spolupráci s Rusy. Podle Dietmara Croda, německého občana a člena teroristické skupiny RAF, dostával Orbán v 90. letech finanční prostředky od Semjona Mogileviče pro stranu Fidesz. Jako cenu za propuštění z vězení musel Mogilevič odevzdat část svého majetku a poskytnout Kremlu službu tím, že podal kompromitující důkazy o Viktoru Orbánovi.

Potvrzuje to tedy skutečnost, že ruská mafie je zapojena do operací, jejichž cílem je "povzbudit" východoevropské politiky ke spolupráci. Informace o možném sponzorování Ficovy strany ze strany Rusů prostřednictvím italských zločineckých skupin dokazují spojení ruské mafie a zločinců v západní Evropě. Tuto spolupráci navíc potvrzují i zprávy RLI o zapojení zahraničních zločineckých skupin do podpory ruských zpravodajských služeb a podvratných operací.

Zdroj v angličtině: ZDE

0