Krize na Blízkém východě: Francie vyzývá k nezávislému vyšetřování izraelských akcí v souvislosti s úmrtím lidí u konvoje s humanitární pomocí v Gaze

1. 3. 2024

čas čtení 12 minut



'Označujeme Hamás za teroristickou skupinu, ale musíme také nazývat věci pravým jménem, když dochází ke zvěrstvům v Gaze,' říká Stéphane Séjourné, francouzská ministryně pro Evropu.

Francie vyzývá k nezávislému vyšetřování okolností, za nichž izraelské jednotky střílely na dav lidí hledajících humanitární pomoc



Stéphane Séjourné, ministryně pro Evropu a zahraniční věci, uvedla pro France Inter:



"Budeme žádat vysvětlení a bude muset být provedeno nezávislé šetření, aby se zjistilo, co se stalo. Francie nazývá věci pravými jmény. To platí, když označujeme Hamás za teroristickou skupinu, ale musíme také nazývat věci pravým jménem, když dochází ke zvěrstvům v Gaze."



Séjourné podle agentury AFP prohlásila, že jeejí země nebude uplatňovat "dvojí standardy", a dodala, že pokud vyšetřování dospěje k závěru, že izraelská střelba byla válečným zločinem, "pak se to samozřejmě stane záležitostí soudnictví".



Izraelská armáda popřela, že by střílela do velkého davu hladových lidí, a uvedla, že většina z nich byla zabita v tlačenici nebo přejeta nákladními auty při pokusu o útěk. Mluvčí uvedl, že izraelští vojáci stříleli pouze na malou skupinu, která se vzdalovala od nákladních aut a ohrožovala kontrolní stanoviště. Více než sto Palestinců bylo zabito. Stéphane Séjourné, ministryně pro Evropu a zahraniční věci, uvedla pro France Inter:"Budeme žádat vysvětlení a bude muset být provedeno nezávislé šetření, aby se zjistilo, co se stalo. Francie nazývá věci pravými jmény. To platí, když označujeme Hamás za teroristickou skupinu, ale musíme také nazývat věci pravým jménem, když dochází ke zvěrstvům v Gaze."Séjourné podle agentury AFP prohlásila, že jeejí země nebude uplatňovat "dvojí standardy", a dodala, že pokud vyšetřování dospěje k závěru, že izraelská střelba byla válečným zločinem, "pak se to samozřejmě stane záležitostí soudnictví".Izraelská armáda popřela, že by střílela do velkého davu hladových lidí, a uvedla, že většina z nich byla zabita v tlačenici nebo přejeta nákladními auty při pokusu o útěk. Mluvčí uvedl, že izraelští vojáci stříleli pouze na malou skupinu, která se vzdalovala od nákladních aut a ohrožovala kontrolní stanoviště. Více než sto Palestinců bylo zabito.

- Více než 200 poslanců z 12 zemí se zavázalo, že se pokusí přesvědčit své vlády, aby zavedly zákaz prodeje zbraní Izraeli, a varují, že se nebudou podílet na "závažném porušování mezinárodního práva" Izraelem při jeho útoku na Gazu.



Dopis, který vypracovala organizace Progressive International, je považován za nejlepší možné praktické opatření, jak přenést hněv veřejnosti nad 30 000 mrtvými Palestinci v Gaze do středu parlamentů, kde výzvy k okamžitému bezpodmínečnému příměří dosud narážely na hluché uši nebo byly vládami jednotlivých zemí odmítány.



Organizátoři se domnívají, že vlády dodávající zbraně jsou zranitelné vůči právním žalobám vzhledem k rozsahu devastace v Gaze, který podle nich přesahuje jakoukoli definici sebeobrany nebo přiměřenosti.



Všichni signatáři jsou poslanci parlamentů, jejichž vlády povolují prodej zbraní Izraeli. Devět z nich jsou současní nebo bývalí vedoucí představitelé politických stran.



- Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) ve své poslední aktualizaci o konfliktu v Gaze uvedl k potravinové situaci na tomto území následující:



Riziko úmrtí hladem v Gaze údajně roste, neúměrně postihuje děti a těhotné ženy a zhoršuje se v důsledku nedostatečných vodních, hygienických a zdravotnických služeb, přerušení dodávek energie a paliva a decimování produkce potravin a zemědělství.



Celý potravinový řetězec v Gaze byl vážně narušen, 97 % podzemních vod je údajně nevhodných k lidské spotřebě, přibližně 27 % skleníků bylo zničeno, více než 40 % orné půdy a desítky domácích chlévů, brojlerových farem a ovčích farem bylo poškozeno, více než 600 zemědělských studní bylo poškozeno a odvětví rybolovu se zastavilo.



- Salah Abu Awad říká, že ho pronásledují vzpomínky na noc, kdy ho probudili izraelští osadníci, kteří vtrhli do jeho domu a vyhrožovali mu namířenou zbraní.



