Oleg Orlov: Rusko uvěznilo laureáta Nobelovy ceny za mír za "opakovanou kritiku ozbrojených sil"

1. 3. 2024

čas čtení 2 minuty

Oleg Orlov říká, že soudní proces v Moskvě kombinoval "absurditu a tyranii převlečenou za formální dodržování některých pseudoprávních postupů", píše Diana Magnay. Oleg Orlov říká, že soudní proces v Moskvě kombinoval "absurditu a tyranii převlečenou za formální dodržování některých pseudoprávních postupů",

Oleg Orlov strávil svůj život dokumentováním represí.

Je spolupředsedou nejstarší ruské lidskoprávní organizace Memorial, která byla krátce před válkou na Ukrajině uzavřena a vyhnána z Ruska a v roce 2022 jí byla udělena Nobelova cena míru.

Orlov slíbil, že bude pokračovat ve své práci v oblasti lidských práv uvnitř země, pořádat jednotlivé demonstrace proti válce a pokračovat ve vystupování proti ruskému státu, který přirovnal k režimům Franka, Salazara nebo Mussoliniho.

Nyní, ve svých 70 letech, byl uvězněn na dva a půl roku za údajnou "opakovanou" kritiku ozbrojených sil.

Ve své závěrečné řeči u soudu v Moskvě Orlov řekl, že nelituje. Soudní proces popsal jako kafkovský, "absurditu a tyranii převlečenou za formální dodržování nějakých pseudoprávních postupů".

Pokud jde o ty, kteří pracují v rámci státní právní a administrativní byrokracie, řekl toto. "Jejich děti nebo vnoučata se budou stydět mluvit o tom, kde jejich otcové, matky, dědečkové a babičky pracovali a co dělali. Totéž se stane těm, kteří při plnění rozkazů páchají zločiny na Ukrajině. Podle mého názoru je to nejhorší trest. A je to nevyhnutelné."

Jeho příznivci se tísnili na chodbách, jásali a tleskali, když kolem tohoto drobného bělovlasého muže procházeli v poutech.

Jeho rozsudek přišel v den devátého výročí atentátu na ruského opozičního politika Borise Němcova, který byl zastřelen před Kremlem v roce 2015. V průběhu let bylo dobrovolníkům, kteří místo střežili, vyhrožováno, byli zadrženi a jeden z nich byl tak surově zbit, že později zemřel. Po smrti Alexeje Navalného byli muži v kuklách natočeni, jak z místa odstraňují květiny a házejí je do pytlů na odpadky. Nyní tu stojí jen policie.

Lidé se však přesto přišli poklonit, někteří v slzách. "Byl to muž s velkou myslí. Doufám, že až budu mít děti, řeknu jim, kdo byl Boris Němcov," řekla Mila. "Bohužel, naše země takové lidi nepotřebuje."

Zeptala jsem se jiné ženy, co pro ni znamená. "Mé mládí a mé naděje," řekla suše.