Byl to jeden z mnoha útoků, které osmadvacetiletého pastevce a jeho rodinu přinutily rozebrat své domy a opustit půdu ve vesnici Widada v jižním Hebronu na okupovaném Západním břehu Jordánu.



Abu Awad uvedl, že v policejní stížnosti identifikoval útočníky jako Elyho Federmana a Yinona Levyho z nedalekého nepovoleného stanoviště Meitarim Farm.



Tento měsíc Spojené království uvalilo sankce na Levyho a Federmana a další dva "extremistické izraelské osadníky" obviněné z "hrubého porušování lidských práv" vůči Palestincům.



"Doufám, že sankce něco znamenají," řekl Abu Awad, když pásl svá zvířata na skalnatém, větrem ošlehaném kopci. "Od Yinona a Elyho jsme toho vytrpěli hodně. Mnohokrát se se mnou střetli, pokusili se mi ukrást ovce a vyplenili můj dům."



- Rodiny lidí, které Hamás drží v Gaze jako rukojmí, jsou již třetím dnem na pochodu z místa konání hudebního festivalu Nova, který byl napaden 7. října, do Jeruzaléma. Tento den se k nim má připojit ministr válečného kabinetu Benny Gantz a pochodující ponesou 134 nosítek, která mají symbolizovat 134 rukojmích, o nichž se Izrael domnívá, že jsou stále v zajetí.



- Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning prohlásil, že země je "šokována" čtvrtečními úmrtími v Gaze, a znovu vyzval k ukončení bojů. Řekl:







"Čína je tímto incidentem šokována a důrazně jej odsuzuje. Vyjadřujeme zármutek nad oběťmi a soustrast se zraněnými."





. Al-Džazíra uvádí, že izraelská armáda před pátečními modlitbami staví u Lví brány v Jeruzalémě barikády, aby zabránila věřícím v přístupu k mešitě al-Aksá. K tomu dochází pravidelně od 7. října. Izraelská média včera informovala, že kabinet stále projednává, jaká omezení uvalit na bohoslužby během svatého měsíce ramadánu, který má začít příští víkend.







- Na rozdíl od jihu pásma Gazy je na severu kontrola Hamásu nepatrná a panuje zde chaos. Dochází zde k určitému paradoxu: V zónách, kde má Hamás kontrolu, je distribuce pomoci řádnější, ale organizace také rabuje zásilky a Izrael nechce, aby Hamás přežil ve vládě. Bez organizace je však chaos jen větší.



- Podle Palestinců bylo při sérii incidentů, které pramenily z přeplněnosti a beznaděje v Pásmu a z narušení snahy o distribuci pomoci, zabito více než 100 civilistů. To je situace podobná Somálsku, která se může opakovat v ještě větším měřítku, protože chaos v Gaze se vyostřuje. A neexistuje žádné politické řešení, které by alespoň trochu uklidnilo vášně na pozadí pokusu o nastolení nějakého pořádku.



Izraelská verze událostí se objevila pozdě, asi 10 hodin po střelbě. Je pochybné, zda izraelské vysvětlení někoho přesvědčí. Izrael je mezinárodně vnímán jako ten, kdo nese hlavní odpovědnost za následky války, přestože vražedný teroristický útok ze 7. října inicioval Hamás a jeho metody a názory se na Západě netěší přílišným sympatiím.



Nebezpečí je nyní ještě větší. Chaos a beznaděj v Gaze narůstají, blíží se měsíc ramadán a čtvrteční hrůzy mohou rozjitřit atmosféru i v jiných oblastech, například na [Izraelem okupovaném] Západním břehu Jordánu. Dopad událostí by se mohl rozšířit i dále, do muslimských a arabských zemí, které již obviňují Izrael z masakrování civilistů. Izrael vojensky porazil Hamás ve velké části pásma Gazy a vážně oslabil operační a organizační schopnosti organizace, ale v chaotické situaci, kterou jeho útok vyvolal, nemá Izrael situaci skutečně pod kontrolou.





- Ve své poslední operační zprávě izraelská armáda uvádí, že nadále operuje v Chán Júnisu, kde prý "lokalizovala skladiště zbraní obsahující množství pušek AK-47 a munice".



Rovněž tvrdí, že se zaměřila na "jámu, v níž byly ukryty raketomety", a že zabila několik bojovníků.



- USA označují úmrtí v konvoji s humanitární pomocí v Gaze za "nesmírně znepokojující".



Bílý dům označil smrt více než 100 Palestinců, kteří se shromáždili kolem nákladních aut s humanitární pomocí, za "nesmírně znepokojivou", přičemž na incident přicházejí další reakce.



Americký prezident Joe Biden uvedl, že to zkomplikuje choulostivá jednání o příměří v téměř pětiměsíční válce, zatímco mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller novinářům řekl, že Spojené státy "naléhavě hledají další informace o tom, co přesně se stalo".



Washington bude pečlivě sledovat nadcházející vyšetřování a "naléhat na odpovědi", řekl.



Výpovědi o tom, jak oběti zemřely v chaosu, který se odehrál poblíž města Gaza na severu pásma, se výrazně lišily. Izraelská armáda popřela, že by střílela do velkého davu hladových lidí, a uvedla, že většina z nich byla zabita v tlačenici nebo přejeta nákladními auty, která se snažila uniknout.



- Francouzský prezident Emmanuel Macron v pátek vyzval k okamžitému příměří v Gaze a prohlásil, že situace v Gaze je "strašná". Macron to uvedl v příspěvku na Twitteru:



"Hluboké rozhořčení nad záběry přicházejícími z Gazy, kde jsou civilisté terčem útoků izraelských vojáků. Vyjadřuji své nejostřejší odsouzení této střelby a vyzývám k pravdě, spravedlnosti a dodržování mezinárodního práva."



- Podle nejnovějších údajů ministerstva zdravotnictví tohoto území ze čtvrtka bylo od 7. října v Gaze zabito více než 30 000 Palestinců.



Více než 100 Palestinců bylo zabito, když se ve čtvrtek shromáždili, aby obdrželi humanitární pomoc ve městě Gaza, uvedli zdravotníci. Nejméně 112 lidí bylo při incidentu zabito a více než 280 zraněno, uvedlo palestinské ministerstvo zdravotnictví.





Zprávy o událostech, které vedly k úmrtí, si protiřečí. Svědci uvedli, že izraelští vojáci stříleli na velký dav Palestinců, kteří se snažili vytáhnout potraviny z konvoje s humanitární pomocí, a ministerstvo zdravotnictví Gazy to označilo za "masakr". Izrael zpochybnil počet mrtvých a uvedl, že mnoho obětí bylo přejeto nákladními auty.



- Hamás varoval, že by po incidentu mohl ukončit jednání o propuštění rukojmích. Ve svém prohlášení uvedl: "Jednání vedená vedením hnutí nejsou otevřeným procesem na úkor krve našeho lidu."







- Izraelská armáda zveřejnila videozáznam, na kterém je podle ní vidět, jak lidé rabují nákladní automobily s humanitární pomocí v Gaze.t. Kvůli nucenému stěhování a nedostatečnému přístupu k pomoci agentury varovaly, že velká část obyvatel Gazy trpí nedostatkem potravin, přičemž při lednovém screeningu bylo zjištěno, že každé šesté dítě mladší dvou let je podvyživené, a v čtvrtek se objevily zprávy, že každá pátá těhotná žena, kterou viděli na klinice v Gaze, je rovněž podvyživená.



- Egypt a Jordánsko vydaly po incidentu samostatná prohlášení odsuzující Izrael. Egypt uvedl: "Útok na pokojné občany spěchající vyzvednout si svůj díl pomoci považujeme za hanebný zločin a hrubé porušení mezinárodního práva".



- Palestinský velvyslanec při OSN ve čtvrtek požádal Radu bezpečnosti, aby epizodu v Gaze odsoudila. "Rada bezpečnosti by měla říci dost," řekl Rijád Mansúr novinářům před zasedáním tohoto orgánu za zavřenými dveřmi, které se konalo na žádost Alžírska, informuje agentura France-Presse.



- Při čtvrtečním střeleckém útoku na čerpací stanici na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu byli zabiti dva Izraelci, uvedla izraelská armáda a zdravotníci. Izraelská armáda uvedla, že střelec byl bezpečnostními silami "zneškodněn", a dodala, že vojáci v oblasti pronásledují další podezřelé.



- Americký ministr obrany Lloyd Austin uvedl, že od 7. října Izrael zabil více než 25 000 žen a dětí. Austin dodal, že od začátku války v Gaze bylo Izraeli poskytnuto přibližně 21 000 kusů přesně naváděné munice.



- Měsíc po izraelském obvinění, že se na útoku Hamásu 7. října podílela desítka zaměstnanců OSN, vyšetřovatelé OSN zatím od Izraele neobdrželi žádné důkazy, které by tato tvrzení potvrzovaly, ačkoli očekávají, že "brzy" nějaké materiály obdrží.



Podrobnosti v angličtině

a v čtvrtek se objevily zprávy, že každá pátá těhotná žena, kterou viděli na klinice v Gaze, je rovněž podvyživená.Egypt uvedl: "Útok na pokojné občany spěchající vyzvednout si svůj díl pomoci považujeme za hanebný zločin a hrubé porušení mezinárodního práva".. "Rada bezpečnosti by měla říci dost," řekl Rijád Mansúr novinářům před zasedáním tohoto orgánu za zavřenými dveřmi, které se konalo na žádost Alžírska, informuje agentura France-Presse.uvedla izraelská armáda a zdravotníci. Izraelská armáda uvedla, že střelec byl bezpečnostními silami "zneškodněn", a dodala, že vojáci v oblasti pronásledují další podezřelé.ačkoli očekávají, že "brzy" nějaké materiály obdrží.Podrobnosti v angličtině ZDE

0